В Казахстане растет число бедных. С чем это связано?

Бюро национальной статистики Казахстана провело исследование по вопросу распространенности недоедания в стране. Согласно результатам исследования, опубликованным 11 октября, по итогам второго квартала 2023 года число домохозяйств в Казахстане, живущих на доходы ниже официально установленного ежемесячного прожиточного минимума в 40 600 тенге (эквивалент 80 евро. - Ред.) увеличилось со 135 200 до 177 800 семей.

Зафиксирован также и значительный рост числа семей, живущих на грани нищеты. Их ежемесячные доходы оказались даже ниже стоимости продовольственной корзины, которая составляет 55 процентов от прожиточного минимума. В Бюро национальной статистики Казахстана отмечают, что число живущих ниже уровня бедности, с 2022 года стало больше в три раза. На данный момент речь идет о 9400 семьях.

Снижение уровня жизни населения Казахстана, которое особенно заметно в южных областях страны, привело к тому, что все больше казахстанцев стали недоедать. Немало людей из-за нехватки средств не могут позволить себе купить резко подорожавшие мясо, колбасные изделия или молочные продукты, отдавая предпочтение относительно дешевым картофелю и хлебу. По данным Бюро национальной статистики, в первой половине 2023 года почти семь процентов опрошенных респондентов сообщили, что вынуждены отказываться от приема горячих блюд с мясом или рыбой. Среди них есть такие люди, кто ввиду отсутствия денег, регулярно сталкивается с голодом и сутками остается без какой-либо еды.

Всему виной инфляция?

Публикация результатов этого исследования совпала с проводимым в Астане пленарным заседанием Мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана. - Ред.), в ходе которого рассматривались социально-экономические вопросы. Особое внимание было к наблюдаемой в Казахстане инфляции. Ее показатели составляют более 13 процентов и сейчас выше, чем, например, в Украине, отражающей российскую агрессию. По этой причине депутаты казахстанского парламента обрушились с критикой в адрес правительства и Национального банка.

"Первый вопрос, который поднимается в регионах - это инфляция! К сожалению, очевидно, что благосостояние граждан страны снижается. Люди вынуждены тратить более половины дохода на продукты питания! Мы обеспокоены тем, что сложившаяся ситуация не меняется. К примеру, резкое подорожание одного мешка мукидо пяти-шести тысяч тенге (10-12 евро за 25 кг. - Ред.) бьет по карману сельчан. Мы сеем урожай, собираем миллионы тонн пшеницы, а в результате получаем дорогую муку", - обращаясь к членам правительства и Национального банка, сказал руководитель фракции правящей партии "Аманат" (бывшая "Нур-Отан". - Ред.) Елнур Бейсенбаев.

Свое недовольство работой правительства и Национального банка выразил и лидер отстаивающей интересы предпринимателей партии "Ак Жол" Азат Перуашев. Он считает, что государственные структуры борются с инфляцией и ростом цен весьма странными методами. "Нацбанк задирает базовую ставку (на текущий момент она составляет 16 процентов с коридором в один процент. - Ред.), что ведет к безобразному удорожанию кредитов для бизнеса. В то же время министерство торговли и акиматы (органы власти на местах. - Ред.) запрещают предпринимателям устанавливать соответствующие цены, то есть требуют работать в убыток. И одновременно правительство разрешает монополистам повышать тарифы, которые тоже ложатся в себестоимость товаров", - возмутился Перуашев.

Впрочем, в правительстве и Национальном банке Казахстана отнеслись к критике депутатов довольно спокойно. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова выразила уверенность, что к концу года инфляция будет в два раза ниже уровня прошлого года (в декабре 2022 года она составила 20,1 процента. - Ред.). Причина тому - принятый правительством комплекс мер для сдерживания цен на социально-значимые продукты питания и снижения инфляции в виде форвардного закупа у фермеров поздних и ранних овощей, а также предоставления тарифных льгот для производителей отдельных товаров. В свою очередь заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов сообщил, что в сентябре инфляция уже снизилась до 11,8 процентов.

Бедных в Казахстане станет еще больше?

Заместитель председателя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Казахстана экономист Айдар Алибаев сомневается, что правительству удастся обуздать инфляцию в ближайшее время. С изрядной долей недоверия он относится и к результатам исследования Бюро национальной статистики. По его мнению, статистические данные явно приукрашены. "Реальная жизнь намного хуже. Надо прямо говорить, что купить мясо не в состоянии уже полстраны. Я постоянно хожу на базар и вижу, что еженедельно на 20-30 процентов растут цены даже на сезонные овощи и фрукты. В то время, как доходы большей части населения находятся на уровне пяти, а то и десятилетней давности", - заметил в беседе с DW Айдар Алибаев.

"Правительство ничего не может сделать. Во-первых, потому что нет реальной борьбы с коррупцией, которая уже разъела все поры государства. Назначаемые чиновники озабочены только личным обогащением. Во-вторых, в стране процветает институт посредников. Любой товар от производителя, прежде чем попасть в розницу, проходит через минимум четыре посреднические компании. В результате, то, что какой-нибудь фермер продает за 100 тенге, конечный потребитель купит на базаре или в гипермаркете за 500 или 600 тенге", - подчеркнул Айдар Алибаев.

Экономист не сомневается, что рост цен на основные товары и услуги не прекратится, поскольку население еще в полной мере не столкнулось с новыми тарифами на тепло, электроэнергию и водоснабжение. "Это значит, что существенно вырастет и число домохозяйств, которые окажутся близко к черте бедности или даже ниже ее", - поделился своей точкой зрения с DW заместитель председателя ОСДП.

Между тем проблемы обеспечения продовольственной безопасности стали темой для обсуждения Совета безопасности Казахстана, заседание которого состоялось в Астане 12 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева. По его итогам, президент Казахстана поручил обеспечить население страны доступным и качественным продовольствием, отметив важность прозрачности ценообразования и борьбы с непродуктивными посредниками.

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