Ислам Каримов был главой Узбекистана с 1991 года до своей смерти в 2016 году. После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 67 лет, он побеждал на президентских выборах 2016 и 2021 года, а также на досрочных выборах главы государства после изменения конституции в 2023 году. После прихода к власти Мирзиёева Узбекистан провозгласил курс реформ, но многое в стране осталось по-старому.