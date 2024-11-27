Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Страны Центральной Азии объединяет не только близость языков и культур, но и советское прошлое, и тесные отношения с Россией. Хотя между пятью государствами региона есть и отличия. Фотогалерея DW.
Общее прошлое, похожее настоящее
Страны Центральной Азии роднит не только культурно-языковая близость и общее советское прошлое, но и проблемы, например, связанные с коррупцией, ограничением свободы прессы, усилением авторитарных тенденций. Хотя, конечно, в каждой стране есть свои особенности, не только политические, но и экономические.
Узбекистан: сельское хозяйство теряет значимость
В Узбекистане после распада СССР кардинально изменилась структура экономики. Раньше доля сельского хозяйства превышала треть в ВВП страны. По последним данным, на июнь 2022 года, она составляла 21,4%. Средняя годовая зарплата по стране составляет в пересчете 1024 евро. Уровень безработицы, по данным Минтруда, в ноябре 2024 года составил 5,8%.
Узбекистан после прихода к власти Шавката Мирзиёева
Ислам Каримов был главой Узбекистана с 1991 года до своей смерти в 2016 году. После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 67 лет, он побеждал на президентских выборах 2016 и 2021 года, а также на досрочных выборах главы государства после изменения конституции в 2023 году. После прихода к власти Мирзиёева Узбекистан провозгласил курс реформ, но многое в стране осталось по-старому.
Узбекистан: выборы без подлинного выбора
При Каримове любые формы инакомыслия жестко подавлялись. В итоге на Западе оказалось много политических беженцев из Узбекистана. Многие покинули родину, спасаясь от репрессий после подавления восстания в Андижане. Мирзиёев провозгласил более мягкий курс. Сейчас в парламенте представлено 5 партий. Но в ОБСЕ заявили, что в 2024 году "избирателям не была предоставлена возможность подлинного выбора".
Таджикистан: преследования оппозиции
Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. Он во власти уже 30 лет, до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). Сегодня в Таджикистане действуют 7 официально зарегистрированных политических партий, 6 партий представлены в парламенте, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявляла, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.
Таджикистан: бедность и безработица
Таджикистан - самая бедная из стран Центральной Азии. Официально зарегистрированная безработица в стране очень низкая - около 1,8%. Но эта цифра не отражает реальную картину. Так, число трудовых мигрантов в Таджикистане, по разным оценкам, составляет 1,3 млн человек. Пенсия в зависимости от трудового стажа составляет от 180 до 1500 сомони (16-134 евро).
Сокращение притока трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию
Многие таджики традиционно отправлялись на заработки в Россию. Однако летом 2024 года, на фоне изменений в миграционной политике РФ, зафиксировали их приток сократился на 16%, составив около 392 000 человек. В аналогичный период 2023 года в РФ въехало 467 000 трудовых мигрантов из Таджикистана.
Таджикистан: 201-я военная база РФ
На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" на фоне угроз, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.
Таджикистан: исламский фактор
Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения угрозы радикального исламизма, Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Особую роль этот фактор стал играть после захвата талибами власти в соседнем Афганистане в 2021 году.
Туркменистан: без свободы, но с ресурами
В Туркменистане средняя месячная зарплата составляет в пересчете 655 евро (данные портала Migrationunion). При этом стоимость жизни с учетом аренды жилья составляет около 1692 евро в месяц. Безработица в 2023 году была на уровне 5%. Туркменская экономика крайне зависима от экспорта энергоресурсов. В рейтинге свободы прессы страна находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.
Туркменистан: жизнь после Туркменбаши
Туркменистан - самая закрытая страна в регионе, в которой долгое время правил диктатор Сапармурат Ниязов. "Туркменбаши" - "отец всех туркмен" находился у власти до 2006 году. После его смерти эстафету принял Гурбангулы Бердымухамедов. Выборы он выигрывал трижды: в 2007, 2012 и 2017 годах. В марте 2022 года новым главой государства стал сын Бердымухамедова Сердар.
Казахстан: добровольный уход Назарбаева и новый президент
В марте 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти с 1989 года, подписал указ о сложении полномочий по собственному желанию. В должность главы государства в соответствии с конституцией вступил тогдашний спикер сената Касым-Жомарт Токаев. На досрочных выборах президента в июне 2019 года он победил с результатом в 70,96%.
Протесты в Казахстане в январе 2022 года
В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ, используемый как топливо для авто. Вскоре к требованиям демонстрантов добавились политические: отставка правительства и уход из политики Назарбаева и его родственников. Протесты перешли в беспорядки. Токаев попросил ОДКБ о помощи. В беспорядках погибли более 200 человек, в том числе 19 силовиков.
Казахстан: крупнейшая экономика региона
Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. Средняя зарплата в стране - в пересчете около 768 евро (по данным forbes.kz). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает в 2025 году рост ВВП на 4%.
Казахстан: Астана - визитная карточка
Казахстан стремится проводить политику многовекторности, сохраняя хорошие отношения с Россией, Китаем, ЕС и другими западными партнерами. Столица страны Астана - визитная карточка Казахстана, открытый и современный город. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.
Кыргызстан: политическая нестабильность после обретения независимости
После обретения Кыргызстаном независимости в 1991 году политическая ситуация там на протяжении ряда лет оставалась нестабильной. В 2005, 2010 и 2020 годах в стране происходили революции, которые приводили к свержению президентов. В январе 2021 на выборах главы государства победил Садыр Жапаров. При нем авторитарные тенденции в республике усилились.
Кыргызстан: богатые природные ресурсы и бедность населения
По данным Всемирного банка, доходы жителей Кыргызстана - ниже среднего. Страна страна с населением 7,1 млн человек является одной из самых бедных в регионе, хотя имеет природные ресурсы и обладает потенциалом для развития сельского хозяйства и туризма.
Кыргызстан: доходы от размещения иностранных военных баз
Кыргызстан зарабатывает, в том числе, предоставляя право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так, в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США. А в Канте до сих пор размещена российская военная база. В последние годы экономическое положение Кыргызстана улучшилось из-за параллельного импорта в РФ.