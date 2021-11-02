Государство в Средней Азии, президентская республика. Столица - Ашхабад. Член ООН с марта 1992 года. Независимость страны провозглашена 27 октября 1991 года.
Республика Туркменистан - государство в Центральной Азии, президентская республика. Официально является нейтральным государством. Столица - Ашхабад. Член ООН с марта 1992 года. Независимость страны провозглашена 27 октября 1991 года. Президент Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов (с 14 февраля 2007 года). Большая часть верующих исповедует ислам.
По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад. "Хроника Туркменистана" уточнило, что в город перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также артиллерия.