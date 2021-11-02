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Республика Туркменистан

Государство в Средней Азии, президентская республика. Столица - Ашхабад. Член ООН с марта 1992 года. Независимость страны провозглашена 27 октября 1991 года.

Республика Туркменистан - государство в Центральной Азии, президентская республика. Официально является нейтральным государством. Столица - Ашхабад. Член ООН с марта 1992 года. Независимость страны провозглашена 27 октября 1991 года. Президент Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов (с 14 февраля 2007 года). Большая часть верующих исповедует ислам.

22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ 02.11.2021

Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей 01.10.2021

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
31.08.21 *** TOPSHOT - Taliban fighters sit on the back of a pick-up truck at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана 23.09.2021

Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.
Der Palast des Präsidenten von Turkmenistan, Sapamurad Nijasow (genannt Turkmenbaschi), aufgenommen am Donnerstag (02.11.2006) in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

СМИ сообщили о стягивании Туркменистаном тяжелой техники к границе с Афганистаном 10.07.2021

По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад. "Хроника Туркменистана" уточнило, что в город перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также артиллерия.
(210706) -- KANDAHAR, July 6, 2021 (Xinhua) -- Afghan security force members take part in a fight against Taliban militants in Panjwai district of Kandahar province, southern Afghanistan, July 5, 2021. (Photo by Sananullah Seiam/Xinhua)

СМИ узнали о стрельбе на границе Афганистана и Туркменистана 09.07.2021

По сведениям афганской телесети TOLOnews, поселок Тургунди на границе с Туркменистаном захвачен талибами.
ARCHIV - Ein Soldat steht am 17.11.2011 vor dem Präsidentenpalast in Aschgabat (Turkmensitan). Wer nicht nach Mallorca oder Phuket reisen möchte, der findet in verschiedenen Reiseführern Anregungen für abgelegene Reiseziele. (zu dpa «Reisen nach Absurdistan» vom 06.06.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Откуда особняк у племянника президента Туркменистана? Что узнали журналисты 28.05.2021

Журналисты-расследователи обнаружили коррупционную схему, тянущуюся из Ашхабада в Великобританию. Речь идет о поставках продуктов в Туркменистан, охваченный кризисом. Кто задействован в схеме?
dpatopbilder - 01.05.2020, Berlin: Die Ausrüstung eines Kamerateams liegt nach einem Übergriff zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt auf dem Boden. Laut Polizeisprecherin wurden sieben Personen des Kamerateams von einer mehrköpfigen Personengruppe angegriffen, fünf wurden verletzt und vier von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Россия, Беларусь и Украина в рейтинге свободы прессы. Как повлияла пандемия? 20.04.2021

"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный мировой рейтинг свободы СМИ. Какое место заняли в нем Беларусь, РФ, Украина и ФРГ? В какой стране ситуация лучше, а где хуже всего?
A view shows a statue of a Turkmen shepherd dog, locally known as Alabai, in Ashgabat, Turkmenistan November 10, 2020. Picture taken November 10, 2020. REUTERS/Vyacheslav Sarkisyan

Туркменистан впервые в истории избрал верхнюю палату парламента 28.03.2021

Туркменистан переходит к двухпалатной парламентской системе. Ряд аналитиков увязывает реформы с постепенной подготовкой к передаче власти от многолетнего президента Гурбангулы Бердымухамедова его сыну.

epa03791553 View of Moscow's Sheremetyevo airport in Moscow, Russia, 18 July 2013. Former CIA contractor Edward Snoden awaits a decision by Federal Migration Service on his asylum application. Within one month from receiving an application, Federal Migration Service must decide on the case. It is expected that Snowden can leave Sheremetyevo airport soon. EPA/MAXIM SHIPENKOV

Почему из России выслали туркменского блогера, обратившегося к Путину 25.03.2021

Россия могла предоставить убежище блогеру Чолиеву, который требовал от Ашхабада улучшить жизнь туркменских студентов за рубежом. Но его выслали в Турцию. Почему так произошло?
ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 6, 2019: Turkmenistan s President Gurbanguly Berdimuhamedow during a meeting with Russia s Foreign Minister Sergei Lavrov. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0A01C3

Заместителем президента Туркменистана стал его сын 13.02.2021

Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына на должность вице-премьера Туркменистана. В обязанности замглавы правительства войдет внедрение цифровой системы и инновационных технологий "во все отрасли производства".
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Проект ТАПИ: сколько геополитики в туркменском газе 10.02.2021

Почему делегация талибов в Ашхабаде заговорила о Трансафганском газопроводном проекте ТАПИ, и какое отношение к этим переговорам имеет Исламабад?
+++CC/Peretz Partensky+++ 29. August 2009, geladem am 22.05.2013 Kaspisches Meer http://www.flickr.com/photos/ifl/3892498628/sizes/o/in/photostream/ Lizens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Спорное месторождение на Каспии: как Ашхабад и Баку разделят нефть и газ 27.01.2021

Туркмения и Азербайджан договорились, как делить нефть и газ на спорном каспийском месторождении. Даст ли это новую жизнь Транскаспийскому трубопроводу?
09.02.2016 DW Made in Germany Western Union

Переводы Western Union: как студенты из Туркменистана остались без денег 24.01.2021

Туркменским студентам, которые учатся за границей, помощь из дома поступала через Western Union. Зима 2020-2021 годов и власти в Ашхабаде внесли в работу WU свои коррективы.
12.02.2017+++Ashgabat, Turkmenistan+++ ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 12, 2017: Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow votes in the 2017 presidential election at a polling station. Valery Sharifulin/TASS |

Президент Бердымухамедов учит туркмен как писать книги? 13.12.2020

Президент Туркменистана написал более 50 книг. Хочет ли он таким образом создать новую идеологию наподобие "Рухнамы"? Собеседники DW отвечают на этот вопрос и комментируют выход его новой книги.
Lebhaftes Treiben auf dem zentralen Panjshanbe Platz in Khujand mit dem Mausoleum des Scheichs Muslihiddin snapshot-photography/H.Hagedorn *** Lively drive on the Centres square in Khujand with the Mausoleum the Sheiks snapshot Photography H Hagedorn

США отнесли Таджикистан и Туркменистан к нарушителям свободы религии 08.12.2020

Таджикистан и Туркменистан систематически нарушают свободу вероисповедания, объяснил Госдепартамент США. Россию отнесли к странам с "серьезными нарушениями", Узбекистан из списка исключили.
9500612ÂThe newly elected Turkmenistan President Gurbanguly Berdymukhamedov attends the inauguration ceremony in the capital Ashgabat, Wednesday 14 February 2007. EPA/MYKOLA LAZARENKO +++(c) dpa - Report+++

Президент Туркмении одобрил важные поправки к Конституции 25.09.2020

У парламента Туркмении появится влиятельная верхняя палата, лидер которой возглавит страну в случае недееспособности президента. Это усилило спекуляции о подготовке президента Бердымухамедова к передаче власти его сыну.

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