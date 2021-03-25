Почему из России выслали туркменского блогера, обратившегося к Путину

Туркменский блогер Розгельды Чолиев после трех недель пребывания в нейтральной зоне московского аэропорта Шереметьево был принудительно выслан в Турцию. Перед высылкой 23 марта его уведомили об отказе в рассмотрении его ходатайства о предоставлении убежища. Гражданская жена Чолиева и его ребенок остались в России. Об этом сообщили информационные ресурсы "Кавказский узел" и "Хроника Туркменистана" .
Блогер Чолиев являлся студентом Карачаево-Черкесского государственного университета, но был оттуда отчислен. Известность в тюркоязычной среде он приобрел после того, как стал выкладывать в интернете ролики о жизни туркмен за рубежом.
Денежные трудности туркменских студентов и карантин из-за ковида для мигрантов
"Ролики Чолиева появились с середины 2020 года, в основном в YouTube и в Twitter. Его выступления подхватывали другие блогеры. В основном он отражал нарушения прав студентов, молодежи, мигрантов. Обращался к правительству Туркменистана, критиковал его за то, что оно не принимает никаких мер по улучшению положения этих людей", - рассказал DW лидер Республиканской партии Туркменистана в изгнании Нурмухаммед Ханамов.
Нурмухаммед Ханамов
Например, говорит Ханамов, власти Туркменистана в последнее время резко ограничили переводы денег из республики, которые родители слали студентам и которые были необходимы на оплату обучения и проживания. "Некоторым грозило отчисление из вузов, поскольку они не могли больше оплатить учебу. Чолиев рассказывал и о том, как туркменские мигранты с началом карантина остались за пределами страны, потеряли работу и не могли вернуться на родину. Посольство и консульство ими не занималось, не продлевало паспорта и визы", - отметил Нурмухаммед Ханамов.
За эти ролики власти в Ашхабаде начали преследовать не только самого Чолиева, который находился за границей, сперва в России, а затем - в Турции, но и его родственников в Туркменистане. Об этом сообщили правозащитники из "Мемориала", Туркменского Хельсинкского фонда (ТХФ), Туркменской инициативы по правам человека (ТИПЧ).
В Ашхабаде обеспокоены тем, что, несмотря на попытки силовиков контролировать интернет в стране , молодежь через различные прокси-серверы научилась преодолевать блокировку. Какое-то время послания Чолиева, которые он записывал в России и в Турции, доходили через Zoom, пока его не заблокировали. По словам Нурмухаммеда Ханамова, интернет-аудитория Чолиева исчисляется тысячами, причем речь идет о молодежной среде и о трудовых мигрантах - о людях, которые временно находятся за рубежом, на которых власти Туркменистана не могут так легко оказывать влияние.
Ролики блогера Чолиева и деятельность туркменской оппозиции
Ханамов обращает внимание на важный аспект ситуации вокруг Чолиева: его деятельность не была оппозиционно-политической, она была направлена на то, чтобы разобраться с проблемами студентов и мигрантов. Однако ряд оппозиционеров, которые проживают вне Туркменистана, стали его призывать собрать сторонников из числа молодежи и вернуться в страну, чтобы действовать там. Озвучивались обещания финансово поддержать эту затею.
"И Чолиев поехал из России в Турцию с планом возвращения в Туркменистан вместе с группой недовольных студентов и гастарбайтеров. Но осуществить план оказалось нереально, обещанной помощи он не получил, после чего вернулся в Россию, где у него семья. Однако из вуза к тому моменту его отчислили, так что студенческой визы у него в РФ уже не было, поэтому его задержали в аэропорту. А со стороны Туркменистана имелся запрос на его арест и экстрадицию", - рассказывает собеседник DW.
Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево
После задержания блогера в аэропорту Шереметьево, которое произошло 2 марта, правозащитный центр "Мемориал" направил обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с угрозой принудительной высылки из России Розгельды Чолиева, преследуемого за критику туркменских властей. 7 марта туркменский блогер записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, которое обнародовал ТХФ.
К МВД, МИД и погранслужбе РФ в связи с предоставлением Чолиеву статуса беженца обратились несколько международных правозащитных организаций. Блогера поддержали такие известные в России спортсмены, как Забит Магометшарипов и Магомет Исмаилов. 11 марта сам Чолиев сообщил юристу "Мемориала", что власти РФ приняли у него заявление об убежище и предоставили временное убежище. Поэтому депортация в Турцию, осуществленная 23 марта, выглядит неожиданным актом со стороны Москвы.
Почему Москва выслала блогера в Анкару
"По действующим в РФ законам, власти в таких случаях могут предоставить убежище, но, к сожалению, Россия такую практику не использует. В данном случае Чолиева депортировали, хотя поначалу обещали временное убежище на три месяца. Мы подключали международные правозащитные организации, нашли адвоката. Но все оказалось напрасно", - констатирует глава ТИПЧ Фарид Тухбатуллин. Таким образом, "головную боль" от решения выдавать Чолиева в Туркменистан или нет, Москва передала Анкаре. И тут, считает Нурмухаммед Ханамов, в прошлом занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Турции, вопрос не очевиден: теперь Турция может Чолиева выдать Туркменистану, а может и предоставить ему убежище.
Дело в том, что с 2020 года в Турции начались пикеты оппозиционно настроенных туркменских активистов и активизировались туркменские блогеры. Ашхабад недоволен Анкарой и настойчиво требует от властей Турции их депортировать, но те уклоняются от этого, ссылаясь на международные нормы. "Пока что мы нашли адвоката в Турции, правозащитники подключились к этому вопросу", - сообщил оппозиционный политик. Напомним, что в ежегодном рейтинге "Свобода в мире 2021", который готовит неправительственная организация Freedom House, Туркменистан по стобальной системе набрал два балла. Наравне с ним - Эритрея и Южный Судан, а хуже - лишь КНДР. Рейтинг опубликован в начале марта.
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Автор: Сергей Елкин