Переводы Western Union: как студенты из Туркменистана остались без денег

Денежные переводы с помощью Western Union - это основной способ, посредством которого туркменские студенты, обучающиеся за границей, в том числе в России, Беларуси и Турции, могут получить материальную поддержку из дома. Но на какое-то время они лишились такой возможности. Почему это произошло и какова ситуация сейчас?

Western Union в Туркменистане снова доступен?

Отделения Western Union (WU) в Туркменистане частично возобновили работу .Сайт "Хроника Туркменистана" сообщил о том, что с 19 января филиалы WU в Мары и Дашогузе снова начали принимать денежные переводы за рубеж. Чуть раньше стали поступать сообщения о начале работы WU в Ашхабаде. Эту информацию подтвердил DW лидер Республиканской партии Туркменистана в изгнании Нурмухаммед Ханамов.

Филиал Western Union

Он рассказал, что 20 января к нему поступили противоречивые сообщения из Лебапского и Дашогузского велаятов. "21 января студенты, обучающиеся за рубежом, сообщили, что из Лебапского и Дашогузского велаятов к ним поступили денежные переводы. Но из этих же областей ко мне пришли и другие сообщения - что оттуда деньги все еще не идут. То есть одни филиалы WU работу возобновили, а другие - еще нет", - говорит политик, проживающий в Вене.

Лимиты на валюту. Сколько денег отправить студенту?

Проблемы с переводами WU начались в 2018 году. По мере усугубления экономического и финансового кризиса власти Туркменистана ввели лимиты на сумму перевода. "Сначала это было 500 долларов, в прошлом году это уже было 200 долларов. Потом ввели ограничение - перевод один раз в два месяца. Потом в Ашхабаде 200 долларов оставили, но в регионах снизили до 100 долларов в два месяца. А в первой половине декабря 2020 года в регионах сначала сократили лимит до 50 долларов, а после 15 декабря вообще прекратили принимать переводы. В столице филиалы WU продолжали принимать переводы до 5 января, а затем тоже прекратили. С прошлой недели работа возобновилась, в столице - это 200 долларов, в регионах опять 50 долларов", - так в интервью DW описал ситуацию руководитель Туркменской инициативы по правам человека (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин.

Туркменские студенты очень зависят от материальной помощи из дома

Правозащитник напоминает, что ограничения денежных переводов для студентов в Туркменистане - это система. Так, в 2019 году министерство образования республики опубликовало списки вузов за рубежом (всего около 200), студентам которых можно переводить деньги. В 2020 году это же министерство объявило, что в дополнение к указанному списку, введет еще и список специальностей. "Таким образом ограничивается отток валюты из страны. Я это связываю с серьезнейшими экономическими проблемами в Туркменистане", - уверен глава ТИПЧ.

Письмо бизнесмена из России в Ашхабад

Возобновлению работы ряда филиалов WU предшествовало письмо известноготуркменского модельера и предпринимателя Берды Бегменова, проживающего в России. Через социальные сети он обратился к государственным служащим Туркменистана со словами: "Уважаемые госслужащие, я вас умоляю на коленях, от имени всех туркменских студентов, так как многие боятся вам писать, и так как у многих нет такой аудитории, как у меня. Прошу, откройте уже этот Western Union, прошу, увеличьте им лимиты по карточке!"

Нурмухаммед Ханамов

При этом сами студенты из Туркменистана не спешат обращаться за помощью к руководству республики. "Через ТИПЧ группа студентов недавно обратилась к властям… России. Студенты не успели вовремя внести плату за обучение в местные вузы, поэтому сейчас их не допускают к учебе. Молодые люди просят дать им отсрочку с возможностью оплатить задолженность позже. К туркменским властям они с этими вопросами не обращаются", - сообщил руководитель ТИПЧ.

Нурмухаммед Ханамов, до ухода в оппозицию занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Турции, указывает на следующую деталь: в отличие от России и Беларуси , где обучение туркменам, в основном, предлагается на коммерческой основе, в Турции студенты из Туркменистана, по большей части, учатся по государственной линии. "Их обучение - бесплатное, часто и общежитие бесплатное. Еще с начала 1990-х годов Турция предложила такую форму обучения и взяла финансирование на себя. Помню, когда я там работал, доходило до полутора тысяч таких "государственных" студентов в год. Кроме того, в Турции нашим студентам можно подрабатывать. Многие работают официантами, моют посуду, убирают помещения. Но им все равно необходимы деньги на питание", - говорит Ханамов.

Сколько стоит год учебы?

Фарид Тухбатуллин к этому добавляет, что туркменам в период пандемии стало невероятно трудно находить альтернативные WU пути финансирования детей за границей. "Было время, когда деньги передавали с оказией, через людей, которые вылетали в Россию, Беларусь, Турцию. Сейчас полетов нет. При этом туркменские студенты, обучающиеся в России, не имеют визы, разрешающей им официально подрабатывать. И они зависят от материальной помощи от родителей или вынуждены нелегально работать. Судя по зарубежной прессе, часто они подрабатывают "по-черному", или оказываются в криминальных хрониках, как участники разбоев и грабежей. Я это связываю с их бедственным положением без соответствующей поддержки из Туркменистана", - говорит собеседник DW.

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На предмет того, сколько всего туркменских студентов учится за рубежом, достоверных данных в Туркменистане нет. "Мы пытались собирать такую статистику по зарубежным источникам, но есть вузы, которые вообще эти данные не предоставляют. Так, белорусские вузы перестали публиковать данные, связанные с туркменскими студентами после ряда случаев, связанных с криминальными делами наших студентов и обсуждения этой проблемы между Александром Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедовым", - сообщил DW руководитель ТИПЧ.

В свою очередь, только в одном московском вузе - Российском университете дружбы народов (РУДН), сегодня проходят обучение около 530 туркменских студентов. По данным, которые DW выяснила в РУДН, стоимость их обучения за год в зависимости от специальности и ступени учебы простирается от 149 000 до 342 000 рублей. То есть, исходя из сегодняшнего курса рубля, минимальная годовая стоимость обучения - около 2000 долларов.

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