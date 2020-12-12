 Президент Бердымухамедов учит туркмен, как писать книги? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.12.2020

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Мир

Президент Бердымухамедов учит туркмен, как писать книги?

Президент Туркменистана написал более 50 книг. Хочет ли он таким образом создать новую идеологию наподобие "Рухнамы"? Собеседники DW отвечают на этот вопрос и комментируют выход его новой книги.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухаммедов презентовал в Ашхабаде свою новую книгу - "Туркменистан - родина нейтралитета". Журналисты подсчитали, что это уже пятьдесят пятая монография главы государства. Представление книги прошло перед депутатами парламента. В церемонии, как отметили местные СМИ, приняли участие члены правительства, "другие официальные лица", творческие коллективы и студенты. Этот печатный труд в Туркменистане уже назван монументальным.

Книги президента Туркменистана и идеология Туркменбаши

Предыдущая книга главы государства - "Духовный мир туркмен", была опубликована летом этого года. Чем вызвана столь высокая активность этого обремененного государственными заботами автора и можно ли говорить о его претензии на создание для страны с помощью книг некоей собственной идеологии, по примеру знаменитой "Рухнамы" Сапармурата Ниязова? Ведь если ранее Гурбангулы Бердымухамедов писал книги о туркменских травах, о коврах, об ахалтекинцах, об алабаях, о гигиене и так далее, то теперь речь идет о политике и истории независимого государства и о его народе.

Золотая статуя Туркменбаши

Золотая статуя Туркменбаши

Руководитель правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин исходит из того, что если намерение занять идеологическую высоту и присутствует, то оно, в отличие от Туркменбаши, вряд ли осуществимо. "Презентации новой книги идут во всех ведомствах. Но президент огромным количеством своих книг "размыл" возможность того, чтобы какая-то одна из них стала бы новой "Рухнамой". Для этой цели надо было сделать с привлечением историков, этнографов и литераторов одну большую и значимую книгу, когда он только пришел к власти", - полагает он.

В конце 2006 - начале 2007 годов новый глава государства привлек людей во власть, многие из которых имели ученые степени, и могло показаться, что эта команда пересмотрит "Рухнаму" и создаст некую свою концепцию, говорит правозащитник. Но прошли несколько лет, и все вернулось в прежнее русло единоличного правления в стиле Ниязова. "Сейчас плоды его авторства девальвируют друг друга", - рассуждает Тухбатуллин.

Как появилась Рухнама?

Собеседник DW рассказал личную историю, отчасти проливающую свет на то, как появилась ниязовская "Рухнама". "В 1990-х, когда я еще жил в Туркмении, один человек мне принес небольшую книгу, которая так и называлась - "Рухнама". Она состояла из двух частей. Первая была полностью посвящена биографии Ниязова, а вторая - истории туркмен", - вспоминает правозащитник. Он предполагает, что название и принцип той книги Ниязову понравились и он забрал себе название и идею.

"Хотя "Рухнама" Ниязова сильно отличалась от той "Рухнамы", которую мне принесли и где было более-менее логичное изложение. Хотя туркмены там тоже возвеличивались. Но в "Рухнаме" Ниязова логика изложения была утрачена, и там появились пассажи о том, что туркмены изобрели колесо", - продолжает глава ТИПЧ. Он подчеркивает, что у Ниязова, сына коммунистической эпохи, было представление о необходимости собственной идеологии. "И он со своими советниками разработал на основе той книги, как мог, идеологию "Рухнамы" с претензией на главную книгу туркмен в идеологическом, культурном и историческом плане. И в этом у Ниязова большое преимущество перед нынешним главой государства", - утверждает Фарид Тухбатуллин.

Туркменский нейтралитет и российская "Итера"

Новая книга Гурбангулы Бердымухамедова посвящена юбилею, который будет отмечаться 12 декабря - четверть века назад ООН одобрила признание за Туркменией статуса нейтральной страны. "Туркменистан - родина нейтралитета" - это, как сказал ее автор, подарок туркменам к празднику. Хотя задолго до Туркменистана несколько государств уже получали нейтральный статус, в том числе Австрия, напоминает лидер оппозиционной Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов, живущий в Вене.

Нурмухаммед Ханамов

Нурмухаммед Ханамов

Он высказывает свой взгляд на то, как появляются на свет труды президента: "В августе вышла книга - "Духовный мир туркмен". Это она переведена на русский при помощи фирмы "Areti" - если прочесть наоборот, то получится российская фирма "Итера".В Туркменистане PR-поддержку "Итере" оказывает помощник президента Храмов, который играл роль дворцового визиря еще при Ниязове. Он, по моим данным, дирижирует и процессом появления книг нынешнего президента". По словам оппозиционного политика, в 1990-е годы занимавшего высокие посты в руководстве Туркмении, Храмов сыграл немалую роль в формировании культа личности Туркменбаши, в появлении его "Рухнамы", и его указания беспрекословно исполняли любые министры, включая премьера. И сегодня он играет прежнюю роль, поскольку "лишиться такого изощренного царедворца Гурбангулы Бердымухамедов не смог", утверждает Ханамов.

Писательское соревнование туркменских министерств

Другая версия у Фарида Тухбатуллина. Он полагает, что в появлении новой монографии решающую роль сыграл МИД Туркменистана. "Анализируя предыдущие книги, можно увидеть, что они очень различны по тематике, и являются результатом конкуренции различных ведомств. Оно началось несколько лет назад. Минздрав находит авторов и организует написание труда про лекарственные растения, Минсельхоз - про лошадей, а то, что касается нейтралитета и внешнеполитических дел, - это МИД", - аргументирует свою точку зрения глава ТИПЧ. По его мнению, к плодовитости президента приводит именно соревнование министерств. "Кто преподнесет книгу получше, того погладят по голове, может быть, дадут деньги. Одно время ему дарили коней, кто больше и лучше подарит. Теперь это книги", - говорит он.

Если это так, то МИД республики позволил себе повториться. Под авторством первого лица уже вышла книга "Нейтральный Туркменистан". Это дает основание Нурмухаммеду Ханамову говорить о том, что цель самого Гурбангулы Бердымухамедова - не содержание как таковое и не претензия на идеологию. "Он объемом написанного как бы затирает память о Ниязове и старается показать, что именно он - лидер, что он значительнее Ниязова. Что такое "Рухнама" в переводе? Это "духовность". И вот выходит книга нынешнего президента о духе туркмен. Что такое нейтралитет? Это детище Ниязова и его тогдашнего министра иностранных дел Шихмурадова. И вот книга о нейтралитете под фамилией нынешнего президента", - приводит свои доводы собеседник DW.

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    Автор: Григорий Аросев


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