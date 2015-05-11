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Алмазбек Атамбаев
Фото: Getty Images/AFP/V. Oseledko

Алмазбек Атамбаев

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Президент Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.

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Новости

2 ч. назад

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из колонии

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Контекст

Алмазбек Атамбаев

Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков

Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков

По версии следствия, экс-президент Кыргызстана "вступил в сговор" с бывшим премьером Бабановым для захвата власти.
Политика24 июля 2021 г.
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев оставлен под стражей

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев оставлен под стражей

Суд пересматривает дело о коррупции в отношении Алмазбека Атамбаева.
Политика2 апреля 2021 г.
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Кыргызстан: суд отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Кыргызстан: суд отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Атамбаев также является фигурантом дел о беспорядках в селе Кой-Таш и в Бишкеке.
Политика30 ноября 2020 г.
Парламент Киргизии

Парламент Киргизии одобрил указ о режиме ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии одобрил указ о режиме ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии утвердил указ президента о режиме ЧП и избрал нового спикера.
Политика13 октября 2020 г.
Алмазбек Атамбаев

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Алмазбеку Атамбаеву вменяется статья об организации массовых беспорядков, сообщили в Госкомитете нацбезопасности.
Политика10 октября 2020 г.
Экс-президент Атамбаев

Соратники Атамбаева сообщили о покушении на него

Соратники Атамбаева сообщили о покушении на него

По словам члена возглавляемой Атамбаевым партии, в машину экс-президента Киргизии "стреляли боевыми пулями".
Политика9 октября 2020 г.
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Алмазбек Атамбаев поздравляет протеже Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах

Зачем парламент Киргизии отменяет иммунитет экс-президентов

А была ли в конституции норма о неприкосновенности экс-президента? Киргизия перед отменой иммунитета бывших лидеров.
Политика20 декабря 2018 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Союзникам по СНГ не понравилась российская бухгалтерия

Иван Преображенский
Комментарий
Политика11 мая 2015 г.