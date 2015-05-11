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Фото: Getty Images/AFP/V. Oseledko
Алмазбек Атамбаев
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Президент Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из колонии
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Контекст
Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков
Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков
По версии следствия, экс-президент Кыргызстана "вступил в сговор" с бывшим премьером Бабановым для захвата власти.
Политика
24.07.2021
24 июля 2021 г.
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев оставлен под стражей
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев оставлен под стражей
Суд пересматривает дело о коррупции в отношении Алмазбека Атамбаева.
Политика
02.04.2021
2 апреля 2021 г.
Кыргызстан: суд отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
Кыргызстан: суд отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
Атамбаев также является фигурантом дел о беспорядках в селе Кой-Таш и в Бишкеке.
Политика
30.11.2020
30 ноября 2020 г.
Парламент Киргизии одобрил указ о режиме ЧП в Бишкеке
Парламент Киргизии одобрил указ о режиме ЧП в Бишкеке
Парламент Киргизии утвердил указ президента о режиме ЧП и избрал нового спикера.
Политика
13.10.2020
13 октября 2020 г.
Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан
Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан
Алмазбеку Атамбаеву вменяется статья об организации массовых беспорядков, сообщили в Госкомитете нацбезопасности.
Политика
10.10.2020
10 октября 2020 г.
Соратники Атамбаева сообщили о покушении на него
Соратники Атамбаева сообщили о покушении на него
По словам члена возглавляемой Атамбаевым партии, в машину экс-президента Киргизии "стреляли боевыми пулями".
Политика
09.10.2020
9 октября 2020 г.
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20.12.2018
20 декабря 2018 г.
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Союзникам по СНГ не понравилась российская бухгалтерия
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