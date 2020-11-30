Верховный суд Кыргызстана отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Верховный суд Кыргызстана в понедельник, 30 ноября, отменил приговор экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву и отправил его дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству ТАСС, что теперь намерен добиваться освобождения своего подзащитного из колонии.

В июне Атамбаев, возглавлявший Кыргызстан с 2011 по 2017 годы, был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Председатель Государственной службы исполнения наказания Кыргызстана Калыбек Качкыналиев получил по этому же делу два года лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград.

Столкновения в селе Кой-Таш

Экс-президент также является главным фигурантом по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности, 7 августа правоохранительные органы дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. На следующий день столкновения продолжились, но в ходе спецоперации с участием около 3000 сотрудников милиции Атамбаев сдался. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

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Протесты в Бишкеке 14 октября 2020 года

Атамбаев был задержан 10 октября в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 6 октября. Тогда в ходе протестов демонстранты добились освобождения Атамбаева из СИЗО, после чего суд заявил о его переводе под домашний арест.

5 октября в Кыргызстане начались акции протеста после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Протестующие ворвались в здание парламента. Позднее ЦИК Кыргызстана признал итоги выборов недействительными. Сооронбай Жээнбеков, на тот момент занимавший пост главы государства, подписал указ об отставке правительства и объявил режим чрезвычайного положения в столице.

Затем Жээнбеков, избранный в октябре 2017-го, заявил об уходе в отставку и призвал оппозицию увести своих сторонников с улиц. Полномочия президента в соответствии с конституцией должны были перейти к спикеру законодательного собрания Канату Исаеву, но тот отказался от их исполнения. В итоге и.о. президента страны стал новый премьер-министр Садыр Жапаров. Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года.

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