 Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.10.2020

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Мир

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Алмазбеку Атамбаеву вменяется статья об организации массовых беспорядков, сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан за на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По ее данным, наряду с Атамбаевым задержаны бывший сотрудник 9-й службы ГКНБ, начальник охраны бывшего главы государства Канат Сагынбаев, а также экс-глава этой службы, телохранитель экс-президента Дамир Мусакеев.

ГКНБ задержал также бывшего руководителя аппарата Атамбаева - Фарида Ниязова. Сыновья экс-президента - Кадыр и Сеид - пока остаются на свободе, передал портал 24.kg. 

Как видно на кадрах из резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, туда прибыл спецназ, у стены одной из построек под прицелом правоохранителей стоят несколько человек. Рядом с ними - супруга бывшего президента Раиса Атамбаева. 

Новость дополняется. 

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    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

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  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:44

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