 Соратники Атамбаева утверждают, что на него совершено покушение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2020

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Мир

Соратники Атамбаева утверждают, что на него совершено покушение

По словам члена возглавляемой Атамбаевым партии, в машину экс-президента Киргизии "стреляли боевыми пулями".

Экс-президент Атамбаев

Экс-президент Атамбаев (фото из архива)

В Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), лидером которой является Алмазбек Атамбаев, утверждают, что на экс-президента Киргизии в Бишкеке была предпринята попытка покушения. Соответствующую запись разместила в пятницу, 9 октября, в Facebook член СДПК, соратница Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

"В машину экс-президента стреляли боевыми пулями. Алмазбек Шаршенович не пострадал", - написала она.

Сам Атамбаев на видео, размещенном на странице Жолдубаевой в Facebook на вопрос о том, была ли попытка ликвидировать его, говорит: "Ну а как ты думаешь?" По его версии, информация о том, что на него готовится покушение "поступила еще вчера".

Президент Киргизии посетил Генштаб

Между тем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Генеральный штаб Вооруженных сил, где обсудил с его новым начальником Таалайбеком Омуралиевым меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

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    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

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    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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