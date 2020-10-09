Соратники Атамбаева утверждают, что на него совершено покушение

В Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), лидером которой является Алмазбек Атамбаев, утверждают, что на экс-президента Киргизии в Бишкеке была предпринята попытка покушения. Соответствующую запись разместила в пятницу, 9 октября, в Facebook член СДПК, соратница Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

"В машину экс-президента стреляли боевыми пулями. Алмазбек Шаршенович не пострадал", - написала она.

Сам Атамбаев на видео, размещенном на странице Жолдубаевой в Facebook на вопрос о том, была ли попытка ликвидировать его, говорит: "Ну а как ты думаешь?" По его версии, информация о том, что на него готовится покушение "поступила еще вчера".

Президент Киргизии посетил Генштаб

Между тем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил Генеральный штаб Вооруженных сил, где обсудил с его новым начальником Таалайбеком Омуралиевым меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

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