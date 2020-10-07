 Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку с поста президента Киргизии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку с поста президента Киргизии

Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости новых парламентских выборов в стране и отставки прежнего правительства. После этого он готов сам покинуть пост главы государства.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время инаугурации в 2017 году

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку с должности президента Киргизии после нормализации ситуации в стране. Об этом Жээнбеков заявил в четверг, 8 октября, в официальном обращении к согражданам. По его мнению, необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку прежнее правительство. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, Сооронбай Жээнбеков сам покинет пост главы государства

Революция за несколько дней

"Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло", - отметил действующий президент. Для назначения нового правительства необходимы постановления как главы государства, так и парламента страны.

Политический кризис в Киргизии начался 4 октября. Результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. На этой неделе протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позднее ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

События в Киргизии могут стать уже третьей революцией за последние 15 лет. В 2005 году в ходе "тюльпановой революции" президентом стал один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев.  Экс-президент Аскар Акаев бежал в Москву. Революция 2010 года была направлена уже против самого Бакиева. В ходе революции дом президента был разграблен и сожжен, Бакиев бежал из страны, президентом стал Алмазбек Атамбаев.

Смотрите также:

  • Беспорядки у дома Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш

    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

  • Раненый в ходе столкновений в селе Кой-Таш

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

    В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

  • Спецназ у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев решил сдаться властям

    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

  • Кареты скорой помощи у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение

    В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

  • Парламент Киргизии

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

  • Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:44

Протесты в Киргизии: захват парламента и отмена результатов выборов

Контекст

Что нужно знать о парламентских выборах-2020 в Киргизии

Очередные парламентские выборы в Киргизии проходят в обстановке, существенно отличающейся от голосования 2015 года. В чем эти особенности и кто участвует в выборах - у DW.  

Коронавирус в Киргизии: цифры не отражают истинный масштаб трагедии

Этим летом Киргизию захлестнула волна эпидемии коронавируса: больницы переполнены, смертность подскочила. Избежать худшего удалось лишь благодаря волонтерам.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кража невест, или Замуж поневоле  

Как добывают золото в ледяной реке  

Также по теме

Kirgisistan l Prostest nach Parlamentswahl vor dem Parlament

Почему результаты выборов привели к массовым протестам в Киргизии 07.10.2020

Участники протестов требуют новых выборов и прихода к власти новых людей, а не смены политической системы. Поэтому речь не идет о революции, считают опрошенные DW эксперты.

Parlamentswahlen in Kirgisistan | Protest

Митингующие в Бишкеке прорвались в здание парламента 05.10.2020

Выступающие против результатов выборов в парламент Киргизии прорвали заграждения вокруг него. Позднее из СИЗО ГКНБ был освобожден экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Kirgisistan Sooronbai Dscheenbekow und Almasbek Atambajew

11 лет тюрьмы для экс-президента: как Атамбаев провалил операцию "Преемник" 25.06.2020

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. DW поговорила с немецкими экспертами о его судьбе и о роли его конфликта с преемником.

Реклама

Самые читаемые

Задержан соратник Светланы Тихановской Анатолий Лебедько  

Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет  

Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно