 В столице Киргизии объявлено чрезвычайное положение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2020

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Мир

В столице Киргизии объявлено чрезвычайное положение

Президент республики распорядился ввести войска и спецтехнику в Бишкек. В городе введут комендантский час и установят контроль за средствами массовой информации.

Протестующие в Бишкеке

Протестующие в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке. Сообщение об этом было опубликовано в пятницу, 9 октября, на сайте правительства республики.

Кроме того, Жээнбеков распорядился ввести в киргизскую столицу войска и военную технику "для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".

В соответствии с указом, в городе будет объявлен комендантский час. Отмечается, что будет введен контроль за средствами массовой информации и "особые правила пользования связью". Как информирует сайт киргизского правительства, режим ЧП будет введен с 20.00 9 октября и продлится до 21 октября.

Киргизия: революция за несколько дней

5 октября в Киргизии начались акции протеста против предварительных результатов парламентских выборов. Протестующие ворвались в здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. Позднее ЦИК Киргизии признала итоги выборов недействительными. 9 октября в Центральной избирательной комиссии предложили снизить избирательный порог, чтобы в парламент могло пройти больше партий - сейчас им для этого необходимо набрать не менее 7% голосов.

События в Киргизии могут стать уже третьей революцией за последние 15 лет. В 2005 году в ходе "тюльпановой революции" президентом стал один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. Экс-президент Аскар Акаев бежал в Москву. Революция 2010 года была направлена уже против самого Бакиева. В ходе революции дом президента был разграблен и сожжен, Бакиев бежал из страны, президентом стал Алмазбек Атамбаев.

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    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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