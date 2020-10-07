Кризис в Киргизии: главные игроки на политическом поле

Очередная ночь в Бишкеке после введения там 12 октября президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым повторного чрезвычайного положения прошла спокойно. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили местные СМИ. Улицы столицы патрулируют силы правопорядка и добровольные дружины.

Президент Киргизии и выход из кризиса власти

Однако это не означает, что политический кризис, возникший в стране после выборов в парламент, преодолен. Напротив, все без исключения собеседники DW отметили, что ситуация гораздо больше напоминает тупиковую, чем даже 5 октября этого года, когда после обнародования результатов выборов вспыхнули протесты. А нынешняя расстановка сил на киргизском политическом ландшафте кардинально отличается от революционных событий 2005 и 2010 годов. В первую очередь, это связано с тем, что на сегодняшний день в республике нет ни одного института власти или фигуры, которые бы имели волю, силу и легитимность для осуществления той или иной решительной программы по достижению консенсуса между различными группами интересов. Притом, что есть несколько центров власти, которые должны были бы эту программу предложить. И первый из них - это президент страны.

Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков в разгар первой волны протестов, пик которых пришелся на ночь 6 октября, заявил, что рассчитывает на благоразумие их организаторов. А затем исчез. Позже он изъявил готовность провести повторные выборы в парламент, чего требовали оппозиционеры, а также уйти в отставку, когда ситуация в республике стабилизируется. Появились сообщения о том, что эта отставка вот-вот произойдет. Однако после того, как оппозиционный блок, составленный из партий, не прошедших в парламент, раскололся на группы, и вторая волна протестов (ее пик был 9 октября) оказалась во многом инспирирована борьбой этих групп уже между собой, позиция главы государства изменилась.

Десант на юг Мелиса Мырзакматова

7 октября после долгого пребывания в Турции в Киргизию вернулся бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов. Он развил большую активность, провел переговоры с ведущими политиками юга страны, а также с президентом Жээнбековым (по телефону). И посоветовал последнему не покидать своего поста. Из заявлений Мырзакматова можно понять, что влиятельные кланы юга и те силы, которые может активировать этот влиятельный человек, готовы поддержать нынешнего главу государства. И это несмотря на то, что уже в начале протестов стало очевидно - кредит доверия у жителей юга к Сооронбаю Жээнбекову исчерпан. После этого президент решил показать силу. Он ввел режим ЧП в Бишкеке, а после того, как парламент это решение не утвердил, ввел его повторно.

"Позиция Сооронбая Жээнбекова для меня загадка. Сперва он исчезает, потом заявляет, что уйдет, когда ситуация выровняется. Да и сейчас представляется, что он лично не очень сильно держится за власть", - комментирует ситуацию научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment).

"Я думаю, с Сооронбаем Жээнбековым за время, прошедшее с 6 октября, провели консультации и дали понять, что он должен остаться у власти и привести страну в более стабильное положение", - считает политолог Таалатбек Масадыков. В этой связи напомним, что глава государства встретился с заместителем руководителя администрации президента России Козаком и с экс-президентом Киргизии Отунбаевой, в сложной ситуации 2010-го года возглавившей временное правительство республики и пользующейся доверием западных политиков.

Садыр Жапаров

Премьер Садыр Жапаров и его легитимность

Другая фигура, которая вернулась в большую киргизскую политику во время протестов в ночь на 6 октября - это Садыр Жапаров. Будучи освобожденным протестующими из мест лишения свободы, Жапаров очень быстро оказался хозяином кабинета премьер-министра. И парламент его в этой роли утвердил. И первому, и второму обстоятельству способствовало то, что за спиной этого амбициозного политика оказалась группа силовой поддержки. Что это за люди, и кто из теневых авторитетов поддержал Жапарова, пока широкой публике не известно. "Я допускаю сговор с криминальным миром. Почему-то всех тех, кого протестующие освободили из тюрем, уже вернули по камерам или объявили в розыск, а его оставили", - поясняет заведующая кафедрой международных отношений и права дипломатической академии МИД Киргизии Айнур Джоробекова.

Утверждение Жапарова премьером в стенах парламента породило новую проблему. "Жапарова выдвинули еще до того, как президент подписал отставку прежнего премьера, далее, парламент не мог избрать премьера, так как для этого не было кворума. Кроме того, Жапаров за день до этого вышел из тюрьмы, на нем - приговор, и в Киргизии осужденный человек вообще-то не может быть избран в премьеры. Но за ним, судя по всему, стоят группы силовой поддержки. И он старается все больше взять ситуацию под свой контроль", - рассказывает Беате Эшмент.

"Сначала утвердили нового премьера. А затем пошла речь о его нелегитимности - при голосовании в парламенте не было кворума. Это что значит? Либо парламент некомпетентен, либо это сделано специально, чтобы его подставить. И тянуть время, чтобы президент успел укрепить свое положение и, со временем, выдвинуть своего кандидата", - рассуждает политолог Масадыков.

Протесты на улицах Бишкека после парламентских выборов, 5 октября 2020 года

Трудовая биография Садыра Жапарова многообразна - тут и председательство в совхозе, и руководство нефтяной компанией, и работа в полиции, и бегство из страны на Кипр, и осуждение в 2017 году на большой срок за захват в заложники государственного служащего, и вот теперь - счастливое освобождение. Между тем 13 октября из Бишкека поступила информация, что президент Киргизии отказался подписать постановление о назначении Жапарова премьером и снова направил этот документ в парламент.

На что способен старый парламент Киргизии

Третий институт, который формально мог бы предложить выход из тупика - это парламент, Жогорку Кенеш. Пока легитимность сохраняет старый состав депутатов. Однако после провальных выборов доверие к нему подорвано. К тому же вице-спикер парламента Мирлан Бакиров подписал постановление о назначении Жапарова премьером. А вице-спикер Аида Касымалиева заявила, что все решения Жапарова в качестве премьера не имеют юридической силы. Так что говорить о единстве законодательного органа Киргизии в данный момент не приходится. При этом, по оценке Айнур Джоробековой, среди людей, сейчас поставленных руководить работой парламента, нет самостоятельных крупных политических фигур.

Однако особенностью нынешнего кризиса является не только отсутствие полноценно функционирующих институтов власти, ярких лидеров и ясных предложений по выходу из тупика. "В событиях октября я вижу немалую роль конфликта поколений. Среди тех, кто сперва вышел на улицы, было много молодых людей, разозленных несправедливыми выборами. Но они переругались между собой точно так же, как старшее поколение. Они тоже не в состоянии объединиться в действенную оппозицию - нового лидера я не вижу", - подчеркивает Беате Эшмент.

Нужны ли Киргизии новые выборы?

Но и сама идея, поднявшая людей на протест 5 октября, - новые выборы в парламент - сейчас представляется деструктивной даже многим из оппозиционеров. "Выборы в нынешних условиях нельзя проводить ни в коем случае. Это может усугубить и без того сложную ситуацию", - считает политолог Масадыков.

"Выборы проводить неразумно, хотя бы исходя из затрат для бюджета страны. Это вызовет большое раздражение у населения. Надо на полгода ввести мораторий на выборные процессы, собрать от каждой партии по два-три человека в координационный совет, и там искать выход", - предлагает Айнур Джоробекова.

Но партии в Киргизии после второй волны протестов утратили свои политические контуры. "Сейчас 4-5 партий собрались в одну кучку, 3-4 партии - в другую. А еще свои группы создали кланы. Каждая из групп в кулуарах пытается продавить свою позицию, но своим сторонникам на публике, они говорят совсем другое", - отмечает Таалатбек Масадыков.

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