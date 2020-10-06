 Парламент Киргизии проголосовал за нового премьера - освобожденного из колонии оппозиционера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2020

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Мир

Парламент Киргизии проголосовал за нового премьера - освобожденного из колонии оппозиционера

Киргизский парламент проголосовал за кандидатуру нового премьера - им должен стать отбывавший наказание оппозиционер Садыр Жапаров. Спикером избран депутат другой оппозиционной партии - Мыктыбек Абдылдаев.

Здание парламента Киргизии

Здание парламента Киргизии

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за назначение новым премьер-министром республики оппозиционного политика Садыра Жапарова, освобожденного минувшей ночью своими сторонниками из колонии, где он отбывал наказание, и позднее оправданного Верховным судом по делу о захвате заложников. За кандидатуру Жапарова и отставку прежнего главы правительства Кубатбека Боронова депутаты Жогорку Кенеша проголосовали на экстренном заседании парламента во вторник, 6 октября.

По словам нового спикера парламента, избранного в тот же день, депутата оппозиционной фракции "Бир Бол" Мыктыбека Абдылдаева, Жапаров еще не утвержден на должности главы правительства - согласно конституции, он должен сначала представить программу и состав кабинета министров, и только после этого его кандидатура будет одобрена, передает 24.kg.

Бывший депутат киргизского парламента, основатель партии "Мекенчил" Садыр Жапаров был обвинен в организации митинга в городе Каракол Иссык-Кульской области в 2013 году, участники которого насильно поместили в автомобиль полномочного представителя правительства Киргизии по Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. В 2017 году Жапарова приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима, до минувшей ночи он отбывал наказание в колонии.

6 октября, по данным адвоката Жапарова Шарабедина Токтосунов, Верховный суд "рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам", отменил решения судов трех инстанций и направил дело на досудебное производство, "так как Верховный суд не может прекратить его", указывает 24.kg.

ЦИК Киргизии признал недействительными результаты выборов

После парламентских выборов, прошедших 4 октября, в Киргизии вспыхнули протесты. Согласно предварительным результатам, в состав нового парламента проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила озабоченность возможным подкупом голосов избирателей.

На следующий день после голосования на акцию протеста на улицы Бишкека вышли тысячи человек. Митинг вылился в столкновения с милицией, сотрудники которой применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Пострадали почти 700 человек. На следующий день митингующие прорвались в здание парламента. Кадры с места событий свидетельствовали о погроме в здании и поджоге нескольких автомобилей на примыкающей территории. 6 октября ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в республике недействительными.

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    Автор: Наталья Позднякова


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