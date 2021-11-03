Кыргызская Республика

По сравнению с другими странами региона, в Кыргызстане - относительная демократия. В стране с 1990 года правит уже шестой президент.

В сравнении с другими странами центральноазиатского региона в Кыргызстане - относительная демократия. В бывшей союзной республике с 1990 года правит уже шестой президент (включая двух временных) - Садыр Жапаров. В Конституции Кыргызстана, принятой в 2010 году, не указана форма правления этой центральноазиатской республики, однако де-факто управление в стране парламентско-президентское. Однопалатный парламент Кыргызской Республики Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов и избирается на пять лет, а президент - всенародным голосованием - только на один шестилетний срок. Кыргызский язык имеет в стране статус государственного, а русский считается официальным языком. Наряду с четырьмя другими бывшими советскими республиками Кыргызстан с 2015 года входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В рейтинге "Репортеров без границ" по свободе прессы Кыргызстан по состоянию на 2020 год находится на 82-м месте - выше всех соседей, России, Беларуси и Украины.