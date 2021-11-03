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Кыргызская Республика

По сравнению с другими странами региона, в Кыргызстане - относительная демократия. В стране с 1990 года правит уже шестой президент.

В сравнении с другими странами центральноазиатского региона в Кыргызстане - относительная демократия. В бывшей союзной республике с 1990 года правит уже шестой президент (включая двух временных) - Садыр Жапаров. В Конституции Кыргызстана, принятой в 2010 году, не указана форма правления этой центральноазиатской республики, однако де-факто управление в стране парламентско-президентское. Однопалатный парламент Кыргызской Республики Жогорку Кенеш состоит из 120 депутатов и избирается на пять лет, а президент - всенародным голосованием - только на один шестилетний срок. Кыргызский язык имеет в стране статус государственного, а русский считается официальным языком. Наряду с четырьмя другими бывшими советскими республиками Кыргызстан с 2015 года входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В рейтинге "Репортеров без границ" по свободе прессы Кыргызстан по состоянию на 2020 год находится на 82-м месте - выше всех соседей, России, Беларуси и Украины.

14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Кыргызстан закупит у Турции беспилотники для охраны южной границы 28.10.2021

Кыргызстан планирует закупить ударные беспилотники Bayraktar ТB2 ("Байрактар"), сообщил "Интерфакс". В Москве допускают ухудшение отношений с Бишкеком, если тот заключит контракт с Турцией "в обход России".
6435586 10.01.2021 Presidential candidate Sadyr Japarov gestures after casting his ballot at a polling station during a presidential election and constitutional referendum in Bishkek, Kyrgyzstan. The election will be held in Kyrgyzstan on January 10, with a total of 17 candidates competing for the presidency. A referendum will also be held the same day to decide the form of government, be it a parliamentary system or a presidential one. Alexey Maishev / Sputnik

Президент Кыргызстана Жапаров распустил кабинет министров 12.10.2021

Исполняющим обязанности главы кабинета министров Кыргызстана назначен бывший министр экономики и финансов страны Акылбек Жапаров.
05.10.2020, Kirgistan, Bischkek: 6349673 05.10.2020 In this video grab, law enforcement officers run through the smoke during a rally against the parliamentary elections results, in Bishkek, Kyrgyzstan. Sputnik Foto: Sputnik |

Экс-президент Кыргызстана обвинен в попытке насильственного захвата власти 15.09.2021

Адвокат Алмазбека Атамбаева напомнил, что в первые дни волнений в Бишкеке в октябре 2020 года экс-президент находился в СИЗО и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.
Abbau der russischen Militärpräsenz in Tadschikistan - Gründe und Folgen. Foto: Galim Faskhutdinow

Россия усилила свою базу в Таджикистане противотанковыми комплексами 24.08.2021

Россия на фоне обострения ситуации в Афганистане усиливает свою военную базу в Таджикистане и проводит учения в Кыргызстане.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 18, 2012. First President of Kyrgyzstan Askar Akayev attends an international conference _Russia and world: 2012 _ 2020_ as part of Gaidar Forum at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. (Photo ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Первый президент Кыргызстана Акаев вернулся в Бишкек и дает показания: почему? 02.08.2021

В Кыргызстан прилетел первый президент страны Аскар Акаев, проживший много лет в изгнании в Москве. Кто он и кому выгодно его возвращение?
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 18, 2012. First President of Kyrgyzstan Askar Akayev attends an international conference _Russia and world: 2012 _ 2020_ as part of Gaidar Forum at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. (Photo ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Экс-президент Кыргызстана Акаев заявил о готовности сотрудничать со следствием 02.08.2021

Экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева подозревают в получении "материальных и иных благ" при заключении соглашения по разработке золотого месторождения "Кумтор" в Кыргызстане.

TAJIKISTAN - JULY 20, 2021: Tank units move from Russia s 201st military base in Dushanbe to the Harb-Maidon training ground situated near the border with Afghanistan. Video screen grab. Russian Defence Ministry/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS108A49

Россия окажет Таджикистану военную поддержку из-за наступления талибов в Афганистане 28.07.2021

По данным Минобороны РФ, на территорию Афганистана проникли боевики ИГ и других террористических организаций.
29.04.2021 Kirgisische Ordnungshüter bewachen die Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan. Bei einem blutigen Grenzkonflikt um den Zugang zu Wasserressourcen sind in Zentralasien am 29. April mindestens 41 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка 24.07.2021

Бишкек заявляет, что конфликт с таджикскими пограничниками произошел после того, как жители Таджикистана без согласования "начали очищать участок" на границе.
ARCHIV 2015 **** Berlin, Deutschland - Gemeinsame Presseunterrichtung nach dem Gespräch der Bundeskanzlerin und des Staatspräsidenten der Kirgisischen Republik, Almasbek Atambajew, im Bundeskanzleramt in Berlin. Foto. Almasbek Atambajew, Staatspräsident der Kirgisischen Republik. © Imago/Reiner Zensen

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков 24.07.2021

По версии следствия, Алмазбек Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с экс-премьером Бабановым "с целью захвата власти" в Кыргызстане в октябре 2020 года.
30.04.2021 *** A Kyrgyzstan's emergencies ministry serviceman carries mattresses for citizens, who were evacuated from districts bordering Tajikistan following the fighting along the Kyrgyz-Tajik disputed border, on the grounds of a hotel in Kyrgyzstan's southwestern town of Batken on April 30, 2021. - Kyrgyzstan said on April 30, 2021 that 13 died and dozens of properties were burned during clashes with Central Asian rival Tajikistan, after a ceasefire agreed by the two countries hung in the balance following the heaviest fighting along their disputed border since post-Soviet independence. The clashes that erupted along the border between the two poor, mountainous countries were the heaviest in years and had raised fears they might escalate into a wider conflict. More than a third of the two countries' border is disputed, with the area surrounding the Tajik enclave of Vorukh, where Thursday's conflict erupted, a regular flashpoint over territorial claims and access to water. (Photo by STRINGER / AFP)

Возобновление военного конфликта Бишкека и Душанбе - опасность велика? 02.06.2021

Зачем Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном? DW о том, улеглись ли страсти после вооруженного конфликта между двумя странами и существует ли опять угроза его возобновления?
6560269 28.05.2021 Mining trucks carry gold ore at the Kumtor gold mine in the Issyk-Kul region, Kyrgyzstan. The Kumtor mine is one of the largest western-operated gold mines in Central Asia and the second-highest gold mining operation in the world after Yanacocha gold mine in Peru. Igor Yegorov / Sputnik

Страсти по "Кумтору", или Как поссорился Бишкек с канадскими золотодобытчиками 01.06.2021

Власти Кыргызстана ввели внешнее управление на месторождении золота, которое разрабатывает фирма из Канады. DW - о подоплеке судебной тяжбы, ее возможных последствиях, а также интересах России и КНР.

15.07.2020, Brandenburg, Nuthetal: Sonnenblumen wachsen auf einem Feld nahe des Dorfes Nudow-Ausbau im Landkreis Potsdam-Mittelmark und richten trotz regenverhangenem Himmel die Köpfe in Richtung des vermeintlichen Sonnenaufgangs. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Кыргызстан вводит регулирование цен на подсолнечное масло и сахар 10.05.2021

Распоряжение о регулировании стоимости сахара и подсолнечного масла подписано премьер-министром страны Улукбеком Мариповым.

FILE - In this file photo taken on Thursday, Jan. 28, 2021, Kyrgyzstan President Sadyr Zhaparov holds presidential standard during his inauguration ceremony in Bishkek, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan and Tajikistan have traded blame for cross-border shelling and clashes that killed at least one person and injured dozens in a conflict over water supply, the latest outburst of tensions between the two ex-Soviet Central Asian neighbors. (AP Photo/Vladimir Voronin, File)

Президент Кыргызстана подписал измененную конституцию 05.05.2021

В Кыргызстане вступает в силу новая редакция Основного закона, предполагающая усиление президентских полномочий. Одновременно президент Жапаров отправил в отставку правительство.
Grenzsicherheit in Tadschikistan. Foto DW/Galim Faskhutdinow 27.05.2014 Auf den Bildern sind tadschikische Grenzschutzsoldaten.

Кыргызстан обновил число жертв и пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном 03.05.2021

При конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана 34 человека погибли, 183 ранены, сообщил Минздрав республики. Кыргызский президент Жапаров ранее предложил Таджикистану способ сохранить мир.
29.04.2021 Kirgisische Ordnungshüter bewachen die Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan. Bei einem blutigen Grenzkonflikt um den Zugang zu Wasserressourcen sind in Zentralasien am 29. April mindestens 41 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент Кыргызстана предложил Таджикистану способ сохранить мир на границе 03.05.2021

Комиссия по поддержанию мира, состоящая из старейшин обеих стран, поможет предотвращать конфликты на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, заявил Садыр Жапаров.
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