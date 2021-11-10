В начале 2021 года президент США Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана к 11 сентября. Весной того же года уход из страны международных сил привел к мощному наступлению талибов.

Уже на протяжении десятилетий в Исламской Республике Афганистан продолжается гражданская война. Против правительственных сил, поддерживаемых Западом, ведут партизанскую войну религиозные фундаменталисты из движения "Талибан". Кроме них активность проявляют боевики террористической организации "Исламское государство" и еще 18 террористических группировок - это самая высокая концентрация террористов в мире. В 2001-2014 годах поддержанием безопасности в стране занимались Международные силы содействия безопасности (ISAF), возглавляемые НАТО. В 2015 году основные силы НАТО были выведены из Афганистана, в рамках небоевой операция альянса "Решительная поддержка" там оставлен 13-тысячный контингент для поддержки афганского правительства. В начале 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил, что вывод войск из Афганистана завершится к 11 сентября. В середине того же года уход из страны солдат НАТО привел к мощному наступлению талибов.