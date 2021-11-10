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Афганистан

В начале 2021 года президент США Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана к 11 сентября. Весной того же года уход из страны международных сил привел к мощному наступлению талибов.

Уже на протяжении десятилетий в Исламской Республике Афганистан продолжается гражданская война. Против правительственных сил, поддерживаемых Западом, ведут партизанскую войну религиозные фундаменталисты из движения "Талибан". Кроме них активность проявляют боевики террористической организации "Исламское государство" и еще 18 террористических группировок - это самая высокая концентрация террористов в мире. В 2001-2014 годах поддержанием безопасности в стране занимались Международные силы содействия безопасности (ISAF), возглавляемые НАТО. В 2015 году основные силы НАТО были выведены из Афганистана, в рамках небоевой операция альянса "Решительная поддержка" там оставлен 13-тысячный контингент для поддержки афганского правительства. В начале 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил, что вывод войск из Афганистана завершится к 11 сентября. В середине того же года уход из страны солдат НАТО привел к мощному наступлению талибов.

A landmine found in an area is seen in Preah Vihear province, Cambodia, June 11, 2021. Picture taken June 11, 2021. REUTERS/Cindy Liu

В мире шестой год подряд растет число жертв противопехотных мин 10.11.2021

В сравнении с предыдущим годом число жертв противопехотных мин в мире увеличилось более чем на 20 процентов. Большинство погибших и раненых - в Сирии и Афганистане.

Популярная афганская певица о запретах талибов (09.11.2021) 09.11.2021

Уже три месяца, как талибы захватили власть в Афганистане. Какое будущее ожидает теперь афганских поп-исполнителей? В конце 1990-х, когда экстремистская группировка правила страной, поп-музыка была полностью запрещена.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

Usbekistan Termez | Truck drivers with potatoes imported from Aghanistan near the Uzbek city of Termez.

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле 05.11.2021

Власти Узбекистана отрицают, что в стране есть афганские беженцы. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что их там сотни. DW побывала в Термезе и Ташкенте и встретилась с такой семьей.

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021) 03.11.2021

Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 19 человек 02.11.2021

Мощные взрывы прогремели возле военного госпиталя в центре Кабула. Соообщается также о стрельбе внутри больницы. Ответственность за нападение пока не взяла ни одна группировка.
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ 02.11.2021

Движение "Талибан" заявило о полной поддержке проекта ТАПИ и пообещало Ашхабаду защитить строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Афганистана.
Polish Rainbow UK at Pride 2018, London - Photo by PolishRainbowUK

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана 30.10.2021

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
In this photograph taken on September 28, 2021 Taliban fighters enjoy a ride on a pirate ship attraction in a fairground at Qargha Lake on the outskirts of Kabul. - This is Afghanistan! a Taliban fighter shouts on the pirate ship ride at a fairground in western Kabul, as his armed comrades cackle and whoop on board the rickety attraction. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) / TO GO WITH: Afghanistan-conflict-fairground, SCENE by James EDGAR

Талибам можно доверять? На что надеются соседи Афганистана 29.10.2021

У Запада и стран Центральной Азии разные взгляды на ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов. Но всех сейчас интересует вопрос, как выстраивать отношения с новыми властями в Кабуле.
Members of a family from Afghanistan with their belongings cross into Pakistan at the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan, September 3, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

США выделили еще 144 млн долларов помощи Афганистану и беженцам 29.10.2021

Вашингтон довел объемы своей гуманитарной помощи Афганистану и соседним странам почти до полумиллиарда долларов.
Tajik service members take part in a military parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Китай построит базу для спецназа МВД Таджикистана 28.10.2021

На строительство объекта в Таджикистане неподалеку от афганской границы Пекин выделяет 8,5 млн долларов. Душанбе готовится передать в собственность Китаю еще одну базу близ афганской границы.

"Талибан", нищета, засуха - Афганистан на грани катастрофы (27.10.2021) 27.10.2021

К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021) 27.10.2021

Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?
FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

Выдадут ли Джулиана Ассанжа США? Что решит суд в Лондоне 27.10.2021

В Высоком суде Лондона решается вопрос о выдаче США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Правозащитники называют его преследование политически мотивированным и требуют освобождения.
ARCHIV - Frauen sitzen vor dem Gebäude des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in Kabul und warten auf die Verteilung von Lebensmitteln (Archivfoto vom 24.11.2001). Das UN-Welternährungsprogramms hatte seinerzeit eine Luftbrücke zur Versorgung der Hungernden in Afghanistan gestartet. Wegen drastisch gestiegener Nahrungsmittelpreise sind nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) 2,5 Millionen Afghanen vom Hunger bedroht. Sie könnten sich nicht mehr selbst versorgen und seien «akut auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen», teilte das WFP am Donnerstag (06.03.2008) in Kabul mit. Das WFP beginne daher noch in dieser Woche mit der Nothilfe für Hunderttausende Betroffene. (zu dpa 0491) +++(c) dpa - +++ |

ООН: Более половины афганцев страдают от острой нехватки продовольствия 25.10.2021

Масштабы нехватки продовольствия в Афганистане уже больше, чем в Йемене и Сирии, считают в ООН. Россия призывает Запад "вернуться в Афганистан", чтобы местные жители не занялись наркоторговлей.
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