В начале 2021 года президент США Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана к 11 сентября. Весной того же года уход из страны международных сил привел к мощному наступлению талибов.
Уже на протяжении десятилетий в Исламской Республике Афганистан продолжается гражданская война. Против правительственных сил, поддерживаемых Западом, ведут партизанскую войну религиозные фундаменталисты из движения "Талибан". Кроме них активность проявляют боевики террористической организации "Исламское государство" и еще 18 террористических группировок - это самая высокая концентрация террористов в мире. В 2001-2014 годах поддержанием безопасности в стране занимались Международные силы содействия безопасности (ISAF), возглавляемые НАТО. В 2015 году основные силы НАТО были выведены из Афганистана, в рамках небоевой операция альянса "Решительная поддержка" там оставлен 13-тысячный контингент для поддержки афганского правительства. В начале 2021 года глава Белого дома Джо Байден объявил, что вывод войск из Афганистана завершится к 11 сентября. В середине того же года уход из страны солдат НАТО привел к мощному наступлению талибов.
Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.
Сейчас, когда многие страны, в т.ч. Россию, накрыла четвертая волна, и власти все настойчивее призывают к вакцинации, снова встал вопрос о прививках для детей. Можно ли их прививать от ковида? В США вакцинацию для групп от 5 до 11 лет одобрили. Что думают об этом в самих США и Германии?