Убежище в ФРГ: Турция по числу прошений обошла Афганистан

Все больше граждан Турции бегут в поисках убежища в Германию. Эксперты объяснили DW, почему в последнее время поток усилился и как на происходящее реагируют немецкие власти.

"Жить, каждый день ощущая страх и незащищенность, каждую секунду ожидая, что опять придет полиция, вытащит тебя из постели, отвезет в участок и будет пытать... Мы больше не могли этого выносить. После смерти отца мы покинули страну". Бывший учитель английского языка Б.К. говорит тихо и спокойно, рассказывая о том, как утром 1 ноября он и его жена отвернулись от Турции, своей родины, и пустились в опасный путь по Эгейскому морю. Через семь недель супруги прибыли в Германию. С тех пор они живут в лагерях для беженцев - в данный момент в одном из больших приютов недалеко от Ахена.

Недавно супруги подали прошение о предоставлении им убежища в Германии и сейчас ожидают решения немецких властей. Б.К. и его жена были осуждены в Турции за членство в "организации Гюлена". Движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего ныне в США, правительство Турции считает террористической организацией. Анкара обвиняет Гюлена в том, что он якобы стоит за попыткой госпереворота в 2016 году.

Турция обогнала Афганистан по числу соискателей убежища в ФРГ

За семь месяцев текущего года более 23 тысяч граждан Турции обратились с просьбой о предоставлении убежища в Германии. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), это на 203% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В списке стран происхождения беженцев в 2023 году Турция на третьем месте после Афганистана и Сирии (украинские беженцы в этой статистике не учитываются, они проходят по особой категории. - Ред.).

Если оценивать данные только за июль, то Турция находится даже на втором месте после Сирии. В прошлом месяце с ходатайствами о предоставлении убежища в ФРГ обратился 3791 турецкий гражданин. Для экспертов по Турции такое развитие событий не является неожиданным. После недавней повторной победы на президентских выборах многолетнего руководителя страны Реджепа Тайипа Эрдогана многие предсказывали подобный сценарий.

Реджеп Тайип Эрдоган отвечает на вопросы журналистов Фото: AP/dpa/picture alliance

"По крайней мере, половина тех, кто не голосовал за Эрдогана, разочарованы", - констатирует Дюндар Келлоглу (Dündar Kelloglu), адвокат и член правления Совета по делам беженцев Нижней Саксонии. По его словам, эта половина надеялась на смену власти и улучшение политической и экономической ситуации в стране. Келлоглу отмечает, что в настоящее время в рядах турецкой оппозиции царит глубокая депрессия. "Такого пессимистического настроения не было даже после военного переворота 1980 года", - говорит адвокат в интервью DW. По его оценке, политическая ситуация в Турции остается очень напряженной, власти не прекращают преследования своих оппонентов.

После неудачной попытки госпереворота в 2016 году турецкое правительство стало еще сильнее давить на своих критиков. Тысячи оппозиционеров годами сидят в тюрьмах, несколько тысяч лишились работы по подозрению в терроризме. Любой человек, претендующий на получение работы, будь то на госслужбе или в значительной части частного сектора, нуждается в хороших связях с правящей партией или близкими к ней религиозными фондами и сообществами. Многие сторонники оппозиции разочарованы в происходящем и покидают родину.

Нет свободы выражения мнений - зато есть инфляция и безработица

По мнению Яшара Айдина (Yasar Aydin), исследователя миграции из Берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), Турции сейчас угрожает и экономический кризис, преодоление которого потребует дальнейших лишений и потери благосостояния. Все это ведет к тому, что перспективы, в частности, образованных людей, по выражению Айдина, становятся все более мрачными, и многие из них уже не видят для себя хорошего будущего дома, устремляясь в Германию.

По итогам года Центробанк Турции прогнозирует инфляцию в стране на уровне в 58% Фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Экономическая ситуация в Турции стремительно ухудшается, особенно в последние два года. Прежде всего из-за политики низких процентных ставок, проводимой президентом Эрдоганом, постоянно падает курс турецкой лиры, а инфляция бесконтрольно растет. По официальным данным, за последнее время она составила около 48%. На конец года Центробанк Турции прогнозирует даже 58%. Значительная часть населения, констатируют наблюдатели, нищает.

После майских президентских и парламентских выборов Эрдоган пообещал улучшение положения. Назначив руководителями министерства финансов и Центробанка сторонников классической экономической теории, президент начал отход от своей директивной политики низких процентных ставок. С тех пор налоги и ключевая учетная ставка несколько раз резко повышались, что привело к еще большему всплеску инфляции.

Весной 2024 года в Турции пройдут выборы в местные органы власти. Эрдоган хочет до этого момента взять инфляцию под контроль и отвоевать у оппозиции по итогам выборов такие мегаполисы, как Стамбул, Анкара, Измир и Анталья, на которые приходится основная часть экономического производства страны.

Число ходатайств увеличилось в три раза

Представляется, что мало кто верит в улучшение экономической и политической ситуации в Турции. Покидают родину, в первую очередь, хорошо образованные и оппозиционно настроенные люди. Германия, где проживает три миллиона человек с турецкими корнями, где у них есть семьи и знакомые, а также сложившиеся сети и структуры, является привлекательным местом для эмиграции для многих выходцев из Турции, которые добираются до ФРГ, в том числе, используя нелегальные пути.

Сотрудница федеральной полиции охраняет двух мигрантов, задержанных во Франкфурте-на-Одере Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

В 2021 году 7067 турецких граждан обратились за защитой в Германии. Уже через год число ходатайств о предоставлении убежища выросло более чем втрое, достигнув 23 938. В текущем году отметка в 23 тысячи прошений была превышена уже в конце июля.

Исследователь миграции Яшар Айдин исходит из того, что в ближайшие годы численность турок, ищущих защиты за рубежом, продолжит расти или останется на таком же высоком уровне. "Политические события в стране и экономические трудности говорят в пользу того, что миграция из Турции будет продолжаться", - прогнозирует Айдин.

Процент удовлетворенных ходатайств снижается

В то время как число обращений от граждан Турции, попросивших предоставить им убежище в ФРГ, резко возросло, доля соискателей, получивших в итоге такое убежище, в последние годы постоянно снижается. В этом году она составляет 15%. Для сравнения: в 2022 году было 27,8%. Почему этот показатель так резко упал? Считает ли BAMF, что ситуация с правами человека и верховенством закона в Турции улучшилась?

В BAMF заявляют, что каждое прошение о предоставлении убежища рассматривается индивидуально и что текущие общественные и политические события в странах проживания соискателей убежища всегда принимаются во внимание при проведении так называемых страновых оценок. Эти оценки играют определенную роль при рассмотрении ходатайств и принятии решений о предоставлении или отказе в предоставлении защиты в Германии.

В BAMF заверяют, что каждое прошение о предоставлении убежища в ФРГ рассматривается индивидуально Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Дюндар Келлоглу из Совета по делам беженцев Нижней Саксонии критикует позицию BAMF. В то время как положение в Турции, по его оценке, не улучшилось, BAMF изменило свою оценку происходящего в стране. Раньше турецким гражданам, указывает адвокат, предоставлялась в Германии защита, если они подвергались политическим преследованиям на родине или им угрожало там тюремное заключение. Однако уже несколько лет немецкое ведомство удовлетворяет ходатайства только тех, кто был приговорен в Турции к тюремному заключению, а тем, кто находится в розыске или процесс по делу которых еще продолжается, отказывают, сетует Келлоглу.

По его мнению, такая позиция основывается на предположении, что преследуемые могут быть оправданы судами вышестоящих инстанций. Некоторые суды в Германии, добавляет адвокат, даже придерживаются мнения, что в Турции не следует ожидать вынесения обвинительных приговоров, предусматривающих длительные сроки заключения за преступления, которые связаны cо свободой выражения мнений. "Отсюда и снижающаяся доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении убежища", - констатирует адвокат.

Между тем преподаватель английского языка Б.К., который вместе с женой в июне подал прошение о предоставлении убежища в ФРГ, держится уверенно: "Мы надеемся на положительное решение". В противном случае супруги, признается Б.К., не знают, куда им деваться. По его словам, это связано с тем, что семья, опасаясь репрессий, уже разорвала все контакты на родине, когда им вынесли приговор: "Так что у нас осталась только надежда (на удовлетворение ходатайства. - Ред.) и мы сами - а больше ничего и никого".

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