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Глава Еврокомиссии: Стена на границе Болгарии и Турции не принесла желаемого результатаФото: Giannis Papanikos/AP Photo/picture alliance
МиграцияЕвропа

ЕС подготовил два проекта защиты от нелегальных мигрантов

Даниил Сотников
52 мин. назад

На фоне резкого роста числа заявок о предоставлении убежища в ЕС государства Евросоюза намерены ограничить нелегальную миграцию.

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Европейский Союз планирует осуществить два пилотных проекта защиты внешних границ от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом заявила по окончании саммита ЕС в Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), передает агентство dpa в пятницу, 10 февраля.

Первый проект предполагает обеспечение безопасности на границе Болгарии и Турции с помощью транспортных средств, контролируемых дорог, камер видеонаблюдения и сторожевых вышек. Проект может быть профинансирован из фондов Евросоюза, бюджета самой Болгарии и путем взносов других стран ЕС. 

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на этой границе уже установлена пограничная стена, но это не приносит желаемого результата. В Европейском Союзе давно идут споры, следует ли финансировать из бюджета ЕС строительство стен и заборов вдоль внешних границ Евросоюза. Греция и Австрия настоятельно требуют этого, тогда как Германия, Люксембург и Еврокомиссия выступают категорически против. В итоговом заявлении участников саммита финансирование стен и заборов не упомянуто - речь идет лишь о том, что средства ЕС следует привлечь в том числе для создания инфраструктуры на границах. 

ЕС намерен ускорить рассмотрение заявок о предоставлении убежища

По словам Урсулы фон дер Ляйен, второй пилотный проект касается регистрации мигрантов, более скорого принятия решений по ходатайствам об убежище и возвращения беженцев, получивших отказ, к внешним границам ЕС для высылки. Где именно будет осуществляться этот проект, глава Еврокомиссии не уточнила. 

В январе в Комиссии ЕС объявили о намерении справиться с растущим числом нелегальных мигрантов в ЕС с помощью новой стратегии депортации. "Кто не нуждается в международной защите, тот должен вернуться в страну происхождения", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, в 2022 году на территорию ЕС прибыло более 300 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них не имеет законного права на убежищ.

Всего в странах Евросоюза в 2022 году число ходатайств об убежище выросло по сравнению с 2021-м почти в полтора раза - до 924 тысяч заявок.

Германия - лидер по числу просьб о предоставлении убежища

В 2022 году лидером среди стран ЕС по количеству прошений об убежище осталась Германия. В ФРГ попросили убежища более 190 тысяч человек - на 57 процентов больше, чем годом ранее. На втором месте по числу заявок - Франция (более 115 тысяч), далее идут Испания (111 тысяч), Австрия (106 тысяч) и Италия (78 тысяч).

В этой статистике не учтены граждане Украины, поскольку из-за военного нападения России на их страну для них действуют особые правила ЕС. Украинские беженцы автоматически получают право на временное проживание в ЕС, доступ к социальной помощи, медицинскому обслуживанию, а также образованию и рынку труда.

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