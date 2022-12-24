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Мигранты в БранденбургеФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия остается лидером в ЕС по числу заявлений об убежище

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Прирост по количеству заявлений с просьбой об убежище в ФРГ составил в годовом исчислении 57 процентов. Второе и третье место занимают Франция и Испания.

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Германия и в текущем году оставалась лидером среди стран Евросоюза по количеству заявлений с просьбой о предоставлении убежища, сообщила в субботу, 24 декабря, газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии о ситуации в сфере миграции и беженцев.

Согласно документу, с начала 2022 года в Германии попросили убежища 190 749 человек - на 57 процентов больше, чем годом ранее. Доклад Еврокомиссии основан на еще не опубликованных данных Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) от 13 декабря.

Франция - на втором месте

На втором месте после Германии Франция, где убежища попросили 115 820 человек. За ней следуют Испания (111 220), Австрия (106 554) и Италия (78 897). Наибольший прирост прошений зафиксирован в Ирландии (439 процентов), Эстонии (362,1 процента) и Австрии (202 процента). Меньше всего убежища просили в Венгрии (43 человека), Словакии (382) и Латвии (548).

Украинские граждане в данной статистике почти не учитываются, поскольку из-за российского вторжения в Украину в отношении беженцев из этой страны действуют особые правила ЕС, согласно которым они автоматически получают в ЕС право на проживание, а также доступ к образованию, рынку труда, социальной помощи и медицинскому обслуживанию.

В Германии больше всего прошений об убежище поступило от граждан Сирии (27 процентов), Афганистана (17 процентов), Турции (10 процентов), Ирака (6,9 процента) и Грузии (4 процента).

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