Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Все меньше свободы слова, зато инфляция и нищета - политическая и экономическая ситуация в Турции ухудшается. И все больше жителей страны по данным полиции ФРГ, бегут в Германию.

Все больше и больше мигрантов с турецким гражданством, а также контрабандистов, доставляющих нелегалов, задерживают на границах Германии при попытке попасть в страну. Это подтверждают и данные федеральной полиции, которыми располагает DW.

Так, только за первые девять месяцев 2022 года ее сотрудники задержали 5362 гражданина Турции, которые пытались нелегально въехать в ФРГ. Для сравнения - за весь прошлый год таких было 2531. А в 2020-м, когда из-за пандемии международные поездки носили ограниченный характер, на границе было задержано 1629 человек с турецкими паспортами. По данным Главного управления федеральной полиции Мюнхена, число мигрантов с января по сентябрь 2022 года выросло на 254% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 368% - 2020-го.

Лагерь для беженцев в берлинском районе Шпандау, июнь 2022 года Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Также увеличилось количество контрабандистов с турецкими паспортами - по данным федеральной полиции, всего за первые девять месяцев текущего года их было выявлено 185. За весь 2021-й - только 111, а за 2020-й - вообще всего 56. По их собственным заявлениям, беженцы попадают в Германию по так называемому "балканскому маршруту". И платят за это от 6000 до 8000 евро с человека. Почему все больше жителей Турции пускаются в такое опасное и недешевое путешествие?

Бизнес на надежде

В последний год как политическая, так и экономическая ситуация в Турции стремительно ухудшается. Правительственное большинство в парламенте недавно одобрило закон, предусматривающий тюремное заключение на срок до трех лет за распространение "ложной" или "вводящей в заблуждение" информации. Решение о том, является ли то или иное сообщение ложным либо вводящим в заблуждение, принимают прокуроры, близкие властям. Для их же критиков так называемый "закон о дезинформации" - еще одна попытка подорвать свободу выражения мнений и свободу прессы в Турции, что приобретает особое значение в преддверии парламентских и президентских выборов, запланированных на лето 2023 года.

Профессиональные объединения, не связанные с правительством, также все чаще становятся объектами повышенного внимания со стороны турецкой юстиции. В конце октября по обвинению в пропаганде терроризма была арестована президент Турецкой медицинской ассоциации (TTB) и лауреат Гессенской премии мира Себнем Корур Финчанчи. При этом TTB известна тем, что придает гласности нарушения прав человека в стране и недвусмысленно критикует правительство.

Протесты в Стамбуле против задержания Себнем Корур Финчанчи, 26 октября 2022 года Фото: Onur Dogman/ZUMA Press Wire/picture alliance

Кроме того, галопирующая инфляция все больше усложняет жизнь населению Турции. По официальным данным, рост цен в октябре составил 85,5% к уровню октября прошлого года. По данным независимой группы ученых ENAG, этот показатель заметно выше - более 185%. Покупательная способность турок падает, многие из них не могут удовлетворить даже свои основные потребности, несмотря на наличие работы.

Особенно разочарована происходящим молодежь. Согласно недавнему социсследованию, более 71% турок в возрасте от 17 до 30 лет не видят для себя будущего на родине. А почти 82% заявили, что покинули бы Турцию и жили бы за границей, если бы могли это сделать. Ассоциация врачей ТТБ утверждает, что, по данным на сентябрь, 2000 врачей подали заявления на получение разрешения на работу в другой стране.

Дюндар Келлоглу (Dündar Kelloglu), адвокат и член правления Совета по делам беженцев Нижней Саксонии, также признает рост числа мигрантов из Турции. "Особенно молодые беженцы сообщают нам, что не видят для себя перспектив на будущее на родине и не имеют никакой надежды", - уточнил юрист в интервью DW.

Шесть молодых турок задержаны в Розенхайме

В середине сентября федеральная полиция в Розенхайме, что в Баварии, задержала шестерых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые заплатили около 8000 евро каждый за то, чтобы их на грузовике доставили из Турции в Австрию. Они сказали полицейским, что хотят подать ходатайство о предоставлении убежища и работать и зарабатывать деньги в Германии.

Между тем плохая экономическая ситуация в стране происхождения не является поводом для предоставления убежища в ФРГ, о чем молодые турки не знали. Их никто не подготовил к тому, что следует говорить представителям немецких властей, чтобы в итоге рассчитывать на получение убежища.

Немецкие полицейские в Розенхайме Фото: picture-alliance/AP/M. Schrader

Другой случай, произошедший в Кройте, еще сильнее проясняет картину того, какому произволу контрабандисты, занимающиеся доставкой нелегальных мигрантов, подвергают беглецов. Кройт - небольшой немецкий городок на границе с Австрией, где незнакомцы сразу привлекают к себе внимание.

Эта группа состояла из одиннадцати незнакомцев - пяти взрослых и шестерых детей в возрасте от года до 13 лет. Они искали приюта в одной из закусочных, которая поздно вечером все еще была открыта. Сотрудник заведения обратился в полицию. Позже местные власти выяснили, что это были курды из Турции, которых контрабандисты высадили сразу после перехода австрийско-немецкой границы.

Среди соискателей убежища в ФРГ турки - на третьем месте

Усиливающийся поток мигрантов из Турции в Германию находит свое отражение и в статистике, посвященной предоставлению убежища. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с января по октябрь 2022 года почти 16 000 турецких граждан, ищущих защиты, подали прошения о предоставлении убежища. Для большинства из них это было первое ходатайство. И это на на 175,7% больше, чем за указанный период прошлого года. По числу соискателей убежища в Германии граждане Турции находятся на третьем месте после сирийцев и афганцев.

Клара Бюнгер Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Что не является сюрпризом для Клары Бюнгер (Clara Bünger), депутата бундестага от Левой партии. Бюнгер регулярно направляет депутатские запросы о статистике, касающейся вопроса предоставления убежища в Германии. По ее мнению, поток мигрантов из Турции свидетельствует об ухудшении политической ситуации в стране для противников ее властей. Репрессии усиливаются, положение становится все более опасным, особенно для курдов, констатирует депутат от Левой партии.

Эксперты, в том числе адвокат Дюндар Келлоглу, предполагают, что количество беженцев из Турции будет продолжать расти, поскольку никто не ожидает улучшения политической ситуации в стране перед выборами. Как и оздоровления экономики.

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