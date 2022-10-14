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Журналисты протестуют против нового закона о СМИ перед зданием парламента Турции в Анкаре, 4 октября 2022 года
Журналисты протестуют против нового закона о СМИ перед зданием парламента Турции в Анкаре, 4 октября 2022 годаФото: ANKA
ПолитикаТурция

В Турции ввели сроки до трех лет за распространение "фейков"

Анна Мельникова
1 ч. назад

Парламент принял предложенный Эрдоганом закон, позволяющий лишать свободы журналистов и пользователей соцсетей за распространение "дезинформации".

https://www.dw.com/ru/v-turcii-vveli-sroki-do-treh-let-za-rasprostranenie-fejkov/a-63441646

Парламент Турции принял закон, предусматривающий до трех лет тюрьмы за распространение "дезинформации" в публикациях СМИ и социальных сетях. Кроме того, он обязывает соцсети под страхом штрафов и закрытия передавать властям личные данные пользователей. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили новостные агентства AFP и dpa.

Законодательная инициатива исходила от президента Турции Реджепа Эрдогана, правящей "Партия справедливости и развития" и представителей ультраправых партий. По мнению Эрдогана, от соцсетей исходит угроза для демократии. 

Новый закон насчитывает 40 статей. 29-я позволяет лишать людей свободы на срок до трех лет за публикацию информации о "внутренней и внешней безопасности страны, общественном порядке и здоровье населения", которую власти расценивают как ложную. Оппозиция, правозащитники и журналисты требовали отменить законопроект. Они указывали, что расплывчатое определение "ложной информации" даст правительству инструмент для давления на СМИ и преследования инакомыслящих, а также усилит самоцензуру. 

После одобрения парламента закон отправлен на подпись к президенту.

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