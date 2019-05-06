Социальные сети

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Контент этой страницы сгенерирован автоматически на основе ключевых слов.

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Контекст

Галина Арапова, российская медиа-юрист и эксперт в области информационного права

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Юрист Галина Арапова - дважды "иноагент". О жизни с этим статусом и возможных блокировках в интернете она рассказала DW.
Политика19 января 2023 г.
Бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в соцсетях ненавистью к "ублюдкам и выродкам". Вот только ли в ненависти дело?

Демарши Дмитрия Медведева

Демарши Дмитрия Медведева

Карикатуры, героем которых является экс-президент РФ Дмитрий Медведев, в галерее DW.
Политика11 января 2023 г.7 фото
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Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

С сентября соцсеть покинули несколько политических деятеля и два ведомства. Почему в Германии недовольны Twitter - у DW.
Политика10 декабря 2022 г.
Образцы фейков об "украинских нацистах" в соцсетях

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Фактчекинг DW проверил три утверждения российской пропаганды об "украинских нацистах".
Конфликты29 ноября 2022 г.
слово Fake на аккаунте в Facebook на мобильном телефоне

Российская пропаганда в арабском мире: в чем причины успеха?

Российская пропаганда в арабском мире: в чем причины успеха?

Финансируемые РФ СМИ и аккаунты в соцетях распространяют на арабском пропагандистскую информацию о войне в Украине.
СМИ27 августа 2022 г.
Сцена из фильма "Юный вождь Виннету"

Как пользователи соцсетей остановили продажу книг

Как пользователи соцсетей остановили продажу книг

В Германии разгорелись споры вокруг фильма "Юный вождь Виннету" и книг по мотивам произведений Карла Мая.
Литература23 августа 2022 г.
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Иван Преображенский
Иван Преображенский
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Политика28 декабря 2022 г.
Jahrhunderthalle в Бохуме

В Германии знают, как избавиться от соцсетей

По словам режиссера Барбары Фрай, единственное пространство, где можно замедлиться, - это пространство культуры.
Культура12 августа 2022 г.
Тысячи австрийцев зажгли поминальные свечи для Лизы-Марии Келлермайр

Врач в Австрии свела счеты с жизнью из-за хейтеров

Женщина в течение многих месяцев получала угрозы от антипрививочников и жаловалась на бездействие полиции.
Общество3 августа 2022 г.
Канцлер Германии Олаф Шольц после пресс-конференции по итогам G7, 28 июня 2022 года

"Приступ чванства": слова Шольца об Украине возмутили СМИ

Ответ канцлера ФРГ на вопрос DW о гарантиях безопасности для Украины, согласованных на G7, вызвал шквал критики.
Политика29 июня 2022 г.
Участники дискуссии о цифровом железном занавесе "Доступ запрещен - новый цифровой железный занавес?" в рамках проходящего в Бонне 20-21 июня международного Global Media Forum

Медиафорум DW: Новый железный занавес возводят и РФ, и Запад

Между РФ и Западом возникает цифровой железный занавес. Какие риски он несет? Об этом говорили участники GMF.
Политика21 июня 2022 г.
Киев после ракетного удара

В Казахстане за споры о войне в Украине можно получить срок

В Казахстане власти начали наказывать за провокационные высказывания в интернете в связи с войной в Украине.
Общество5 апреля 2022 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Хейтспич от Медведева - ненависть на поток

Иван Преображенский
Колонка
Конфликты8 июня 2022 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ

Федор Крашенинников
Колонка
Свобода слова2 февраля 2022 г.
Александр Плющев

Clubhouse - соцсеть VIP и вызов для Роскомнадзора

Александр Плющев
Комментарий
Политика19 февраля 2021 г.

IT-гиганты не могут присвоить себе право на свободу слова

Мануэла Каспер-Клэридж
Комментарий
Политика12 января 2021 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину

Федор Крашенинников
Колонка
Политика11 января 2021 г.
Александр Плющев

Трагедия SSJ-100 - катастрофа в режиме реального времени

Александр Плющев
Комментарий
Политика6 мая 2019 г.