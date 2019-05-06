Социальные сети

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Контент этой страницы сгенерирован автоматически на основе ключевых слов.
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Контекст
Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?
Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?
Юрист Галина Арапова - дважды "иноагент". О жизни с этим статусом и возможных блокировках в интернете она рассказала DW.
Политика
19.01.2023
19 января 2023 г.
Демарши Дмитрия Медведева
Демарши Дмитрия Медведева
Карикатуры, героем которых является экс-президент РФ Дмитрий Медведев, в галерее DW.
Политика
11.01.2023
11 января 2023 г.
7 фото
Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?
Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?
С сентября соцсеть покинули несколько политических деятеля и два ведомства. Почему в Германии недовольны Twitter - у DW.
Политика
10.12.2022
10 декабря 2022 г.
Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW
Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW
Фактчекинг DW проверил три утверждения российской пропаганды об "украинских нацистах".
Конфликты
29.11.2022
29 ноября 2022 г.
Российская пропаганда в арабском мире: в чем причины успеха?
Российская пропаганда в арабском мире: в чем причины успеха?
Финансируемые РФ СМИ и аккаунты в соцетях распространяют на арабском пропагандистскую информацию о войне в Украине.
СМИ
27.08.2022
27 августа 2022 г.
Как пользователи соцсетей остановили продажу книг
Как пользователи соцсетей остановили продажу книг
В Германии разгорелись споры вокруг фильма "Юный вождь Виннету" и книг по мотивам произведений Карла Мая.
Литература
23.08.2022
23 августа 2022 г.
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"Единая Россия" - партия ханжей с зашитым ртом
Запрет выражать свое мнение в соцсетях и показывать предметы роскоши не спасет единороссов, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Политика
28.12.2022
28 декабря 2022 г.
В Германии знают, как избавиться от соцсетей
По словам режиссера Барбары Фрай, единственное пространство, где можно замедлиться, - это пространство культуры.
Культура
12.08.2022
12 августа 2022 г.
Врач в Австрии свела счеты с жизнью из-за хейтеров
Женщина в течение многих месяцев получала угрозы от антипрививочников и жаловалась на бездействие полиции.
Общество
03.08.2022
3 августа 2022 г.
"Приступ чванства": слова Шольца об Украине возмутили СМИ
Ответ канцлера ФРГ на вопрос DW о гарантиях безопасности для Украины, согласованных на G7, вызвал шквал критики.
Политика
29.06.2022
29 июня 2022 г.
Медиафорум DW: Новый железный занавес возводят и РФ, и Запад
Между РФ и Западом возникает цифровой железный занавес. Какие риски он несет? Об этом говорили участники GMF.
Политика
21.06.2022
21 июня 2022 г.
В Казахстане за споры о войне в Украине можно получить срок
В Казахстане власти начали наказывать за провокационные высказывания в интернете в связи с войной в Украине.
Общество
05.04.2022
5 апреля 2022 г.
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Мнения
Хейтспич от Медведева - ненависть на поток
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты
08.06.2022
8 июня 2022 г.
Кремль заставляет жить по своим правилам соцсети и СМИ
Федор Крашенинников
Колонка
Свобода слова
02.02.2022
2 февраля 2022 г.
Clubhouse - соцсеть VIP и вызов для Роскомнадзора
Александр Плющев
Комментарий
Политика
19.02.2021
19 февраля 2021 г.
IT-гиганты не могут присвоить себе право на свободу слова
Мануэла Каспер-Клэридж
Комментарий
Политика
12.01.2021
12 января 2021 г.
Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину
Федор Крашенинников
Колонка
Политика
11.01.2021
11 января 2021 г.
Трагедия SSJ-100 - катастрофа в режиме реального времени
Александр Плющев
Комментарий
Политика
06.05.2019
6 мая 2019 г.
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