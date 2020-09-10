Хочу в Европу! Что происходит после пожара в лагере беженцев на Лесбосе

На острове Лесбос, на военном полигоне, где раньше проходили маневры, греческое правительство вместе с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в срочном порядке сооружает новое временное жилье для беженцев из сгоревшего лагеря Мориа. В нем проживали порядка 12 600 человек. После пожара, который в ночь на 9 сентября практически полностью уничтожил крупнейший в ЕС лагерь для беженцев, тысячи людей остались без крова и вынуждены ночевать на обочинах дорог или в полях недалеко от бывшего лагеря.

В течение нескольких дней вблизи поселка Панагиуда, расположенного в живописной бухте на побережье, устанавливают палатки, куда уже вселились 300 человек. "Здесь я чувствую себя в большей безопасности", - признается сириец, который одним из первых добровольно поселился в новом лагере. Вообще-то, как обещают греческие власти, места должно хватить всем, кто после пожара остался без крова. Но далеко не все хотят и дальше оставаться на Лесбосе в ожидании своего шанса оказаться в одной из стран Западной Европы.

Многие беженцы из Мориа не хотят оставаться на Лесбосе

"Я не хочу ни в какой другой лагерь! Я хочу, наконец, уехать с Лесбоса!", - говорит по-английски молодой афганец по имени Реза. После пожара Реза, как и многие другие беженцы, лишившиеся крова, отправился пешком в Митилини - самый крупный город на острове. Оттуда он любыми путями намерен попасть в Германию или другую благополучную страну Западной Европы.

На месте сгоревшего лагеря для беженцев Мориа на острове Лесбос

"Я уже два дня ничего не ел", - рассказывает он и при этом нервно смеется. Надежда выбраться с Лесбоса сильнее, чем голод и страх перед будущим. Примерно так же себя чувствуют и другие беженцы, которые, как и Реза, отвергли предложение греческих властей переехать в новый лагерь и построили вдоль дороги, ведущей от Панагиуды в Митилини, временные жилища из картона, веток деревьев и другого материала. Здесь, в отличие от возводимого нового лагеря, царит полный хаос.

Как на Лесбосе помогают волонтеры

Греческие военные в чрезвычайной ситуации, объявленной на острове после пожара, впустили сюда нелюбимых властями представителей различных неправительственных организаций, которые раздают беженцам воду и еду. Порой это заканчивается драматическими сценами. В маленьких автобусах волонтеры развозят воду. Люди, которые часами находятся на жаре, устремляются к остановившемуся автобусу, возникает давка. Волонтеры пытаются призвать беженцев к порядку, бросают бутылки с водой в толпу. Люди дерутся, одна женщина падает без сознания на землю. Мужчина ломает руку.

В ситуациях, подобных этой, волонтеры зачастую не знают, как себя вести. У них нет ни необходимых средств, ни соответствующих знаний. Но они учатся на ходу. На следующий день они уже становятся в живую цепь при раздаче еды и воды беженцам, чтобы не допустить хаоса и давки. Еще через день они пакуют хлеб и овощи, а также бутылки с водой, в пакеты и организованно раздают беженцам.

За эту работу волонтерам никто не платит. Но именно они помогают исправлять ошибки, допущенные ЕС в его миграционной политике, и в ситуации хаоса помогают греческим чиновникам более гуманно относиться к беженцам. Это мотивированные молодые люди, которые добровольно приехали сюда из разных стран. Они сами оплачивают свой приезд и пребывание на Лесбосе.

"Первые дни после пожара было очень тяжело. Беженцы находились повсюду. Они блокировали улицы. Было очень сложно куда-либо добраться", - делится Хенк Динкельман (Henk Dinkelman), волонтер из организации Euro Relief, которая уже была ответственна за размещение беженцев в Мориа и после пожара обеспечивала их всем необходимым.

"В Мориа у нас было все, чтобы снабжать людей едой. Но в новых условиях нам нужно время, чтобы выстроить все заново, - добавляет волонтер. - Пока мы используем автомобили, чтобы развозить еду. Но, конечно, нужны определенные объекты инфраструктуры, чтобы все организовать".

На Лесбосе строят новый лагерь для беженцев

Спустя пять дней после пожара греческие власти установили во временном лагере первые палатки, обустроили спальные места и наладили доставку еды для беженцев из сгоревшего Мориа. Но санитарные условия здесь по-прежнему плохие.

Новый временный лагерь для беженцев из сгоревшего Мориа

С воскресенья, 13 сентября, журналистам ограничен доступ в те места, где массово находятся беженцы. Эти улицы перекрыты. Добраться туда нет почти никакой возможности. Для прессы был открыт один маршрут, чтобы показать, как идут работы по возведению лагеря, и лишить СМИ возможности общаться с находящимися под открытым небом беженцами. Затем с официальным заявлением выступил греческий министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис.

"В первые дни нашим приоритетом было обеспечение безопасности самих беженцев и местного населения. После того как нам удалось организовать бесперебойное обеспечение едой и водой, а также оказание медицинской помощи, мы создали несколько тысяч спальных мест в новом временном лагере", - отметил министр.

После этого заявления могло сложиться впечатление, что произошло чудо и ситуация находится под контролем. Но журналисты, которые смогли проникнуть на закрытую территорию, сообщают, что почти ничего не изменилась. Беженцы то и дело демонстрируют возмущение, порой они специально провоцируют чиновников, потому что сцены насилия при столкновениях с полицией привлекают наибольшее внимание общественности к их положению.

Чего опасаются в ЕС

После пожара в Мориа Брюссель и Афины заявили о строительстве нового лагеря на греческом острове Лесбос. На самом Лесбосе этого не хочет никто. Но правительства стран Западной Европы, похоже, это не сильно интересует. Мало кто выразил желание принять беженцев. Сейчас все в Евросоюзе обеспокоены тем, что и на других греческих островах может повториться происшедшее на Лесбосе - вспыхнут пожары в других лагерях, чтобы беженцы в итоге могли перебраться в те страны ЕС, где они видят для себя перспективу.

Но чтобы этого не допустить и найти оптимальное решение проблемы, все сроки уже вышли. Только одни слова сейчас не помогут. А географическое положение Греции не позволит игнорировать проблему. Лишь одно совершенно очевидно: в страны Западной Европы вновь устремятся беженцы. И удержать всех желающих попасть туда вряд ли поможет один новый лагерь.

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