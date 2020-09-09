Беженцы из сгоревшего лагеря Мориа отказываются оставаться на Лесбосе

Многие беженцы из фактически уничтоженного пожаром лагеря ЕС Мориа не хотят переселяться в другой лагерь и вообще оставаться на греческом острове Лесбос. Несколько сотен человек в воскресенье, 13 сентября, устроили акцию протеста у начавшего работу временного лагеря Кара Тепе, расположенного на этом же острове. Они требовали распределения по другим государствам Евросоюза.

Между тем, греческий министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис заявил, что новый лагерь будет полностью заселен в ближайшие 5 дней. Этот объект рассчитан на 3000 человек, но пока принял около 500.

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа - крупнейший в Евросоюзе лагерь для беженцев, расположенный на Лесбосе. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в результате около 11 500 человек, включая 4000 детей, остались без крова и на протяжении нескольких дней вынуждены ночевать под открытым небом.

Лагерь, изначально рассчитанный всего на 2800 жителей, был переполнен уже несколько лет. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у нескольких десятков человек.

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