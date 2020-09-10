Беженцев из лагеря Мориа потребовали принять в ФРГ и левые, и консерваторы

В политических кругах Германии разгорелась дискуссия о помощи обитателям сгоревшего лагеря на Лесбосе: начать в одиночку гуманитарную акцию или добиваться совместного решения ЕС?
В Германии вновь бурно обсуждают тему беженцев. По времени новая дискуссия совпала с широко освещаемым немецкими СМИ пятилетием начала миграционного кризиса, в ходе которого Германия приняла примерно 1,5 миллиона соискателей убежища, однако вызвана она актуальным событием.
В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил крупнейший в ЕС лагерь для приема беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом.
Лагерь, загоревшийся сразу в нескольких местах, явно подожгли, но кто это сделал, сами мигранты или жители острова, пока остается невыясненным. В ночь на 10 сентября Мориа вновь горел. Дальнейшее пребывание здесь беженцев невозможно. Поэтому Евросоюзу нужно срочно решить, как и где приютить оказавшихся без крова людей. Совершенно очевидно, что местные власти Лесбоса и правительство Греции справиться с этой гуманитарной, логистической и политической проблемой в одиночку уже не смогут: им необходима помощь и поддержка других стран ЕС. Беженцев надо вывозить с острова, причем срочно.
Однако в ЕС в этом вопросе нет единства: одни страны готовы принять у себя часть бывших обитателей лагеря Мориа, другие - нет. Отказом ответили, к примеру, Австрия и Нидерланды. Правительство ФРГ не хочет, как пять лет назад, действовать без широкой поддержки партнеров и на сей раз намерено добиваться "солидарного европейского решения" с более или менее пропорциональным распределением беженцев по странам-членам ЕС.
При этом министерство внутренних дел, возглавляемое Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) из баварской консервативной партии ХСС, напоминает, что вопросы миграции и внешних отношений являются в ФРГ прерогативой федеральных властей, а потому местные власти не имеют права принимать беженцев без согласия центрального правительства в Берлине.
В то же время руководители многих федеральных земель и городов Германии заявляют о своей готовности безотлагательно принять у себя обитателей сгоревшего лагеря на Лесбосе. В поддержку такой гуманитарной акции на улицы Берлина, Лейпцига, Гамбурга и Франкфурта-на-Майне уже в день пожара, 9 сентября, вышли несколько тысяч демонстрантов. Одновременно за прием беженцев выступили видные политики из разных партий, представляющие широкий политический спектр: левые, центристы, консерваторы.
Так, однопартиец Зеехофера и его коллега по правительству, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller), высказался за прием 2000 человек из сгоревшего лагеря, в котором, как он ранее сам смог убедиться, людей содержали "как преступников в тюрьме".
Идею министра-консерватора поддержал премьер-министр земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии: "Если есть возможность эти 2000 человек перевезти и принять, то это был бы важный шаг". Политик считает, что, требуя европейского решения, Германия должна подать пример.
Михаэль Бранд (Michael Brand), эксперт по правам человека парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС, предложил принять 5000 человек и подчеркнул, что такая гуманитарная акция срочно необходима после всего того, что годами творилось в этом лагере и игнорировалось в ЕС: "Там к людям относились хуже, чем у нас к скотине". Такое предложение поддержали 16 членов фракции консерваторов, подписавших 10 сентября соответствующее письмо главе МВД.
Министр по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) из социал-демократической партии, младшего партнера блока ХДС/ХСС по правительственной коалиции, заявила: "Мы не можем ждать, пока все европейские страны-партнеры договорятся. На это могут уйти недели и месяцы". Глава фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) потребовал от "федерального канцлера быстрого решения".
Письмо главе МВД Зеехоферу с требованием "принять нуждающихся в защите людей" подписали все ведущие политики оппозиционной партии "Союз-90"/"Зеленые", в том числе ее сопредседатели Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck), руководители фракции в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). "Зеленый" премьер-министр Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) подтвердил готовность этой федеральной земли разместить у себя дополнительных беженцев.
В то же время ряд влиятельных политиков правительственной коалиции настаивают на европейском решении. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к ним относятся министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и министр финансов, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).
В партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) это, в частности, один из кандидатов на пост председателя ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet). "Это не решение проблемы, если все сейчас приедут в Германию", - подчеркнул он. Эксперт ХДС по вопросам внутренней политики Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg) считает, что если Германия начнет сейчас действовать в одиночку, она подаст неправильный политический сигнал и другие европейские страны самоустранятся от решения проблемы.
Категорически против приема беженцев выступил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Он обвинил обитателей лагеря Мориа в его поджоге. "Сигнал был бы следующим: того, кто спалит свой лагерь, эвакуируют в Германию", - заявил политик и указал на угрозу жизни обитателей других лагерей, "где поджигатели могут последовать примеру Мориа". По его мнению, "на месте помочь грекам - это обязанность ЕС", при этом "Германия, естественно, должна внести свой вклад".
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