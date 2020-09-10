Беженцев из лагеря Мориа потребовали принять в ФРГ и левые, и консерваторы

В Германии вновь бурно обсуждают тему беженцев. По времени новая дискуссия совпала с широко освещаемым немецкими СМИ пятилетием начала миграционного кризиса, в ходе которого Германия приняла примерно 1,5 миллиона соискателей убежища, однако вызвана она актуальным событием.

Лагерь Мориа на острове Лесбос после поджога полностью сгорел

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил крупнейший в ЕС лагерь для приема беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом.

Лагерь Мориа полностью разрушен, оставаться здесь уже невозможно

Лагерь, загоревшийся сразу в нескольких местах, явно подожгли, но кто это сделал, сами мигранты или жители острова, пока остается невыясненным. В ночь на 10 сентября Мориа вновь горел. Дальнейшее пребывание здесь беженцев невозможно. Поэтому Евросоюзу нужно срочно решить, как и где приютить оказавшихся без крова людей. Совершенно очевидно, что местные власти Лесбоса и правительство Греции справиться с этой гуманитарной, логистической и политической проблемой в одиночку уже не смогут: им необходима помощь и поддержка других стран ЕС. Беженцев надо вывозить с острова, причем срочно.

Вопросы миграции - прерогатива федеральных властей Германии

Однако в ЕС в этом вопросе нет единства: одни страны готовы принять у себя часть бывших обитателей лагеря Мориа, другие - нет. Отказом ответили, к примеру, Австрия и Нидерланды. Правительство ФРГ не хочет, как пять лет назад, действовать без широкой поддержки партнеров и на сей раз намерено добиваться "солидарного европейского решения" с более или менее пропорциональным распределением беженцев по странам-членам ЕС.

"Мориа - это плохо", гласит транспарант на демонстрации в Берлине

При этом министерство внутренних дел, возглавляемое Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) из баварской консервативной партии ХСС, напоминает, что вопросы миграции и внешних отношений являются в ФРГ прерогативой федеральных властей, а потому местные власти не имеют права принимать беженцев без согласия центрального правительства в Берлине.

В то же время руководители многих федеральных земель и городов Германии заявляют о своей готовности безотлагательно принять у себя обитателей сгоревшего лагеря на Лесбосе. В поддержку такой гуманитарной акции на улицы Берлина, Лейпцига, Гамбурга и Франкфурта-на-Майне уже в день пожара, 9 сентября, вышли несколько тысяч демонстрантов. Одновременно за прием беженцев выступили видные политики из разных партий, представляющие широкий политический спектр: левые, центристы, консерваторы.

Предложение принять 2000 или 5000 беженцев

Так, однопартиец Зеехофера и его коллега по правительству, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller), высказался за прием 2000 человек из сгоревшего лагеря, в котором, как он ранее сам смог убедиться, людей содержали "как преступников в тюрьме".

Идею министра-консерватора поддержал премьер-министр земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии: "Если есть возможность эти 2000 человек перевезти и принять, то это был бы важный шаг". Политик считает, что, требуя европейского решения, Германия должна подать пример.

Многие обитатели лагеря после пожара остались без крыши над головой

Михаэль Бранд (Michael Brand), эксперт по правам человека парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС, предложил принять 5000 человек и подчеркнул, что такая гуманитарная акция срочно необходима после всего того, что годами творилось в этом лагере и игнорировалось в ЕС: "Там к людям относились хуже, чем у нас к скотине". Такое предложение поддержали 16 членов фракции консерваторов, подписавших 10 сентября соответствующее письмо главе МВД.

Министр по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) из социал-демократической партии, младшего партнера блока ХДС/ХСС по правительственной коалиции, заявила: "Мы не можем ждать, пока все европейские страны-партнеры договорятся. На это могут уйти недели и месяцы". Глава фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) потребовал от "федерального канцлера быстрого решения".

Спор о правильном политическом сигнале

Письмо главе МВД Зеехоферу с требованием "принять нуждающихся в защите людей" подписали все ведущие политики оппозиционной партии "Союз-90"/"Зеленые", в том числе ее сопредседатели Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck), руководители фракции в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) и Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). "Зеленый" премьер-министр Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) подтвердил готовность этой федеральной земли разместить у себя дополнительных беженцев.

В то же время ряд влиятельных политиков правительственной коалиции настаивают на европейском решении. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к ним относятся министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и министр финансов, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Политик ХДС Армин Лашет (слева спереди) всего месяц назад, в августе, посетил лагерь Мориа

В партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) это, в частности, один из кандидатов на пост председателя ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet). "Это не решение проблемы, если все сейчас приедут в Германию", - подчеркнул он. Эксперт ХДС по вопросам внутренней политики Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg) считает, что если Германия начнет сейчас действовать в одиночку, она подаст неправильный политический сигнал и другие европейские страны самоустранятся от решения проблемы.

Категорически против приема беженцев выступил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla). Он обвинил обитателей лагеря Мориа в его поджоге. "Сигнал был бы следующим: того, кто спалит свой лагерь, эвакуируют в Германию", - заявил политик и указал на угрозу жизни обитателей других лагерей, "где поджигатели могут последовать примеру Мориа". По его мнению, "на месте помочь грекам - это обязанность ЕС", при этом "Германия, естественно, должна внести свой вклад".

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