ЕС окажет экстренную помощь беженцам на греческом острове Лесбос

После пожара, охватившего в ночь на среду, 9 сентября, лагерь беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной транспортировки на материк 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения. "Безопасность и жилье для всех людей в "Мории" приоритетны", - написала Йоханссон 9 сентября, в своем твиттере.

Еврокомиссар находится на связи с правительством Греции и с местными органами власти. Она выразила сочувствие находящимся на Лесбосе людям, в особенности мигрантам и работникам лагеря "Мория".

Лагерь для беженцев сгорел дотла

"Мория" - крупнейший лагерь для беженцев во всей Европе. На протяжении уже нескольких лет он переполнен: в последнее время там, по данным властей Греции, проживали 12 600 человек, хотя лагерь рассчитан на 2800 мест. В ночь на 9 сентября в "Мории" сразу в нескольких местах вспыхнули пожары, которым предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Как сообщает греческое новостное агентство ANA, жители лагеря протестовали против их содержания в изоляции после положительного результата теста на коронавирус или прямого контакта с инфицированными. Согласно последним данным, в лагере зарегистрированы 35 случаев заражения.

Руководитель профсоюза пожарных сообщил утром, что лагерь выгорел на 99%. По его словам, пожар продолжается. Пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом. Сообщается также, что вспыхнувшие в лагере пожары распространились и за его пределы. Так, фотограф новостного агентства AFP сообщил ночью, что горит находящаяся за пределами основного лагеря оливковая роща, в которой были разбиты палатки для беженцев. По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем.

На Лесбосе введено чрезвычайное положение

"На острове Лесбосе введено чрезвычайное положение", - сообщил официальный представитель правительства Греции местному телеканалу ERT. На утро запланирована внеочередное заседание правительства для обсуждения ситуации в Мории и необходимых мер для ее разрешения.

До сих пор точно неизвестно, кто именно поджег лагерь: сами мигранты или жители острова. Показания сторон расходятся.

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