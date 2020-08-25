Вакцина от коронавируса: есть ли гарантия безопасности?

Гонка за создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 идет полным ходом. В ней участвуют не менее 35 лабораторий по всему миру. На данный момент различные фазы испытаний проходят более 170 вакцин-кандидатов. Директор института иммунологии университетской клиники Йены, президент немецкого общества иммунологии Томас Камрадт (Thomas Kamradt) в интервью DW рассказал, чего ждут ученые от новой вакцины, не скажутся ли повышенные темпы ее создания на надежности и безопасности препарата, кого нужно вакцинировать в первую очередь и почему важно делать прививку от гриппа.

DW: Многие надеются, что как только вакцина будет разработана, коронавирус окажется побежденным, и все снова придет в норму. Оправданы ли эти ожидания?

Томас Камрадт: Лично я был бы доволен, если создадут надежный препарат, который при вакцинации, скажем, раз в два года, давал бы максимальную защиту от заболевания. Возможно, вакцине не удастся предотвратить насморк или другие легкие симптомы COVID-19, но минимум, на который она должна быть способна, это предотвращать легочную недостаточность и серьезные повреждения внутренних органов. Мы надеемся именно на это. Если благодаря вакцине течение болезни, опасное для жизни, сменится легкими симптомами, лично я буду считать это успехом. Если вакцина будет способна на большее, на мой взгляд, это станет огромным успехом.

Идея коллективного иммунитета не оправдывает себя, считает иммуннолог Томас Камрадт

- Не так давно появились сообщения о повторном заражении коронавирусом. Так, тест одного мужчины в Гонконге, ранее переболевшего COVID-19, снова оказался положительным. До этого была надежда, что раз перенесшие коронавирусную инфекцию приобретают иммунитет. Можно ли сказать, что факт повторного заражения похоронил идею коллективного иммунитета?

- Вне зависимости от этого сообщения: коллективный иммунитет - это каменный век! Если учесть, какой процент заражения для него необходим и с каким уровнем смертности это сопряжено, становится очевидно: это метод каменного века! Не говоря уже о том, что пока мы его достигнем, пройдет вечность!

Нужно исходить из того, что иммунитет не будет постоянным. Я искренне надеюсь, что на идею коллективного иммунитета в том ее виде, о котором шла речь в начале пандемии, больше никто не полагается. Коллективного иммунитета можно достичь с помощью вакцинации.

- Известно, что существует несколько штаммов нового коронавируса, которыми можно заразиться снова и снова. Что это означает для разработки эффективной вакцины?

- Мутации вирусов представляют, прежде всего, эпидемиологический интерес, поскольку позволяют отслеживать кластеры инфекций. До сих пор нет никаких доказательств того, что различия между отдельными штаммами SARS-CoV-2 имеют большое значение для эффективности вакцины. Это происходит не так, как в случае с гриппом.

- Разработка вакцины против коронавируса идет с невероятной скоростью. Некоторые ученые опасаются, что результатом этого может стать появление на рынке небезопасной и неэффективной вакцины. Вы разделяете эти опасения?

- Вовсе нет, напротив, я в полном восторге от скорости этого процесса! Обычно с начала разработки вакцины до ее массового производства и вакцинации населения проходит более десяти лет. Предыдущий рекорд поставила вакцина против лихорадки Эбола, созданная за пять лет. В данном случае все происходит намного быстрее.

На то есть несколько причин. Во-первых, нам уже известны механизмы заражения атипичной пневмонией SARS или ближневосточным респираторным синдромом MERS, возбудителями которых являются коронавирусы, сходные по своей природе с SARS-CoV-2. Поэтому мы знаем, что иммунная система при распознавании вируса использует шиповидный белок коронавируса, который позволяет ему проникать внутрь клетки. Так что разработку вакцины не нужно начинать с нуля, как если бы речь шла о совершенно незнакомом вирусе.

Кроме того, существуют совершенно новые технологии. До недавнего времени образцы штаммов вируса нужно было отправлять по всему миру, культивировать их в клеточных культурах и так далее. В случае с коронавирусом китайские ученые в январе выложили данные о геномной последовательности коронавируса в интернет, после чего появилась возможность сравнить новый вирус с вирусами SARS и MERS. И уже в марте американская компания Moderna начала первую фазу клинических испытаний вакцины-кандидата.

Процесс создания новой вакцины ускоряется и благодаря тому, что некоторые фазы, которые обычно выполняются одна за другой, сейчас делают параллельно. Например, уже сейчас создаются производственные мощности для вакцин, которые, возможно, никогда не получат разрешения к применению. Но вот чего нельзя допустить ни в коем случае, так это того, чтобы испытания на безопасность вакцины были менее жесткими, чем требуется по протоколу. Как бы неутешительна ни была нынешняя ситуация с коронавирусом, у 80 процентов заболевших симптомы проявляются в легкой форме. Это означает, что если человек решит пройти вакцинацию, он должен быть уверен, что это не нанесет ему никакого вреда. Ведь, в конце концов, прививку делают здоровым людям!

- А есть повод опасаться того, что испытания на безопасность вакцины могут не отвечать всем требованиям протокола?

- Нет, я не вижу никаких поводов для опасений.

- Результаты исследования, проведенного гамбургским Центром по вопросам экономики здравоохранения, показали, что в Европе уровень готовности к вакцинации против коронавируса снижается. Больше всего людей беспокоит возможность побочных эффектов. Вы разделяете это беспокойство?

- В данном случае очень важно информировать людей и объяснять им, что происходит. Даже эксперты поражены тем, что фазы разработки вакцины идут параллельно и процесс ее создания ускоряется. Это стоит немалых денег, но не влечет за собой никакого риска. Единственное, в чем нужно быть стопроцентно уверенным, это в том, что время, необходимое для испытаний безопасности вакцины, не будет сокращено, и проверка будет не менее тщательной, чем обычно.

- В скором времени нас ждет еще одна волна заболеваний - волна гриппа. Как вы считаете, важно ли в этом году сделать прививку от гриппа? И для чего она нужна?

- Разумеется, важно. Во-первых, для того, чтобы обезопасить себя, потому что пока неясно, не становится ли иммунная система, ослабленная гриппом, еще более восприимчивой к COVID-19. Во-вторых, привиться от гриппа нужно, чтобы дополнительно не обременять систему здравоохранения, потому что гриппу тоже присущ определенный уровень смертности. Симптомы гриппа и COVID-19 могут быть похожими, поэтому в приемном отделении больницы сразу отличить одно заболевание от другого не удастся. И чем меньше больных гриппом попадает в больницы, чем больше людей сделали прививку от гриппа, тем больше возможностей у системы здравоохранения для ухода за пациентами, заразившимися коронавирусом.

- Допустим, вакцина от коронавируса уже появилась. Кого необходимо вакцинировать в первую очередь?

- В идеале, вакцина должна быть эффективна для пожилых людей. В пожилом возрасте болезнь протекает наиболее тяжело. Вакцина против гриппа, к примеру, менее эффективна для пожилых людей, чем для молодых, но это можно компенсировать более высокой дозой. Все это будет установлено в результате клинических тестов.

Поэтому вакцинировать в первую очередь нужно будет пожилых людей и тех, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний. И тех, кто общается с большим количеством людей и теоретически может их заразить. Тому, кто молод, здоров и живет в уединении в лесу, прививка нужна в последнюю очередь.

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