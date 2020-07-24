Комментарий: Вторая волна пандемии? Повода для паники нет

Уже несколько недель подряд в ЕС растет число случаев заражения коронавирусом. Вирусологи, а также многие журналисты вовсю твердят об ожидаемом резком скачке заболеваемости и второй волне, которая может оказаться намного страшнее первой.

Между тем, если доверять статистике Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC), базирующегося в Стокгольме, то для паники оснований нет. По данным ECDC, рост числа заражений наблюдается не в Европе в целом, а примерно в дюжине очагов инфекции, которые поддаются локализации. В большинстве стран ЕС общее число инфицированных остается на низком уровне.

Нужно не закрывать границы, а активнее тестировать население

Задача политиков и систем здравоохранения этих государств заключается в том, чтобы изолировать очаги эпидемии и прервать цепочки передачи вируса. Соответствующие меры могут включать в себя региональные ограничения на передвижение вроде тех, что уже введены в Барселоне, Лиссабоне, Люксембурге и Антверпене. Вводить повсеместный локдаун, а тем более закрывать границы целых стран нет никакой нужды. Ведь проблема - не в путешествиях как таковых, а в поведении людей в пункте их назначения или у себя на родине.

Бернд Ригерт

Вместо того чтобы спешить отгородиться от других стран, гораздо важнее делать основной упор на расширение возможностей проведения тестирования и введения обязательных серийных тестов для раннего выявления очагов инфекции. В конце июля в аэропортах Германии начали тестировать пассажиров, прибывающих из стран, входящих в зону риска. Это, однако, лишь малая толика мер по тестированию населения, которые должны быть введены. Такие же проверки прибывающих, безусловно, должны осуществляться на всех внутренних и внешних границах ЕС.

Туристы не более заразны, чем местная молодежь

Между тем стоит отметить, что люди, прибывающие из других стран, не более заразны, чем молодежь, устраивающая вечеринки в Берлине, школьники в любом маленьком городке или работники мясокомбинатов. Вирусологи отмечают, что новые вспышки COVID-19 могут случиться где угодно - вне зависимости от государственных границ и уж тем более гражданства людей.

Поэтому, к примеру, школьников, студентов и учителей, которые будут возвращаться в школы и университеты после летних каникул, нужно обязать регулярно проходить тестирование через короткие промежутки времени. То же самое касается и детских садов, сотрудников крупных и малых предприятий, городских администраций, больниц, домов престарелых и госучреждений.

Понятно, что введение подобных мер по тестированию потребует больших усилий и финансовых затрат. Однако в долгосрочной перспективе такой подход все равно обойдется странам дешевле, нежели повторное введение карантина для всего населения.

ВВП Гемании сократился на 10 процентов

Европа не может себе позволить второй или третий повсеместный локдаун без учета реальных последствий пандемии. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на удручающие экономические показатели: только в Германии за время действия карантинных мер, введенных в разгар первой волны коронавируса в марте и апреле, ВВП сократился на 10 процентов. Такой эксперимент нельзя повторять сколько угодно раз.

О том, что для паники нет повода, свидетельствуют и данные ECDC, согласно которым показатель так называемой "избыточной смертности" из-за коронавируса, то есть количество смертей выше среднего уровня, остается низким. За истекшее время страны ЕС уже должны были успеть позаботиться об обеспечении больниц необходимыми ресурсами и достаточном количеством койко-мест в палатах интенсивной терапии, чтобы иметь возможность оказать помощь всем пациентам с коронавирусом. Страны же, которые до сих пор этого не сделали, должны исправить ситуацию. Это также в любом случае обойдется им дешевле, чем снова вводить карантин и тем самым отправлять экономику в нокаут.

Ситуация вне Европы вызывает тревогу

Для того чтобы пережить вторую, третью и четвертую локальные волны коронавируса, нам понадобятся спокойствие и умеренность. До появления эффективной вакцины, которая могла бы защитить все население, еще далеко: возможно, что в итоге она так никогда и не будет разработана. Мы должны научиться жить с вирусом без постоянных мыслей об апокалипсисе. Да, еще будут люди, которые заразятся COVID-19 и умрут от его последствий. Однако паниковать из-за этого европейцам не следует.

Во время нынешней пандемии из всех континентов Европа, похоже, оказалась в наиболее благоприятном положении. Америка, Азия и Африка сейчас находятся прямо в эпицентре роста первой волны. Такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь это может означать, что миллионы жителей этих регионов умрут не только от COVID-19, но и от последствий разразившегося там экономического кризиса.

Процесс глобализации может остановиться, если мы в самое ближайшее время не откроем границы для граждан США, Бразилии, Индии и многих других стран и не начнем взамен последовательно тестировать прибывающих пассажиров и отправлять их в случае необходимости в карантин.

В период пандемии поддерживать человеческие и экономические контакты во всем мире становится все сложнее. Последствия этой тенденции пока сложно предсказать. Поэтому если что-то и должно вызывать панику, то это, скорее, именно тот вид, который в данный момент открывается из Европы на мир.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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