Омикрон-вариант коронавируса

Еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный на юге Африки в конце 2021 года. От предыдущих вариант B.1.1.529 отличается большим числом мутаций.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, отличающийся от прежних большим числом мутаций, был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике в конце ноября 2021 года. Он получил название омикрон-вариант и обозначение B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное совещание и классифицировала его как "вызывающий беспокойство".



За считанные дни после обнаружения омикрон-вариант проник в Германию, Бельгию, Великобританию, Италию, а также Гонконг и Израиль. Многие страны, в том числе США, Германия и целый ряд европейских государств приостановили воздушное сообщение с ЮАР и несколькими другими африканскими странами.