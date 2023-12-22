Коронавирус вернулся, но вирусологи не спешат бить тревогу

Декабрь в Германии - время рождественских базаров, традиционных адвент-календарей… и острых респираторных заболеваний. Нынешний год не исключение. "Когда мы утром открываем двери нашей врачебной практики, - рассказывает терапевт из Дортмунда Ларс Ретштадт (Lars Rettstadt), - мы видим около семи десятков пациентов. Примерно 80% - с острой вирусной инфекцией, причем у половины из них коронавирус".

Ларс Ретштадт Фото: Lana Roßdeutscher

Ковид-2023: без маски и без теста

При этом многие из них не носят защитную маску, делится своими наблюдениями терапевт, так что персоналу практики первым делом приходится требовать у них купить ее тут же на месте за 50 центов или найти самостоятельно - благо, маски есть сейчас в любом немецком супермаркете и в большинстве киосков. Те, кому тяжело выходить из дома, могут получить консультацию Ларса Ретштадта по видеосвязи.

Еще одна отличительная черта большинства больных ковидом в 2023 году - отсутствие тестов. ПЦР-тест мы делаем только в случае тяжелого течения болезни, говорит дортмундский терапевт. И поясняет: "в последнее время мы почти не видим тяжелых случаев, у меня была только одна пациентка в возрасте 94 лет, которую пришлось госпитализировать. Остальные жалуются на желудочно-кишечные расстройства и головные боли как последствия ковида. Ну и многим, в том числе молодежи, приходится выдавать больничный на 2 недели, так как пациенты длительное время чувствуют сильную слабость".

В ФРГ больных COVID-19 больше, чем показывает статистика

По данным Института имени Роберта Коха (RobertKoch-Institut,RKI), сейчас заболевания верхних дыхательных путей выявлены у примерно 8 млн жителей Германии. То есть в стране болеет примерно каждый десятый. Существенная часть из них - ковидом, что вынуждает министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) вновь призывать к бдительности население, в особенности людей старше 60-ти лет. Рекомендации министра просты: носить защитную маску в местах скопления людей и сделать прививку еще перед рождественскими праздниками.

В середине декабря семидневный коэффициент заражаемости вирусом SARS-CoV-2 составил в Германии 38 случаев на 100 тысяч жителей . Для сравнения: весной прошлого года, на пике новой волны пандемии, вызванной омикрон-вариантом коронавируса, коэффициент достигал 2000. Впрочем, по мнению ученых, коэффициент заражаемости больше не дает адекватного представления о распространении вируса в стране: если большинство больных не делают тестов, то и коэффициент дает неверную картину. Поэтому степень распространения COVID-19 специалисты сейчас пытаются оценить на основе проб сточных вод. И тогда картина получается иная: исследования в 123 точках на территории страны показали самый высокий уровень распространения вируса с июня 2022 года, когда в Германии и начали регулярный сбор таких проб.

Франкфуртский вирусолог Мартин Штюрмер (Martin Stürmer) приводит и другие данные, подтверждающие эту гипотезу. "Исследование SentySurv в федеральной земле Рейнланд-Пфальц предполагает ПЦР-тестирование 10 тысяч человек в определенные промежутки времени вне зависимости от наличия у них симптомов какого-либо заболевания, - рассказывает ученый. - Так вот сейчас семидневный коэффициент заражаемости в Рейнланд-Пфальце (по данным этого исследования. - Ред.) составляет почти 3900, неделей раньше он был 2600".

Мартин Штюрмер Фото: IMD

Маски и прививки могут улучшить ситуацию

Впрочем, нынешние 8 млн больных вирусными заболеваниями в стране объясняются не только распространением коронавируса, но и волной обычного гриппа. Да и сам ковид сегодня не внушает ученому больших опасений. Как указывает Штюрмер, в Германии сейчас не наблюдается существенного роста числа госпитализаций, перевода пациентов в реанимацию или смертельных случаев. Рост числа заболевших он объясняет появлением новых вариантов вируса. "В последние дни и недели мы видим переход от доминирования варианта "Эрис" к доминированию варианта "Пирола", - отмечает франкфурский вирусолог. - Причем число мутаций "Пиролы" уже превысило 30. Сейчас в Германии мы регистрируем вариант BA.2.86.1, но быстрее всего распространяется вариант JN.1, еще одна мутация "Пиролы", которая ответственна за примерно треть зарегистрированных заболеваний коронавирусом".

Мартин Штюрмер также призывает сограждан старше 60-лет и больных хроническими заболеваниями проявлять благоразумие - вернуться к ношению масок в общественных местах и прививкам. Но при этом сам признает: "многие сегодня говорят, что ни при каких обстоятельствах не вернутся к ношению масок. Очень жаль - это отказ от действительно эффективной меры защиты. Ну и готовность прививаться у населения тоже на низком уровне". Впрочем, правильно построенная информационная компания могла бы это изменить, отмечает вирусолог.

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