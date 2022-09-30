Что принесла с собой осень

Осень в Германии началась с волны вирусных инфекций. Почему мы чаще простужаемся в холодное время года?

В Германии сейчас наблюдается повышенное число заражений респираторно-синцитиальным вирусом. На эту тенденцию указал Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI) в пятницу, 30 сентября. Данный вирус также вызывает инфекции дыхательных путей. Этой осенью волна инфекций оказалась сильнее, чем в предыдущие годы, отмечают вирусологи. Осенью болеют чаще все группы населения. Почему?

Термостат тела

Идеальная температура тела - от 36,5 до 37 градусов. При ней мы чувствуем себя лучше всего. Обмен веществ и нормальная работа наших органов зависят от температуры тела.

Проверка оптимальности температуры происходит в нашем теле с помощью специальных рецепторов. Один-два градуса, что называется, для нормального самочувствия "погоды не делают". Однако если температура резко падает, организм пытается активизировать обмен веществ, чтобы сохранить баланс.

Процесс обмена веществ обеспечивает нас необходимыми питательными веществами. Это гарантирует, что пища расщепляется и трансформируется, чтобы клетки могли использовать эти питательные вещества. Кроме того, сам обмен веществ согревает тело. Когда холодно, ему необходимо больше энергии. При холоде кровеносные сосуды сужаются, поэтому тепло не теряется.

Для хорошего кровообращения нам необходимо больше энергии. Дрожь в теле также является своеобразным защитным механизмом. Когда мы дрожим от холода, это значит, что наш организм пытается вырабатывать тепло, чтобы не дать телу остыть. Иными словами, у нашего организма есть свой собственный термостат, который регулирует и поддерживает оптимальную температуру.

Однако замерзание и холод сами по себе не делают нас больными. Простуда обычно вызывается риновирусами. Они существуют во всем мире и приводят к инфекциям верхних дыхательных путей. Вирус распространяется в основном через поверхности, но можно заразиться и воздушно-капельным путем. Против простуды, в отличие от гриппа, нет прививок, поэтому мы просто должны дать возможность организму ее побороть и выздороветь.

Почему мы чаще простужаемся в холодное время года?

Простуды в северном полушарии учащаются во время холодных сезонов. На это тоже есть свои причины: в холодную погоду возбудители инфекций лучше сохраняются и легче распространяются, потому что холодный воздух чаще всего сухой, а такая среда идеальна для риновирусов. Но не только наружный воздух становится сухим, влажность в помещении тоже часто слишком низкая, наши слизистые оболочки пересыхают, а вирусы легче и быстрей проникают в организм.

Кондиционеры, например, также способствуют высыханию слизистых оболочек, потому что они снижают влажность воздуха. Кроме того, когда холодно, то многие части нашего тела хуже снабжаются кровью. В том числе и наш нос. В холодное время года наши иммунные клетки недостаточно сильны, чтобы объявить войну инфекциям и успешно заблокировать их. При низких температурах наша иммунная система испытывает особые трудности.

Если температура опускается ниже 19 градусов, повышается риск заражения инфекциями и простудными заболеваниями. Особенно это касается пожилых людей, или людей с низким артериальным давлением и тех, кто мало двигается. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более низкие температуры в помещении повышают восприимчивость к простуде и, следовательно, к другим респираторным заболеваниям. Особую осторожность необходимо соблюдать людям, страдающим астмой.

Возбудители простудных инфекций легко скапливаться в воздухе в закрытых и непроветриваемых помещениях. Риск заражения на свежем воздуха в разы меньше.

Прочему женщины простужаются чаще мужчин

Несмотря на то, что мужчины хуже переносят простуду, женщины чаще мерзнут и простужаются. Это связано большей частью с биологическими причинами. У мужчин обычно гораздо больше мышечной массы, которая обеспечивает определенную защиту от холода. Мышечные клетки выделяют тепло, поскольку они используют калории. У мужчин кожа толще, чем у женщин, поэтому женский организм остывает быстрее.

При простуде надо больше пить Фото: Blend Images/Bildagentur-online/picture alliance

Обычно дети не так легко простужаются. С одной стороны, потому, что они больше двигаются, чем взрослые или пожилые люди. Мышечная деятельность позволяет прогреть их маленькое тело быстрее, чем тело взрослого человека. Кроме того, они часто заняты играми и находятся в движении, поэтому меньше ощущают холод.

Люди, живущие в холодных регионах, например, инуиты, не так легко простужаются, как европейцы. Отчасти это связано с генетикой. Жители северных регионов приспособились к экстремальным температурам на своей родине. За это отвечает ряд генных мутаций, включая изменения процессов обмена веществ. В результате инуиты в Гренландии, например, могут эффективно преобразовывать жировые отложения в тепло. Кроме того, от простуды их спасает и богатая рыбой пища. Исследование на эту тему в 2015 году группа ученых во главе с Маттео Фумагалли из Имперского колледжа Лондона опубликовала в научном журнале Science .

Как защититься от простуды

К сожалению, у большинства людей нет способности адаптироваться к холоду. Тем не менее, мы можем уберечься от простудных заболеваний не в последнюю очередь благодаря мерам гигиены. COVID-19 показал, насколько важно их соблюдать, чтобы уберечься от заражения, скажем, регулярным мытьем рук. Климат в помещениях также может иметь решающее значение: сухой воздух от отопления вызывает сухость слизистых оболочек, что благодатно для вирусов, потому что тогда они могут легче попасть в наш организм. И не стоит забывать регулярно проветривать помещения: свежий воздух противодействует распространению вирусных простудных инфекций.

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