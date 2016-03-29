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Ближний Восток
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Последние публикации DW, посвященные событиям на Ближнем Востоке.
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Контекст
Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?
Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?
Берлин не критикует новое правительство Израиля, часть министров которого выступают против принципа "двух государств".
Политика
13.01.2023
13 января 2023 г.
Почему Байден встретится с Путиным
Почему Байден встретится с Путиным
Почему Вашингтон позволяет Германии и России продолжать строительство "Северного потока-2"?
Политика
26.05.2021
26 мая 2021 г.
02:49 мин.
Во Франции тысячи человек вышли поддержать палестинцев
Во Франции тысячи человек вышли поддержать палестинцев
Манифестации прошли в Париже, Страсбурге, Лилле и других городах.
Политика
23.05.2021
23 мая 2021 г.
Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону
Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону
Германия поддерживает Израиль в конфликте с палестинцами и выступает за долгосрочную нормализацию ситуации в регионе.
Политика
20.05.2021
20 мая 2021 г.
Россиян и граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа
Россиян и граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа
Президент Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ из сектора Газа и поручил определить ее конкретные сроки.
Политика
20.05.2021
20 мая 2021 г.
Глава МИД ФРГ подтвердил солидарность с Израилем
Глава МИД ФРГ подтвердил солидарность с Израилем
Хайко Мас уверен в праве Израиля на самооборону в случае нападений движения ХАМАС, считающегося в ЕС террористическим.
Политика
20.05.2021
20 мая 2021 г.
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Мнения
Почему ливийскую неудачу Путина заметят на Ближнем Востоке
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
14.01.2020
14 января 2020 г.
Гибель Сулеймани ставит Путина перед выбором
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
06.01.2020
6 января 2020 г.
Асад поссорил Путина с Трампом
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
06.04.2017
6 апреля 2017 г.
Еще один тяжелый год позади
Александр Кудашефф
Комментарий
Политика
31.12.2016
31 декабря 2016 г.
Невыносимая беспомощность в Сирии
Александр Кудашефф
Комментарий
Политика
06.10.2016
6 октября 2016 г.
Военные успехи Асада
Александр Кудашефф
Комментарий
29.03.2016
29 марта 2016 г.
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