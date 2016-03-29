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Фото: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Ближний Восток

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Последние публикации DW, посвященные событиям на Ближнем Востоке.

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Контекст

Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Берлин не критикует новое правительство Израиля, часть министров которого выступают против принципа "двух государств".
Политика13 января 2023 г.
external

Почему Байден встретится с Путиным

Почему Байден встретится с Путиным

Почему Вашингтон позволяет Германии и России продолжать строительство "Северного потока-2"?
Политика26 мая 2021 г.02:49 мин.
Konflikt in Nahost - Proteste in Frankreich

Во Франции тысячи человек вышли поддержать палестинцев

Во Франции тысячи человек вышли поддержать палестинцев

Манифестации прошли в Париже, Страсбурге, Лилле и других городах.
Политика23 мая 2021 г.
Израильские военные ведут обстрел целей в сектора Газа

Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону

Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону

Германия поддерживает Израиль в конфликте с палестинцами и выступает за долгосрочную нормализацию ситуации в регионе.
Политика20 мая 2021 г.
Обстрел сектора Газа

Россиян и граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа

Россиян и граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа

Президент Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ из сектора Газа и поручил определить ее конкретные сроки.
Политика20 мая 2021 г.
Хайко Мас в Тель-Авиве

Глава МИД ФРГ подтвердил солидарность с Израилем

Глава МИД ФРГ подтвердил солидарность с Израилем

Хайко Мас уверен в праве Израиля на самооборону в случае нападений движения ХАМАС, считающегося в ЕС террористическим.
Политика20 мая 2021 г.
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Мнения

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Почему ливийскую неудачу Путина заметят на Ближнем Востоке

Константин Эггерт
Комментарий
Политика14 января 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Гибель Сулеймани ставит Путина перед выбором

Константин Эггерт
Комментарий
Политика6 января 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Асад поссорил Путина с Трампом

Константин Эггерт
Комментарий
Политика6 апреля 2017 г.

Еще один тяжелый год позади

Александр Кудашефф
Комментарий
Политика31 декабря 2016 г.

Невыносимая беспомощность в Сирии

Александр Кудашефф
Комментарий
Политика6 октября 2016 г.

Военные успехи Асада

Александр Кудашефф
Комментарий
29 марта 2016 г.