  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Александра Иванова
8 октября 2023 г.

Подробности и последствия масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.

https://p.dw.com/p/4XFCJ
Ракетный обстрел Израиля из сектора Газа 7 октября 2023 года
Фото: Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, нанесли неожиданный удар по израильской территории утром 7 октября 2023 года. После серии ракетных ударов сотни участников группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

С осуждением атак ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН. Подробнее о событиях в Израиле и о последствиях нападения ХАМАС - в досье DW.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Последствия удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, 18 октября 2023 года

Разведка США: В больнице Газы "несколько десятков" погибших

Число жертв составляет "максимум несколько десятков", а Израиль не наносил удар по больнице, считают в Пентагоне.
Политика18 октября 2023 г.
Последствия удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, 18 октября 2023 года

Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия

DW рассказывает, что известно об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.
Конфликты18 октября 2023 г.
external

Взрыв больницы в секторе Газа шокировал мир

Также в выпуске: визит Джо Байдена в Израиль.
Конфликты18 октября 2023 г.39:06 мин.
Дебаты в Европарламенте, 18 октября 2023 года

Европарламент поддерживает Израиль и мирное население Газы

Европарламент решительно осудил террор ХАМАС против Израиля, одновременно призвав Израиль заботиться о мирных жителях.
Конфликты18 октября 2023 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Шольц в Израиле заявил о безграничной солидарности немцев

Шольц стал первым главой иностранного правительства, прилетевшим в Израиль после атаки ХАМАС и начала ответных мер.
Политика17 октября 2023 г.
external

Сергей Мигдаль о планах Израиля и войне с боевиками ХАМАС

Эксперт по безопасности Сергей Мигдаль рассказал о том, как Израиль будет проводить наземную операцию в секторе Газа.
Конфликты16 октября 2023 г.11:12 мин.
В знак солидарности Германии с Израилем израильский флаг проецирован на Бранденбургские ворота

Израиль как "государственная доктрина" ФРГ: что это значит?

Безопасность Израиля - одна из основ нашей госдоктрины, говорят власти ФРГ после жестокого нападения ХАМАС на Израиль.
Правовые основы государства17 октября 2023 г.
Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ по Ближнему Востоку

Заседание Совета Безопасности ООН было прервано для дополнительных консультаций.
Политика17 октября 2023 г.
Боевики ХАМАС (фото из архива)

Как криптовалюты подпитывали нападение ХАМАС на Израиль

Закрытие цифровых кошельков, связанных с ХАМАС, привлекло внимание к криптовалютам после атаки группировки на Израиль.
Цифровые технологии17 октября 2023 г.
external

Политолог Стратиевский о войне в Израиле и ФРГ

Как в Германии реагируют на новую войну на Ближнем Востоке? - разговор в студии DW с политологом Дмитрием Стратиевским.
15 октября 2023 г.09:00 мин.
Боевики бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" - боевого крыла ХАМАСа (фото из архива)

Как ХАМАС позаимствовал тактики и технологии войны в Украине

Во время дерзкого нападения 7 октября на Израиль боевики ХАМАС использовали ряд тактик и технологий, заимствованных прям
Конфликты13 октября 2023 г.
Газа после обстрелов Израиля

Кто может стать посредником в войне между ХАМАС и Израилем?

Кто может остановить кровопролитие на Ближнем Востоке - в обзоре DW.
Политика13 октября 2023 г.
Показать еще