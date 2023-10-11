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Фото: THOMAS COEX/AFP
ЦАХАЛ
Публикации по теме
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) - вооруженные силы Государства Израиль.
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Новости
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС
27.01.2024
27 января 2024 г.
В Хан-Юнисе на юге сектора Газа идут ожесточенные бои
Пропустить раздел Контекст
Контекст
"От реки до моря" - какой смысл в пропалестинском лозунге
"От реки до моря" - какой смысл в пропалестинском лозунге
Понятный географически, лозунг "От реки до моря - Палестина будет свободной" несет неоднозначный политический посыл.
Конфликты
18.11.2023
18 ноября 2023 г.
Во что превратилась жизнь палестинцев в секторе Газа
Во что превратилась жизнь палестинцев в секторе Газа
Международные организации называют гуманитарную ситуацию в секторе Газа "катастрофической". Что там происходит сейчас?
Конфликты
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
Что известно о туннелях, построенных ХАМАС в секторе Газа
Что известно о туннелях, построенных ХАМАС в секторе Газа
Сеть туннелей, сооруженная группировкой ХАМАС, сильно усложнит боевые действия израильской армии в секторе Газа.
Конфликты
24.10.2023
24 октября 2023 г.
Фактчек DW: Фейки об ударе по больнице в Газе
Фактчек DW: Фейки об ударе по больнице в Газе
Какие доказательства о ракетном ударе по больнице в Газе, курсирующие в соцсетях, являются фейковыми?
СМИ
20.10.2023
20 октября 2023 г.
Как ЦАХАЛ тренируется для наземной операции в Газе
Как ЦАХАЛ тренируется для наземной операции в Газе
ЦАХАЛ считается одной из армий, наиболее подготовленных для боя в городе. Как это скажется на наземной операции в Газе?
Конфликты
20.10.2023
20 октября 2023 г.
Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия
Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия
DW рассказывает, что известно об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.
Конфликты
19.10.2023
19 октября 2023 г.
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"ЦАХАЛ скоро войдет в Газу". Эксперт об ответе Израиля ХАМАС
Начнет ли Израиль наземную операцию в секторе Газа и есть ли риск, что конфликт в регионе выйдет из-под контроля?
Конфликты
11.10.2023
11 октября 2023 г.