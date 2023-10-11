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Военнослужащие ЦАХАЛА - Армии обороны Израиля в кибуце Кфар-Аза, октябрь 2023 года
Фото: THOMAS COEX/AFP

ЦАХАЛ

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) - вооруженные силы Государства Израиль.

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Новости

4 февраля 2024 г.

Нетаньяху объявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

27 января 2024 г.

В Хан-Юнисе на юге сектора Газа идут ожесточенные бои

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Контекст

Пропалестинские демонстранты в Лондоне с плакатом: "От реки до моря - Палестина будет свободной", 4 ноября 2023 года

"От реки до моря" - какой смысл в пропалестинском лозунге

"От реки до моря" - какой смысл в пропалестинском лозунге

Понятный географически, лозунг "От реки до моря - Палестина будет свободной" несет неоднозначный политический посыл.
Конфликты18 ноября 2023 г.
В лагере беженцев Джабалия, сектор Газа

Во что превратилась жизнь палестинцев в секторе Газа

Во что превратилась жизнь палестинцев в секторе Газа

Международные организации называют гуманитарную ситуацию в секторе Газа "катастрофической". Что там происходит сейчас?
Конфликты6 ноября 2023 г.
Один из туннелей, сооруженных ХАМАС в секторе Газа

Что известно о туннелях, построенных ХАМАС в секторе Газа

Что известно о туннелях, построенных ХАМАС в секторе Газа

Сеть туннелей, сооруженная группировкой ХАМАС, сильно усложнит боевые действия израильской армии в секторе Газа.
Конфликты24 октября 2023 г.
Больнице в Газе после ракетного удара

Фактчек DW: Фейки об ударе по больнице в Газе

Фактчек DW: Фейки об ударе по больнице в Газе

Какие доказательства о ракетном ударе по больнице в Газе, курсирующие в соцсетях, являются фейковыми?
СМИ20 октября 2023 г.
Израильские военные во время учений по ведению боя в городских условиях

Как ЦАХАЛ тренируется для наземной операции в Газе

Как ЦАХАЛ тренируется для наземной операции в Газе

ЦАХАЛ считается одной из армий, наиболее подготовленных для боя в городе. Как это скажется на наземной операции в Газе?
Конфликты20 октября 2023 г.
Больнице в Газе после ракетного удара

Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия

Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия

DW рассказывает, что известно об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.
Конфликты19 октября 2023 г.
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Начнет ли Израиль наземную операцию в секторе Газа и есть ли риск, что конфликт в регионе выйдет из-под контроля?
Конфликты11 октября 2023 г.