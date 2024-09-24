Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"
Конфликт между Израилем и "Хезболлах" привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане, что вызвало массовое бегство населения. "Хезболлах" атакует цели на севере Израиля. Фотогалерея DW.
Удары Израиля по объектам "Хезболлах"
С утра 23 сентября израильские истребители и беспилотники нанесли удары более чем по 1100 объектов, связанных с движением "Хезболлах" на юге Ливана. В том числе были поражены хранилища ракет, дронов и пусковых установок для них. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о расширении военной операции против террористической группировки на всю территорию соседней страны.
Операция "Стрелы севера"
Военная операция, проводимая Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) против радикального шиитского движения "Хезболлах", базирующегося в Ливане и поддерживаемого Ираном, получила кодовое название "Стрелы севера". "Мы атакуем инфраструктуру, которую "Хезболлах" выстраивало для боевых действий за последние 20 лет", - заявил глава израильского Генштаба Герци Халеви.
Убитые и раненые в Ливане
После начавшихся массированных ударов Израиля по югу Ливана погибли 558 человек, пострадали более 1,8 тыс., сообщила медиакомпания "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Среди погибших, как минимум, 50 детей и 94 женщины. Как заявил высокопоставленный ливанский чиновник, это самое большое число погибших с момента окончания гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов.
Удар по пригороду Бейрута
20 сентября Израиль нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия, считающемуся цитаделью "Хезболлах". В результате убиты один из ключевых лидеров группировки Ибрагим Акиль и Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения "Радван", направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Всего, по данным ЦАХАЛ, уничтожены 16 террористов. В Бейруте заявили о 37 погибших, в числе которых трое детей.
Взрывы пейджеров и раций у "Хезболлах" в Ливане
Новому витку противостояния Израиля и "Хезболлах" предшествовали массовые взрывы пейджеров и раций, используемых боевиками. По данным ливанских чиновников, от взрывов погибли не менее 26 человек. Более 3500 получили ранения. Бейрут и "Хезболлах" возложили ответственность за это на Израиль. В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не причастна к взрывам пейджеров.
Мирное население покидает свои дома
По словам министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, тысячи семей из охваченных военными действиями районов страны были вынуждены бежать в более безопасные регионы. В свою очередь представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей ливанских деревень покинуть здания, в которых, по данным Израиля, может храниться оружие боевиков "Хезболлах".
"Хезболлах" бомбит север Израиля
В свою очередь "Хезболлах" продолжает атаковать север Израиля ракетами и дронами. Только в ночь на 22 сентября были выпущены более 150 ракет, некоторые из которых упали вблизи Хайфы, заставив тысячи людей укрыться в убежищах. Информации о погибших с израильской стороны не поступало. В ЦАХАЛ заявили, что большая часть снарядов была перехвачена.
В Израиле введен режим особого положения
По данным израильских СМИ, впервые с начала очередного резкого обострения палестинско-израильского конфликта после нападения на Израиль боевиков террористического движения ХАМАС 7 октября 2023 года, "Хезболлах" использует ракеты большой дальности. Правительство Израиля ввело режим особого положения по всей стране, который продлится, как минимум, до 30 сентября.
Обострение ситуации привело к созыву Совбеза ООН
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлах" было рассмотрено по просьбе Ливана на внеочередном заседании Совбеза ООН. Генсекретарь ООН Гутерриш заявил, что его беспокоит судьба людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за самых интенсивных с октября прошлого года обстрелов Ливана со стороны израильской армии. При этом он также встревожен и продолжающимися ударами "Хезболлах" по Израилю.