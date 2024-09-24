Новому витку противостояния Израиля и "Хезболлах" предшествовали массовые взрывы пейджеров и раций, используемых боевиками. По данным ливанских чиновников, от взрывов погибли не менее 26 человек. Более 3500 получили ранения. Бейрут и "Хезболлах" возложили ответственность за это на Израиль. В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не причастна к взрывам пейджеров.