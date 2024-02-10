Анонимное письмо о войне в Газе. Разногласия все сильнее

Около 900 госслужащих из США, ЕС и Великобритании подписали письмо, призывающее их правительства переосмыслить свою политику на Ближнем Востоке. В Израиле разочарованы и отвергают обвинения авторов.

До недавнего времени в офисе в Гааге Анжелика Эйпе разрабатывала стратегию будущей голландской внешней политики. За свою 21-летнюю дипломатическую карьеру она работала в должности заместителя посла Нидерландов в Омане и занималась вопросами ближневосточной политики.

Сегодня Эйпе безработная. В январе она уволилась из МИД Нидерландов в знак протеста против реакции правительства на войну между Израилем и ХАМАС. "Я сказала своему партнеру, что действительно не могу больше участвовать в этом. На карту поставлена моя личная и профессиональная честь", - рассказала Эйпе DW.

Голландские чиновники организовали сидячие акции протеста возле правительственных учреждений с призывом к прекращению огня в Газе Фото: Angelique Eijpe

До увольнения экс-дипломат участвовала в организации еженедельных сидячих забастовок у правительственных зданий в Гааге, призывая к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и ряд западных государств признали движение ХАМАС террористической организацией, и в совместном заявлении, сделанном в ноябре, назвали атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября "самым смертоносным нападением на еврейский народ со времен Холокоста". Опасаясь, что немедленное прекращение огня может укрепить боевиков ХАМАС, ЕС и США неохотно поддерживают эту идею, хотя за перемирие на Ближнем Востоке в индивидуальном порядке высказались более десятка государств-членов Евросоюза. ЕС сообща выступил за открытие "гуманитарных коридоров" и паузу в боевых действиях.

С одной стороны, ЕС и США ратуют за расширение гуманитарного доступа в сектор Газа и предупреждают о тяжелой ситуации там. С другой стороны, Вашингтон оказывает финансовую и военную поддержку Тель-Авиву, а экспорт оружия в Израиль продолжается из нескольких стран ЕС, включая Нидерланды и Германию.

Письмо подписали по обе стороны Атлантики

Несмотря на то, что она сейчас безработная, у Эйпе плотный график. Вместе с другими бывшими дипломатами из Нидерландов и США она налаживает связи между недовольными чиновниками по обе стороны Атлантики. 3 февраля около 800 государственных служащих в ЕС, США и Великобритании опубликовали анонимное открытое письмо, в котором призвали правительства своих стран изменить ближневосточный курс. По словам Эйпе, с момента публикации число подписавшихся увеличилось почти до 900 человек.

"Мы выразили обеспокоенность тем, что политика наших правительств и госинститутов не служит нашим интересам... Наши профессиональные опасения были отвергнуты по политическим и идеологическим соображениям", - говорится в письме. В документе отмечается, что западные правительства поддерживают Израиль "без реальных условий и подотчетности". "Существует обоснованный риск того, что политика наших правительств способствует грубым нарушениям международного гуманитарного права", - пишут они.

Один из сотрудников ЕС, участвовавший в подготовке письма и беседовавший с DW по телефону в Брюсселе на условиях анонимности, сказал, что в правительственных учреждениях существует "культура замалчивания", отметив, что люди, которые высказывают свое мнение, "считаются очень эмоциональными активистами". По словам Эйпе, письмо подписали официальные лица из Германии, Бельгии, Финляндии, Великобритании, Франции, Швеции и институтов ЕС. DW не смогла проверить личности или количество анонимных подписантов письма.

Учитывая сотни тысяч госслужащих, работающих в правительствах стран ЕС и США, 900 подписантов - это меньшинство, но трансатлантическое заявление - это на сегодняшний день самый серьезный официальный протестный документ. "Я думаю, это верхушка айсберга", - сказала Эйпе, добавив, что американские чиновники особенно нервничают, подписываясь под заявлением из-за опасений лишиться работы.

Израиль отвергает все обвинения

Израильские официальные лица решительно отвергают содержащееся в письме заявление о том, что "Израиль не соблюдает общепринятых границ в своих военных операциях в секторе Газа". Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) заявляет, что делает "все возможное, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения в Газе".

Глава МИД Израиля в Брюсселе демонстрирует журналистам фотографии детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года Фото: Wiktor Nummelin/TT/picture alliance

"ХАМАС использует эти усилия, побуждая палестинское гражданское население игнорировать предупреждения ЦАХАЛ", - говорится на сайте армии, где приводятся примеры различных форм обращения израильской армии к гражданскому населению в Газе.

"В такое время нашей стране нелегко видеть, что некоторые люди выступают против Израиля", - заявил DW в Брюсселе израильский чиновник, отвечая на вопрос об анонимном письме. "Они пытаются испортить хорошие рабочие отношения между нашими странами и подорвать все то, чего мы достигли до сих пор. Это прискорбно, но мы не думаем, что это отражает мнение этих стран в целом", - добавил он.

Дебаты "вполне естественны"

В дипломатических ведомствах европейских стран, похоже, знают о недовольстве, которое проявляется в некоторых коридорах власти. "Вполне естественно, что дебаты в обществе по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС существуют и в нашем министерстве. Мы считаем, что для этих дебатов должно быть пространство, и поощряем сотрудников к внутреннему диалогу", - сказал представитель МИД Нидерландов в письменном комментарии DW.

В МИД ФРГ сообщили DW, что "принимают к сведению" трансатлантическое письмо. Европейская комиссия заявила, что "изучает" это заявление. "Великобритания хочет, чтобы боевые действия в Газе прекратились как можно скорее", и будет продолжать призывать к соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, заявил DW представитель министерства иностранных дел Великобритании.

В ЕС нет единства по ближневосточному конфликту?

Михай Чихая, аналитик по Ближнему Востоку из Центра европейской политики, сказал DW, что такие действия, как анонимное письмо, могут "усилить давление на европейских и американских руководителей, чтобы они добивались прекращения огня, а также продвигали усилия по поиску долгосрочного решения". Однако различия во взглядах проявляются не только за закрытыми дверями. По словам Чихайи, продолжающиеся разногласия в Евросоюза делают совместные действия маловероятными. "ЕС, к сожалению, будет продолжать бороться за то, чтобы выступить единым фронтом по конфликту в Газе", - сказал он.

Евросоюз выступает за решение ближневосточного конфликта по принципу "двух государств" Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

В последние недели Евросоюз старается меньше выглядеть сторонним наблюдателем и больше - посредником в затянувшемся конфликте в Газе, собирая вместе арабских, израильских и палестинских министров для обсуждения путей достижения решения о двух государствах. По словам Чихайи, этот первоначальный план "нуждается в сильной поддержке со стороны стран-членов ЕС, в региональной поддержке и в практических шагах по его реализации". "В противном случае он рискует превратиться в очередного бумажного тигра", - сказал он.

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