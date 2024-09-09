Живой щит: использует ли армия Израиля палестинцев в Газе

Война между Израилем и исламистскими организациями, которые Германия, Евросоюз, США и целый ряд страны относят к террористическим, длится уже около одиннадцати месяцев. Поводом к ней послужилабеспрецедентная террористическая атакана Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которой, по израильским данным, боевики-исламисты убили более 1200 и взяли в заложники 251 человека. После чего Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа, направленную на полное уничтожение ХАМАС.

Израильские военные перед обыском подозрительного дома в Газе Фото: Mohammed Nasser\apaimages/IMAGO

Израиль неоднократно утверждал, что исламисты используют гражданское население Газы в качестве живого щита. В качестве доказательства были представлены фотографии оружия и боеприпасов, а также замаскированные входы в подземные тоннели боевиков, найденные в школах и больницах. Однако существует и другая реальность.

Около двух месяцев назад арабская медиакомпания Al Jazeera показала репортаж о том, как в свою очередь ЦАХАЛ использует палестинцев в качестве живого щита. На кадрах, распространенных каналом, видно, как израильские солдаты одевают палестинских задержанных в униформу и бронежилеты, устанавливают на них камеры и отправляют их в разрушенные дома и входы в туннели со связанными пластиковыми стяжками руками. Расследования, проведенные израильским изданием Haaretz и бюро немецкой общественно-правовой компании ARD в Тель-Авиве, показали, что для подобных обвинений, возможно, есть основания.

Живой свидетель

Палестинец Мохаммад С. сидит в палатке в Хан-Юнисе, втором по величине городе сектора Газа, и рассказывает, как солдаты израильской армии силой заставляли его принимать участие в операциях против ХАМАС и других исламистских ополчений.

"Они (солдаты ЦАХАЛ - Ред.) завязали нам глаза и связали руки за спиной. Затем отвезли нас на своих джипах и держали в доме. На следующий день они сказали: либо вы идете с нами, либо мы вас убьем", - рассказывает палестинец, который, по его словам, был в плену у ЦАХАЛ 15 дней.

Как рассказал Мохаммад С., ему приходилось заходить в проверяемые дома до того, как туда входили войска, и принимать на себя риски, которыми израильские солдаты не хотели себя подвергать. "Они отправили меня и еще одного человека. Нам дали в руки камеру в дополнение к камере на шлеме. И они контролировали нас с помощью наушников. Нам приказывали: оставайтесь здесь, идите туда, снимайте этот дом, остановитесь на этой улице".

Несколько сообщений в неделю

Надав Вайман, директор израильской неправительственной организации Breaking the Silence, подтверждает подобные сообщения. С декабря с ним неоднократно связывались солдаты, участвовавшие ввойне в Газе, и сообщали, что палестинское гражданское население используется в качестве живого щита. Израильские вооруженные силы забирают палестинцев из так называемых гуманитарных зон и доставляют их в боевые части в Газе, в различные подразделения, говорит Вейман. Палестинцев, одетых в армейскую форму и иногда с камерами на касках или груди, отправляют на поиски туннелей или домов - проверить, нет ли там бомб, мин-ловушек или чего-то подобного.

Надав Вайман, директор израильской неправительственной организации Breaking the Silence Фото: Jan Christoph Kitzler/ARD

По словам Ваймана, Breaking the Silence каждую неделю получает два-три новых подобных сообщения от солдат ЦАХАЛ. Для него это доказательство того, что речь идет не о единичных случаях, а о том, что практика использования палестинских гражданских лиц для рискованных операций широко распространена.

Вейман пересказывает рассказы очевидцев: "В одном подразделении офицер сказал: "Вам не нужно думать о военных преступлениях, я ваш офицер. Вы не должны думать, вы должны выполнять приказы". В другом месте солдатам сказали: "Вы предпочитаете умереть? Мы предпочитаем, чтобы умер палестинец".

Постоянные кошмары

Еше один свидетель - Мохаммад А. Он тоже был вынужден в течение 15 дней выполнять рискованные миссии под дулами автоматов. Палестинец был одет в израильскую форму, чтобы в случае опасности именно он бы стал мишенью, а не израильские солдаты. Боевики ХАМАС могли убить его, или он мог стать жертвой мины-ловушки.

В студии ARD в Тель-Авиве он рассказал, как ему приходилось входить в дома раньше солдат. В помещениях ему надо было открывать каждую дверь и снимать. Палестинцу до сих пор снятся кошмары, например, о миссии в больнице, которую он обыскивал для израильских войск. "Это был ужас, потому что в больнице Насер повсюду были трупы. Я не могу поверить, что мне удалось выбраться оттуда. Мне до сих пор снятся кошмары, и я просыпаюсь по ночам", - рассказал он. В апреле израильские солдаты отпустили его.

Не новая практика

Палестинцы, которых так используют в Газе, - это невинные мирные жители. Об этом говорит и тот факт, что через некоторое время их снова выпускают на свободу.

Как напоминает издание Haaretz, аналогичная практика уже использовалась в ходе операции "Защитная стена" 2002 года на Западном берегу во время второй интифады, когда солдаты, опасаясь мин-ловушек, заставляли палестинцев производить разведку здании; так же поступали и при поиске разыскиваемых.

После этого правозащитные группы обратились в Верховный суд Израиля, который в 2005 году постановил, что подобные действия являются незаконными и нарушают международное право. Тогдашний начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Дан Халуц приказал военным тщательно выполнять постановление суда.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал Херци Ха-Леви, вероятно, осведомлен о практике использования палестинцев в качестве живого щита Фото: picture alliance/Xinhua News Agency

Однако в последние месяцы ЦАХАЛ предпочитал официально не комментировать этот вопрос, хотя, по сообщениям, он обсуждался самыми высокопоставленными офицерами. Источники сообщают, что нынешний начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви входит в число старших офицеров, осведомленных об использовании жителей Газы в качестве живого щита.

Израильская армия стандартно ответила на запрос ARD. "Руководство ЦАХАЛ запрещает использовать захваченных в Газе гражданских лиц в военных миссиях, подвергающих их опасности. Обвинения были переданы в соответствующие органы для расследования", - говорится в документе

По мнению Надава Вайхмана из Breaking the Silence, использование гражданских лиц в качестве живого щита противоречат не только международному гуманитарному праву, но и этическим нормам израильской армии. "Мы считаем, что нам нужна армия и мы должны защищать себя. Но то, что мы видим в Газе, - это не самооборона, это политический конфликт", – говорит он. И если обсуждаются политические решения, то, конечно, крайне важно выяснить, как ЦАХАЛ действует в Газе.

У Мохаммада С. повязка на груди. Он носит ее с последнего задания, когда его снова отправили на разведку. Палестинец помнит лишь, что слышал раздался выстрел. Очнулся он в больнице.