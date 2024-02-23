Какие слушания идут в суде ООН по ближневосточному конфликту

Суд в Гааге отклонил очередной иск о мерах против Израиля в связи с нынешней операцией в секторе Газа. С 19 февраля в суде идут слушания о последствиях оккупации Израилем палестинских территорий с 1967 года.

Международный суд ООН постановил не принимать превентивных мер в отношении Израиля из-за запланированной военной операции в городе Рафах, расположенном в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Таков итог юридического спора Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Израиля.

В поданном 12 февраля уже втором по счету иске ЮАР попросила Международный суд ООН действовать "по собственной инициативе" и принять превентивные меры в отношении Израиля. Свой иск Претория обосновала тем, что военная операция в Рафахе приведет к "массовым убийствам, нанесению ущерба и разрушениям".

Суд отклонил иск. Опасная ситуация требует принятия мер, которые были оглашены в предыдущем решении, говорится в заявлении Гаагского суда от 16 февраля. Эти меры должны быть реализованы во всем секторе Газа, в том числе и в Рафахе.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола и посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела на заседании Международного суда ООН Фото: REMKO DE WAAL/ANP/AFP/Getty Images

Речь идет о постановлении суда по первому иску ЮАР против Израиля, поданному 29 декабря прошлого года. В нем африканская страна обвинила Израиль в нарушении Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В документе, принятом 26 января, Международный суд ООН обязал Израиль воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о геноциде, а также гарантировать, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершит актов геноцида в секторе Газа. Кроме того, суд постановил, что Израиль должен разрешить поставки гуманитарной помощи мирным жителям палестинских территорий. Согласно этому постановлению, Израиль до 26 февраля должен представить доклад о выполнении этих мер.

Операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа

Израиль отвергает все обвинения. Он проводит военную операцию в секторе Газа против радикального исламистского движения ХАМАС в ответ на его нападение на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек и еще более 250 человек были захвачены в заложники.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа за время военных действий погибло более 28 700 человек. Проверить эти данные по независимым источникам не представляется возможным. Израиль, Европейский Союз и США признали ХАМАС террористической организацией.

Политическое давление на Израиль становится все сильнее

Последнее решение отвечает ожиданиям эксперта по международному праву Майкла Беккера. Перед его принятием эксперт уже подчеркивал, что Международный cуд ООН совершенно свободен решать, как поступить с иском Южной Африки.

Временный лагерь беженцев в городе Рафах Фото: Yasser Qudih/Xinhua/picture alliance

Трудно представить, "что суд мог бы постановить по этому вопросу нечто, что существенно отличалось бы от сказанного ранее", сказал DW Беккер, работающий на кафедре международного гуманитарного права Тринити-колледжа в Дублине. Кроме того, по его словам, неясно, какое влияние могло бы иметь новое решение суда, поскольку политическое давление на Израиль - особенно со стороны его ближайших союзников, таких как Германия, США и Великобритания - уже и так велико.

Все три страны предостерегают от последствий военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. В городе находится более миллиона человек, включая беженцев из других районов сектора Газа. Ранее Израиль объявил этот район безопасной зоной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе приказал израильским военным готовить наземную операцию в Рафахе.

Суд ООН готовит заключение о последствиях оккупации палестинских территорий

Однако суд занимается не только нынешней ситуацией в секторе Газа. С 19 февраля в Гааге проходят слушания по вопросу "правовых последствий, вытекающих из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Генеральная Ассамблея ООН уже обращалась к суду с просьбой сделать заключение на этот счет в декабре 2022 года, то есть еще до начала войны между Израилем и ХАМАС. К "оккупированным палестинским территориям" также относится оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан.

Израильское поселение на Западном берегу реки Иордан Фото: Muammar Awad/XinHua/dpa/picture alliance

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 30 декабря 2022 года поднимает различные вопросы, которые, как утверждается, среди прочего связаны со строительством еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Например, в ней упоминается необходимость защиты палестинского гражданского населения от насилия со стороны израильских поселенцев. В документе также говорится о "катастрофической гуманитарной ситуации" в секторе Газа, которая, согласно резолюции, вызвана "фактической блокадой" региона Израилем.

По данным агентства dpa, около 600 тысяч израильтян живут в более чем 200 поселениях, построенных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме после их захвата во время Шестидневной войны в 1967 году. Палестинцы претендуют на эту территорию как на часть своего собственного государства. Германия и США, среди прочих, поддерживают их в этом вопросе в рамках переговорного процесса о "создании двух государств для двух народов". Строительство Израилем поселений многими рассматривается как нарушение международного права.

Особое внимание уделяется Восточному Иерусалиму

В своем запросе Генеральная Ассамблея ООН просит Гаагский суд дать оценку правовым последствиям, вытекающим из "продолжающегося нарушения права палестинского народа на самоопределение в результате продолжающейся оккупации, заселения и аннексии Израилем" палестинских территорий.

Заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа Фото: Seth Wenig/AP Photo/picture alliance

Особое внимание будет уделено Восточному Иерусалиму, который палестинцы называют столицей своего будущего государства. В резолюции прямо содержится просьба дать оценку "действиям, направленным на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима".

Израиль в 1980 году объявил Иерусалим своей "единой и вечной" столицей, что равносильно фактической аннексии. Большинство стран не признают этот шаг.

Представителей более 50 стран заслушают в Международном суде ООН

Слушания начались с выступления палестинских представителей, которым дали три часа. За этим до 26 февраля включительно последуют слушания представителей 52-х стран. Лига арабских государств, Африканский союз и Организация исламского сотрудничества также получат по полчаса.

Среди государств, которые принимают участие в слушаниях, несколько стран ЕС, такие как Нидерланды, Бельгия, Испания и Франция. США и Канада также прокомментируют ситуацию. Из 193 государств ООН почти 140 стран признают Палестину как государство. США, Германия и другие страны Западной Европы к их числу не относятся.

По итогам слушаний Международный суд ООН опубликует доклад, который, как отмечает эксперт по международному праву Майкл Беккер, не имеет юридической силы. Он лишь дает Генеральной Ассамблее ООН справку о поставленном юридическом вопросе.

Однако отчет будет считаться обязывающей юридической консультацией и может сыграть роль в других разбирательствах, сказал Беккер. Сам Израиль официально не участвует в этом процессе. Однако не исключено, что суд ООН в будущем запросит у него информацию. Израиль изложил суду свою позицию в письменной форме, однако он не входит в число стран, которые с 19 февраля будут участвовать в слушаниях.

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