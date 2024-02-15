Палестинцы в Рафахе: куда бежать дальше

Израиль в борьбе с террористами расширил свою наземную операцию на юг сектора Газа. Однако здесь находятся не только боевики ХАМАС, но и более миллиона мирных жителей, которые боятся стать жертвами войны.

Сотни тысяч палестинцев уже были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий в секторе Газа, ставших ответом Израиля на октябрьскую кровопролитную атаку ХАМАС. Беженцы перемещались на юг, в сторону города Рафах. Но теперь война докатилась и сюда. Жители самого южного города сектора Газы, вплотную прижатого к сильно укрепленной границе с Египтом, и многочисленные беженцы сейчас задаются вопросом, что им делать дальше - ведь угроза расширения наземного наступления Израиля на город становится все реальнее.

Планы наземной операции Израиля на юге Газы вызывают тревогу

"Мы боимся за свои жизни", - сказала в интервью корреспонденту DW по WhatsApp 22-летняя Иман Абу Муса. Она недавно бежала в Рафах из соседнего Хан-Юниса, где идут ожесточенные наземные бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС. По ее словам, людям остается надеяться на "божью защиту" и на прекращение военной операции Израиля.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Невозможно достичь цели войны - уничтожить ХАМАС, оставив четыре батальона ХАМАС в Рафахе". Он поручил военным и службам безопасности представить комбинированный план эвакуации населения и разгрома террористов. В минувшие выходные он указал в интервью американскому телевидению, что гражданским лицам будет обеспечен "безопасный проход", не уточняя, куда сможет отправиться такое число людей.

Беженцы в Рафахе Фото: MOHAMMED ABED/AFP

Планы наземной операции Израиля на юге сектора Газы вызвали большую озабоченность в мире. "Сценарий, которого мы так долго боялись, разворачивается с угрожающей скоростью", - заявил Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи. "Более половины населения Газы - более 1 миллиона человек - теснятся в Рафахе, глядя смерти в лицо. У них мало еды, практически нет доступа к медицинской помощи, им негде спать и некуда уйти".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что "наступление израильской армии на Рафах полностью поставит под угрозу гуманитарную ситуацию - ведь люди в Рафахе не могут просто раствориться в воздухе". Мирным жителям нужна пауза в боевых действиях и больше гуманитарной помощи, добавила она.

Половина населения сектора Газа находится в Рафахе

В Рафахе, наиболее известном своим пограничным переходом с Египтом, до войны проживало около 300 000 человек. Сейчас, по данным ООН, более половины из 2,3 миллиона жителей сектора Газа нашли убежище в переполненных городских школах, квартирах, самодельных палатках - или спят на улицах, практически не защищенные от дождя и холода.

Рафах также является основным пунктом въезда в сектор Газа и распределения в нем гуманитарной помощи. Высокопоставленный гуманитарный работник ООН, который недавно посетил город, заявил DW, что нынешний гуманитарный кризис превосходит все, что он когда-либо видел за десятилетия работы в кризисных зонах по всему миру.

Хотя Рафах считается в секторе Газа "более безопасной зоной", этот район почти ежедневно подвергается авиаударам. Так в ночь на 13 февраля город потрясла серия взрывов, которые стали прикрытием израильской операции по освобождению двух заложников, удерживаемых террористами в одной из квартир в Рафахе.

Рафах после авиаудара, 12 февраля 2024 года Фото: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали не менее 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по густонаселенному сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию - первоначально на севере региона. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в ходе военных действий погибли уже более 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Беженцы в Рафахе получают гуманитарную помощь Фото: Rizek Abdeljawad/Xinhua/picture alliance

"Мы можем только молиться, чтобы это закончилось"

Еще в конце октября Израиль разрешил гражданским лицам, проживающим в северной части сектора Газа, эвакуироваться по специально отведенным коридорам в более безопасные районы на юге. Когда позже израильские военные расширили наземное наступление на южный город Хан-Юнис, беженцы двинулись дальше на юг.

Сахар Абу Зейд была среди тех, кто покинул Хан-Юнис, ища убежища в Рафахе. "Я искренне надеюсь, что наступления удастся избежать и будет найдено быстрое решение, - сказала Абу Зейд в интервью DW по WhatsApp. - Люди здесь испытывают огромные трудности из-за ограниченного доступа к пище и воде. Жилья не хватает, и многие из нас с трудом находят палатки, в которых можно было бы остановиться".

Она также считает, что перспектива дальнейшего бегства была бы разрушительной: "Психологические потери огромны и глубоко повлияли на меня и мою семью. Мы чувствуем себя опустошенными, совершенно, тотально опустошенными. Мы можем только молиться, чтобы это закончилось".

Передвигаться по сектору Газа крайне опасно

Некоторые палестинцы уже покидают Рафах, 13 февраля 2024 года Фото: Mohammed Salem/REUTERS

Другие жители Рафаха уже пакуют свои немногочисленные пожитки. "Два дня назад я решил вернуться в Нусейрат, - сказал Басем Аль-Махмуд, имея в виду лагерь беженцев в центральной части Газы. - Я решил действовать превентивно, а не рисковать, став одним из сотен тысяч людей, перемещенных из Рафаха". По его словам, в последние дни в каждом разговоре доминировал страх перед атакой Израиля на город.

"Мы спросили себя, куда бы мы пошли, если бы это случилось?" Это было непростое решение, поскольку передвигаться по дорогам в секторе Газа под обстрелами чрезвычайно рискованно. 46-летний мужчина приехал в Рафах месяц назад со своей женой, четырьмя детьми, отцом и овдовевшей сестрой. Семья родом из города Газа, и с начала войны она уже несколько раз перемещалась с места на место.

"За тот месяц, что мы здесь, жизнь в Рафахе стала невероятно тяжелой, - рассказывает палестинец. - Достать еду и воду нелегко, равно как и передвигаться по городу из-за перенаселенности. Кроме того есть постоянный страх перед обстрелами". Аль-Махмуд не питает иллюзий по поводу того, что где-либо в Газе безопасно: "Ситуация везде ужасная, и мы отчаянно нуждаемся хотя бы в небольшой безопасности - в месте, где можно спать без постоянного страха перед тем, что может произойти".

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