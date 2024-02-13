Бербок призвала Израиль защитить мирных жителей в Рафахе

Глава МИД ФРГ указала на необходимость создать "коридоры безопасности" и потребовала от Израиля соблюдать международное гуманитарное право в ходе военной операции в городе Рафах.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Израиль обеспечить максимальную защиту гражданского населения в ходе объявленного наземного наступления против радикального исламистского движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. Более миллиона жителей Рафаха и прилегающих районов "не могут просто раствориться в воздухе", заявила глава дипломатии ФРГ во вторник, 13 февраля, на совместной пресс-конференции в Берлине с министром иностранных дел Палестинской национальной автономии (ПНА) Риядом аль-Малики.

"Нужны коридоры безопасности, чтобы люди могли добраться до безопасного места", - сказала Бербок. Кроме того, по ее словам, в сектор Газа необходимо доставлять больше гуманитарной помощи. Она сообщила, что поднимет эти вопросы во время своего визита в Израиль 14-15 февраля.

Глава германского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что обеспокоена заявлением израильского правительства о проведении крупномасштабной наземной операции в Рафахе. Однако она отметила: "Израиль имеет право защищаться от жестокого террора ХАМАС в смысле права на самооборону, как и любая другая страна в мире. И Израиль, как и любая другая страна в мире, обязан соблюдать международное гуманитарное право".

ООН предупреждает о последствиях наступления на Рафах

Организация Объединенных Наций предупредила о возможных последствиях израильского военного наступления на Рафах. "В случае нападения возникает вопрос, куда должны направиться мирные жители", - заявил во вторник в Женеве генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) Филипп Ладзарини.

По его словам, на границе сектора Газа с Египтом не осталось ни одного безопасного места. Число раненых и убитых может значительно возрасти, указал он.

После зачистки от боевиков северной части сектора Газа, включая его столицу, военная операция Израиля против ХАМАС переместилась в южную часть этого региона. В ночь на 12 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о нанесении "серии ударов" по объектам террористов в Рафахе. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что один из ударов пришелся по лагерю беженцев, при этом, по данным ведомства, погибли десятки человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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