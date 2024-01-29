Кто помогает палестинским беженцам. Главное о БАПОР

Сотрудников БАПОР обвиняют к причастности к атаке ХАМАС на Израиль. Как возникла эта организация в системе ООН, помогающая палестинским беженцам, и почему ее уже давно критикуют?

После обвинений, прозвучавших в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), власти ФРГ сделали для себя выводы. "До окончания расследования Германия, по договоренности с другими странами-донорами, временно не будет утверждать выделение новых средств для БАПОР в секторе Газе", - сообщили в немецком МИД.

Всех сотрудников БАПОР, причастных к терактам, привлекут к ответственности

Этот шаг связан с возможной причастностью сотрудников БАПОР к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. БАПОР сейчас проводит расследование по этому поводу. ХАМАС признана США, Германией и многими другими западными государствами террористической организацией.

Филипп Лаззарини Фото: Salvatore Di Nolfi/picture alliance/KEYSTONE

МИД и министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ подчеркнули, что роль БАПОР в предоставлении базовых услуг палестинскому населению жизненно важна. Поэтому было "абсолютно правильно", что генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини принял срочные меры. Швейцарско-итальянский дипломат пояснил, что контракты с обвиненными в причастности к атаке ХАМАС на Израиль сотрудниками агентства были немедленно разорваны. "Каждый сотрудник БАПОР, причастный к терактам, будет привлечен к ответственности, в том числе и уголовной", - пообещал Лаззарини. О том, что собой представляет в данный момент БАПОР, как оно возникло и чем занимается - DW.

Почему было создано БАПОР

БАПОР было основано в 1949 году, вскоре после арабо-израильской войны 1948 года, и начало свою работу в мае 1950 года. Его задачей было оказание помощи более чем 700 000 палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в ходе вооруженного конфликта, начало которому положило вторжение пяти арабских государств на территорию только что основанного государства Израиль.

После провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года армейские подразделения Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака вторглись на ранее британскую подмандатную территорию, напав на Израиль (британский мандат должен был прекратить свое действие к 1 августа 1948 года согласно Плану ООН по разделу Палестины от 29 ноября 1947 года, предусматривавшему создание независимых арабского и еврейского государств к западу от реки Иордан, а также переход Иерусалима под международный контроль). Та война закончилась однозначной победой Израиля.

Основав БАПОР, ООН отреагировала на последствия первой арабо-израильской войны 1948 года. На фото - палестинские беженцы в секторе Газа Фото: UNRWA Photo Archives/AP Photo/picture alliance

В настоящее время БАПОР в первую очередь поддерживает усилия по обеспечению доступа к образованию, здравоохранению и социальным услугам для миллионов палестинских беженцев, находящихся в Иордании, Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. "Палестинские беженцы воспринимают это агентство как свой спасательный круг", - заявил в одном из интервью DW глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Половина бюджета БАПОР, по его собственным данным, расходуется на образование для палестинских беженцев. Агентство поддерживает работу более 700 школ, что делает его единственной организацией в системе ООН, которая управляет полноценной школьной системой, отмечалось в пресс-релизе от мая 2023 года.

Как финансируется БАПОР

До сих пор почти весь бюджет этой гуманитарной организации формировался за счет добровольных пожертвований стран-членов ООН. В 2022 году общая сумма таких взносов составила 1,17 млрд долларов, около половины из них поступили от государств, входящих в ЕС.

В начале 2023 года БАПОР обратилось к международному сообществу с просьбой значительно увеличить свой бюджет, поскольку агентство по оказанию помощи палестинским беженцам не получало достаточного финансирования в течение десяти лет.

На начало прошлого года долги БАПОР составляли около 75 млн евро. Одна из причин этого состоит в том, что число палестинских беженцев постоянно растет - потомки беженцев в соответствии с международным правом также могут получить статус беженца.

В последнее время наибольшая часть вносов в бюджет БАПОР поступала от США, за ними следовали Германия, Евросоюз и Швеция.

Биньямин Нетаньяху Фото: Ohad Zwigenberg/AFP/Getty Images

Почему деятельность БАПОР вызывает споры

Критика в адрес БАПОР, с которой неоднократно выступали политики Израиля и других стран, прежде всего связана с определение статуса палестинского беженца, которое использует агентство. Согласно БАПОР, палестинские беженцы - это "лица, местом жительства которых была Палестина в период между 1 июня 1946 года и 11 мая 1948 года и которые потеряли свои дома и средства к существованию в результате конфликта 1948 года". Однако на официальном сайте агентства написано следующее: "Потомки палестинских беженцев мужского пола, включая приемных детей, также могут зарегистрироваться (в качестве беженцев. - Ред.)".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал распустить БАПОР и называл его органом, который способствует сохранению проблемы палестинских беженцев и поддержанию мифа об их "праве на возвращение". По мнению Нетаньяху, эта задача не должна входить в компетенцию ООН. В БАПОР в ответ указывали, что даже в случае роспуска организации лица, признанные беженцами, "все равно останутся палестинскими беженцами и сохранят свои права в соответствии с резолюцией ООН 194 до тех пор, пока не будет найдено справедливое и долгосрочное решение их участи".

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