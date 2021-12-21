Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Западный берег реки Иордан

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Западный берег реки Иордан".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Омикрон разрушает надежды Вифлеема на рождественских паломников (21.12.2021) 21.12.2021

Поскольку Израиль закрыл свои границы для большинства иностранцев, жители Вифлеема готовятся к более сдержанному праздничному сезону.

(FILES) This file photo taken on October 5, 2021, shows a view of construction work in the Jewish settlement of Givat Zeev, near the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah. - Israel plans to build more residences for Jewish settlers in the occupied West Bank, a government ministry said, adding to those announced in August by the new ruling coalition. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Израиль намерен возвести около 1300 квартир на Западном берегу реки Иордан 01.11.2021

Власти Израиля одобрили строительство 170 квартир на Западном берегу реки Иордан, еще на 1133 единицы жилья дано первоначальное разрешение. Планы Израиля ранее вызвали критику 12 стран Европы.

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021) 08.06.2021

Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.

US Secretary of State Antony Blinken speaks during a joint press conference with Danish Foreign Minister Jeppe Kofod, following their meeting at the Danish Ministry of Foreign Affairs, Eigtveds Pakhus, in Copenhagen, Denmark, Monday, May 17, 2021. Blinken is seeing Danish leaders as well as top officials from Greenland and the Faeroe Islands in Copenhagen on Monday before he heads to Iceland for an Arctic Council meeting that will be marked by his first face-to-face talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a time of significantly heightened tensions between Washington and Moscow. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан в конце мая 22.05.2021

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток состоится 24-27 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

ХАМАС не прекращает обстрелы Израиля, Израиль отвечает массированными ударами (17.05.2021) 17.05.2021

За последние семь дней боевики радикального движения ХАМАС выпустили из сектора Газа по израильской территории несколько тысяч ракет. Армия Израиля отвечает на обстрелы все более мощными ударами по сотням целей.

Израиль начал вакцинацию палестинцев (16.03.2021) 16.03.2021

В настоящее время в Израиле самый высокий в мире показатель вакцинации от COVID-19 на человека. Но это не касается палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Столкнувшись с международной критикой, правительство начало вакцинацию палестинских рабочих.
TOPSHOT - Palestinian demonstrators run from tear gas fired by Israeli troops, during a protest against Israeli settlements, in the village of Deir Jarir north of the occupied West Bank town of Ramallah, on January 1, 2021. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

США критикуют МУС за расследования на палестинских территориях 04.03.2021

Вашингтон объявил, что разочарован расследованием, которое суд в Гааге проводит по следам событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Ранее МУС расследовал возможные преступления армии США в Афганистане.
June 30, 2020, Hebron, West Bank, Palestinian Territory: A general view shows the Israeli settlement of Efrat within the Gush Etzion settlement between Hebron and Bethlehem in the West Bank on June 30, 2020. Israel aims to begin a process of annexing West Bank settlements and the Jordan Valley from July 1 (Credit Image: © Mosab Shawer/APA Images via ZUMA Wire |

ЕС призвал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу 15.10.2020

На фоне нормализации дипотношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном израильтяне и палестинцы должны принять срочные меры для укрепления доверия, полагает Жозеп Боррель.

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone 29.07.2020

Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.

Israelische Fahne vor Hintergrund Jordantal (Blick von Siedlung Gilgal Richtung Jordanien) Zum Artikel Annexation Jordan Valley/Israel - Palestinian Territories Quelle: Tania Krämer/DW Datum: 28.5.2020

К чему может привести аннексия Израилем Иорданской долины? 30.06.2020

1 июля Израиль собирается приступить к аннексии обширных территорий Западного берега реки Иордан. Международные эксперты считают, что это может серьезно затруднить урегулирование конфликта.

Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, reist nach Oesterreich und Bulgarien. Hier mit bei einer Pressekonferenz mit der Aussenministerin von Bulgarien. Sofia 18.06.2020 Sofia Bulgarien *** Federal Foreign Minister Heiko Maas, SPD, travels to Austria and Bulgaria Join us here for a press conference with the Foreign Minister of Bulgaria Sofia 18 06 2020 Sofia Bulgaria Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

ФРГ и Франция призвали Израиль отказаться от аннексии Иорданской долины 19.06.2020

Главы МИД двух стран Мас и Ле Дриан предупредили, что аннексия палестинских территорий лишь усугубит конфликт на Ближнем Востоке. Они заявили, что аннексия Иорданской долины станет нарушением норм международного права.
HANDOUT - 10.06.2020, Israel, Jerusalem: Heiko Maas (l, SPD), Bundesaussenminister, trifft auf Benjamin Netanjahu (R), Ministerpraesident von Israel. Maas wird auf seiner Reise mit der neuen Regierung in Israel vor allem über die geplante Annexion besetzter Palästinensergebiete zu sprechen. Foto: Florian Gaertner/Photothek.Net/dpa | Verwendung weltweit

Берлин против аннексии Западного берега реки Иордан Израилем 11.06.2020

Аннексия противоречит международному праву и отдалит мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Так считает министр иностранных дел Хайко Мас.
TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 6: Protestors gather to stage a demonstration to protest against the annexation plan of the Jordan Valley and illegal Jewish settlements in the occupied West Bank on June 6, 2020, in Tel Aviv, Israel. Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Израиле прошла массовая акция против планов по аннексии Западного берега 07.06.2020

Ожидается, что недавно приведенное к присяге коалиционное правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан 1 июля.
24.05.2020 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the first working cabinet meeting of the new government at the Chagall Hall in the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem May 24, 2020. Abir Sultan/Pool via REUTERS

СМИ: Европейские лидеры предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан 27.05.2020

Представитель Нетаньяху не прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым тот получил письма от европейских лидеров, предостерегающих его от аннексии Западного берега реки Иордан.
03.03.2020, Israel, Tel Aviv: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, bedankt sich bei seinen Anhängern. Die konservative Likud-Partei des Regierungschefs Benjamin Netanjahu ist bei Israels dritter Parlamentswahl binnen eines Jahres nach Prognosen stärkste Kraft geworden. Foto: Oded Balilty/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нетаньяху хочет аннексировать Западный берег Иордана 17.05.2020

"Пришло время распространить израильскую юрисдикцию" на территории, где находятся еврейские поселения. Так заявил премьер Израиля, представляя новое правительство.
Israeli security forces keep position as they prevent Palestinians from approaching the Jalama border crossing between Israel and the occupied West Bank on Novembre 2, 2015. A Palestinian teenager attempted to stab an Israeli soldier at the Jalama border crossing and was shot dead by the army, Israeli police said. Nine Israelis, 68 Palestinians -- around half of them alleged attackers -- and an Arab Israeli have been killed in a wave of violence since the beginning of October, raising fears of another Palestinian intifada or uprising . AFP PHOTO / JAAFAR ASHTIYEH (Photo credit should read JAAFAR ASHTIYEH/AFP/Getty Images)

Израиль заблокировал палестинские территории из-за коронавируса 18.03.2020

Из Палестинской автономии в Израиль впредь будут впускать лишь по гуманитарным причинам. В Израиле зафиксировано уже более 400 случаев заражения коронавирусом.
Показать еще