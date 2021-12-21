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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Западный берег реки Иордан".
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Перемирие на Ближнем Востоке многие считают шатким. Ранее боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Израиль нанес ответные удары по целям в секторе Газа. После начала перемирия DW взяла интервью у представителя ХАМАС.
За последние семь дней боевики радикального движения ХАМАС выпустили из сектора Газа по израильской территории несколько тысяч ракет. Армия Израиля отвечает на обстрелы все более мощными ударами по сотням целей.
В настоящее время в Израиле самый высокий в мире показатель вакцинации от COVID-19 на человека. Но это не касается палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Столкнувшись с международной критикой, правительство начало вакцинацию палестинских рабочих.
Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.
Главы МИД двух стран Мас и Ле Дриан предупредили, что аннексия палестинских территорий лишь усугубит конфликт на Ближнем Востоке. Они заявили, что аннексия Иорданской долины станет нарушением норм международного права.