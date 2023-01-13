Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Несколько министров в новом правительстве Израиля против создания палестинского государства. Пока Берлин, поддерживающий принцип "двух государств для двух народов", занял выжидательную позицию.

Поздравление Федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в связи с приходом к власти нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было совершенно рутинным - как это бывает между дружественными странами. "Желаю вам всяческих достижений в решении предстоящих задач, удачи и больших успехов", - заявил глава немецкого правительства. По его словам, Израиль и Германию связывает особая и прочная дружба, и эта основа двустороннего сотрудничества будет и далее укрепляться.

"Предстоящие задачи" в смысле основных направлений курса израильского правительства включают среди прочего, например, расширение строительства поселений в районах, которые палестинцы хотели бы включить в состав своего будущего государства. Такая позиция властей Израиля сделало бы его создание практически невозможным.

Пресс-секретарь главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса назвал планы Иерусалима "опасной эскалацией", которая будет иметь последствия для региона. Мюриэль Ассебург (Muriel Asseburg), эксперт по Ближнему Востоку из берлинского Фонда "Наука и политика", считает, что речь идет не только о форсировании строительства поселений и вытеснении палестинского населения, но также (...) и о переходе от временной военной оккупации к постоянному контролю Израиля над Западным берегом реки Иордан.

Принцип "два государства для двух народов" закреплен в коалиционном договоре

Между тем за принцип "два государства для двух народов", в соответствии с которым на Ближнем Востоке рядом с Израилем должно появиться и независимое государство Палестина, выступают, в частности США, Евросоюз и вместе с ним также и Германия.

Даже в коалиционном соглашении партий, сформировавших нынешнее правительство ФРГ, указано: "Мы будем и далее продолжать работать над согласованным решением о создании двух государств (на Ближнем Востоке. - Ред.) на основе границ 1967 года". И еще одна цитата из того докумета: "Мы требуем остановить строительство (Израилем. - Ред.) поселений, нарушающее международное право".

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан Фото: Muammar Awad/XinHua/dpa/picture alliance

По сути, это означает, что у властей ФРГ может возникнуть масштабный идеологический конфликт с новым правительством Израиля, если оно будет придерживаться своих планов. Однако, когда DW вскоре после прихода Нетаньяху к власти задала вопрос, какие последствия видят для себя в этой связи в немецком МИДе и ведомстве канцлера, ответы прозвучали уклончиво.

Заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) просто повторила официальную позицию: "Прежде всего, сейчас речь идет об установлении отношений с новым правительством Израиля. Мы видим для этого хорошую основу".

На фоне исторической ответственности Германии

Известный израильский писатель Амос Оз, который потерял многих членов семьи во время Второй мировой войны, однажды подытожил особую связь между Израилем и Германией, процитировав слова своей матери: "Если немцы не простят себя, то, возможно, мы когда-нибудь простим их. Но если они простят себя, то мы их не простим".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц возлагает цветы в мемориальном комплексе Яд Вашем, март 2022 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Из уважения к своей исторической ответственности за Холокост правительство ФРГ традиционно комментирует лишь некоторые аспекты израильской политики. Когда же действия Израиля противоречат немецким представлениям, то Берлин обычно держится в стороне и, если необходимо, ищет обходный путь через общую позицию Евросоюза.

Два израильских министра отвергают создание палестинского государства

До сих пор правительство ФРГ сдержанно реагировало на заявления двух радикально настроенных министров нового коалиционного правительства Израиля.

Ультраконсервативные депутаты кнессета Бен-Гвир и Смотрич против создания палестинского государства Фото: AMIR COHEN/REUTERS

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир из партии "Еврейская сила" и министр финансов Бецалель Смотрич из "Религиозного сионизма" в принципе отвергают идею создания палестинского государства и выступают за расширение израильской территории на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Бен-Гвир известен тем, что в 2019 году призвал к высылке всех палестинцев, имеющих израильское гражданство, которые "не лояльны Израилю". Смотрич в 2017 году разработал "план покорения" с целью "погасить любую палестинскую национальную надежду". Он придерживается крайних взглядов и в других областях - например, он признался, что является "гордым гомофобом".

Берлин отреагировал на посещение Храмовой горы Бен-Гвиром

Тем не менее реакция Берлина на все это полностью отсутствовала. Ситуация изменилась только после того, как Бен-Гвир в начале января посетил Храмовую гору в Иерусалиме, священную как для евреев, так и для мусульман. Палестинцы, а также арабские и западные государства выразили резкий протест. А представитель МИДа ФРГ назвал это посещение "провокацией".

Мюриэль Ассебург уверен, что в Берлине должно быть четко заявлено, что происходит. "Мы имеем дело в реальности с существованием одного государства с неравными правами (его граждан. - Ред.), с постоянной оккупацией и переходом от фактической аннексии к юридической. Мы также имеем дело с израильским правительством, с которым у нас мало общих ценностей", - полагает эксперт.

Беспокойство выразила и депутат бундестага от СДПГ Габриэла Хайнрих (Gabriela Heinrich), возглавляющая германско-израильскую парламентскую группу. "Вызывает тревогу то, что ультраправые и ультраортодоксальные силы вошли в состав правительства Израиля", - пояснила она свою позицию DW. По мнению Хайнрих, стоит посмотреть, как поведет себя новое израильское правительство, находясь у власти, когда рассеется дым избирательной кампании: "Биньямина Нетаньяха будут судить по его заявлению о том, что он является главой правительства всех израильтян. Но среди них большое число тех, кто критически относится к строительству поселений".

Вновь став главой правительства, Биньямин Нетаньяху заявил, что будет премьером всех израильтян Фото: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/picture alliance

Между тем израильский историк Моше Циммерман призывает к более решительным действиям. В интервью Deutschlandfunk после инаугурации Нетаньяху историк заявил, что разрешение ближневосточного конфликта на основании принципа двух государств для двуз народов - лишь "пустая фраза" как для ЕС, так и для Германии.

"Использование этой фразы не является решением проблемы. Она используется, чтобы показать, что хотят что-то сделать, но на самом деле ничего не делается", - указал он, добавив, что палестирнцы оставлены одни. По мнению Циммермана, эффекта можно достичь только в том случае, если против Израиля будут предприняты действия, как против Польши, Венгрии или Беларуси. "Но, конечно, Германия или Европа не позволят себе этого, потому что они всегда боятся быть обвиненными в антисемитизме", - указал историк.

Израильский посол заявляет о двойных стандартах

В свою очередь, Рон Просор, посол Израиля в Германии, видит в поведении многих политиков проявление двойных стандартов. В интервью газете Tagesspiegel посол так высказался по поводу политиков, выступающих за соблюдение принципа "два государства для двух народов": "С одной стороны, они требуют еврейского демократического государства. Но, с другой стороны, требуют ли они также демократического палестинского государства? Ответ - нет. Но действующее правовое государство должно быть минимальным требованием и к палестинцам. Только так можно достичь мира".

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