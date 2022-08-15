Неуместное молчание Шольца. В ФРГ отреагировали на антисемитский скандал

Слова главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине и реакция на них федерального канцлера вызвали скандал. Отвечая на вопрос, не желает ли Аббас принести извинения по случаю 50-й годовщины со дня кровопролитного нападения палестинских террористов на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене, он заявил: "Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах. 50 массовых расправ, 50 Холокостов".

Пресс-конференция на этом завершилась, а Шольц сразу ничего не ответил Аббасу публично и даже пожал ему руку. Отреагировал канцлер лишь несколько часов спустя. Его запоздалая реакция, как и скандальные высказывания Аббаса, вызвали резкую критику в Германии и мире.

Запоздалые оправдания канцлера

После скандала Олаф Шольц заявил газете Bild: "Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста нетерпима и неприемлема". По словам Шольца, утверждение Аббаса не имеет под собой никаких оснований и является антисемитским по своей сути. Глава Палестинской национальной автономии "приравнивает вооруженные столкновения между палестинцами и израильтянами в деревнях и городах к систематическому убийству миллионов евреев", указал канцлер ФРГ.

Но эти слова явно запоздали. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) раскритиковал действия Шольца, назвав их "немыслимыми". "Канцлеру следовало "четко и недвусмысленно возразить палестинскому президенту и попросить его уйти!", - написал политик в Twitter.

Конкурент Шольца в борьбе за пост главы правительства от ХДС на прошедших парламентских выборах Армин Лашет (Armin Laschet) отметил, что высказывания Абасса про "50 Холокостов" - это "самая отвратительная речь, когда-либо звучавшая в ведомстве федерального канцлера".

"Это не просто скандал"

Заявление Аббаса "попирает память шести миллионов убитых евреев и наносит ущерб памяти всех жертв Холокоста" и не должно было остаться без комментариев, заявил председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). "То, что релятивизация Холокоста, особенно в Германии, на пресс-конференции в ведомстве федерального канцлера, осталась без ответа, я считаю скандалом", - подчеркнул он.

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

"Это не просто скандал, когда такое происходит, как в данном случае, в нескольких сотнях метров от Мемориала жертвам Холокоста. Но в таком месте - тем более", - пишет газета Die Welt. Издание обращает внимание на поведение канцлера. "Можно понять, что Шольц не прервал его (Аббаса. - Ред.) из соображений дипломатических обычаев. Пожать ему руку после этого и уйти со сцены как ни в чем не бывало - нет".

Тем не менее основной упор в комментарии сделан на провал сотрудников пресс-службы главы немецкого правительства, которые "либо не слушали то, что говорилось на сцене, либо не смогли гибко отреагировать и предоставить канцлеру незапланированную возможность прокомментировать высказывания. Когда произносятся предложения такой важности, протокол не должен соблюдаться до конца". При этом, указывает Die Welt, к подобной ситуации можно было подготовиться, поскольку это не первый случай, когда Аббас привлекает внимание своими скандальными заявлениями о Холокосте.

Аббас хотел опорочить немецкую культуру памяти

Аналогичная критика прозвучала и со стороны Международного комитета Освенцима (IAK). "Удивительно и обескураживающе, что немецкая сторона не была готова к провокациям Аббаса и что его заявления о Холокосте остались неоспоренными на пресс-конференции", - цитирует агентство dpa исполнительного вице-президента IAK Кристофа Хойбнера (Christoph Heubner). Он отметил, что Аббас "намеренно использовал политическую сцену Берлина, чтобы опорочить немецкую культуру памяти и отношения с Израилем". "Своим позорным и неуместным сравнением с Холокостом Аббас в очередной раз попытался угодить антиизраильской и антисемитской агрессии в Германии и Европе", - уверен Хойбнер.

Пощечина Германии

Президент Немецко-израильского общества (DIG) Фолькер Бек (Volker Beck) уверен, что последствием скандала должны стать немедленные изменения в двусторонних отношениях ФРГ и Палестинской национальной автономии. Он напомнил газете Süddeutsche Zeitung, что Берлин финансирует автономию, власти которой материально поддерживают родственников террористов, погибших в результате "успешных" терактов против Израиля. "Германия не должна косвенно финансировать антиизраильский терроризм", - заявил бывший депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые". Политик назвал "издевательство над жертвами олимпийского теракта" пощечиной Германии. Пресс-конференция показала, отметил Бек, "чьим детищем является Аббас".

С ним согласен зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорфф. Политик, чья партия входит в правящую коалицию, написал в своем Twitter: широкая общественность наконец-то узнала, "что представляют собой палестинцы и Аббас - предполагаемые "партнеры" Израиля". По мнению Ламбсдорффа, это куда важнее, чем критика в адрес федерального канцлера, "чье возмущение было явно заметно".

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