 Неуместное молчание Шольца. В ФРГ отреагировали на антисемитский скандал | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.08.2022

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Германия

Неуместное молчание Шольца. В ФРГ отреагировали на антисемитский скандал

Запоздалая реакция канцлера ФРГ Олафа Шольца на высказывания Махмуда Аббаса в Берлине о Холокосте вызвали скандал. СМИ и политики в Германии критикуют канцлера и его пресс-службу.

Скандальные высказывания Аббаса не заставили канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от традиционного рукопожатия

Скандальные высказывания Аббаса не заставили канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от традиционного рукопожатия

Слова главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине и реакция на них федерального канцлера вызвали скандал. Отвечая на вопрос, не желает ли Аббас принести извинения по случаю 50-й годовщины со дня кровопролитного нападения палестинских террористов на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене, он заявил: "Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах. 50 массовых расправ, 50 Холокостов".

Пресс-конференция на этом завершилась, а Шольц сразу ничего не ответил Аббасу публично и даже пожал ему руку. Отреагировал канцлер лишь несколько часов спустя. Его запоздалая реакция, как и скандальные высказывания Аббаса, вызвали резкую критику в Германии и мире.

Запоздалые оправдания канцлера

После скандала Олаф Шольц заявил  газете Bild: "Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста нетерпима и неприемлема". По словам Шольца, утверждение Аббаса не имеет под собой никаких оснований и является антисемитским по своей сути. Глава Палестинской национальной автономии "приравнивает вооруженные столкновения между палестинцами и израильтянами в деревнях и городах к систематическому убийству миллионов евреев", указал канцлер ФРГ.

Но эти слова явно запоздали. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) раскритиковал действия Шольца, назвав их "немыслимыми". "Канцлеру следовало "четко и недвусмысленно возразить палестинскому президенту и попросить его уйти!", - написал политик в Twitter.

Конкурент Шольца в борьбе за пост главы правительства от ХДС на прошедших парламентских выборах Армин Лашет (Armin Laschet) отметил, что высказывания Абасса про "50 Холокостов" - это "самая отвратительная речь, когда-либо звучавшая в ведомстве федерального канцлера".

"Это не просто скандал" 

Заявление Аббаса "попирает память шести миллионов убитых евреев и наносит ущерб памяти всех жертв Холокоста" и не должно было остаться без комментариев, заявил председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). "То, что релятивизация Холокоста, особенно в Германии, на пресс-конференции в ведомстве федерального канцлера, осталась без ответа, я считаю скандалом", - подчеркнул он.

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

"Это не просто скандал, когда такое происходит, как в данном случае, в нескольких сотнях метров от Мемориала жертвам Холокоста. Но в таком месте - тем более", - пишет газета Die Welt. Издание обращает внимание на поведение канцлера. "Можно понять, что Шольц не прервал его (Аббаса. - Ред.) из соображений дипломатических обычаев. Пожать ему руку после этого и уйти со сцены как ни в чем не бывало - нет".

Тем не менее основной упор в комментарии сделан на провал сотрудников пресс-службы главы немецкого правительства, которые "либо не слушали то, что говорилось на сцене, либо не смогли гибко отреагировать и предоставить канцлеру незапланированную возможность прокомментировать высказывания. Когда произносятся предложения такой важности, протокол не должен соблюдаться до конца". При этом, указывает Die Welt, к подобной ситуации можно было подготовиться, поскольку это не первый случай, когда Аббас привлекает внимание своими скандальными заявлениями о Холокосте. 

Аббас хотел опорочить немецкую культуру памяти

Аналогичная критика прозвучала и со стороны Международного комитета Освенцима (IAK). "Удивительно и обескураживающе, что немецкая сторона не была готова к провокациям Аббаса и что его заявления о Холокосте остались неоспоренными на пресс-конференции", - цитирует агентство dpa исполнительного вице-президента IAK Кристофа Хойбнера (Christoph Heubner). Он отметил, что Аббас "намеренно использовал политическую сцену Берлина, чтобы опорочить немецкую культуру памяти и отношения с Израилем". "Своим позорным и неуместным сравнением с Холокостом Аббас в очередной раз попытался угодить антиизраильской и антисемитской агрессии в Германии и Европе", - уверен Хойбнер.

Пощечина Германии

Президент Немецко-израильского общества (DIG) Фолькер Бек (Volker Beck) уверен, что последствием скандала должны стать немедленные изменения в двусторонних отношениях ФРГ и Палестинской национальной автономии. Он напомнил газете Süddeutsche Zeitung, что Берлин финансирует автономию, власти которой материально поддерживают родственников террористов, погибших в результате "успешных" терактов против Израиля. "Германия не должна косвенно финансировать антиизраильский терроризм", - заявил бывший депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые". Политик назвал "издевательство над жертвами олимпийского теракта" пощечиной Германии. Пресс-конференция показала, отметил Бек, "чьим детищем является Аббас".

С ним согласен зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорфф. Политик, чья партия входит в правящую коалицию, написал в своем Twitter: широкая общественность наконец-то узнала, "что представляют собой палестинцы и Аббас - предполагаемые "партнеры" Израиля". По мнению Ламбсдорффа, это куда важнее, чем критика в адрес федерального канцлера, "чье возмущение было явно заметно".

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    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


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