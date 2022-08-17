 Шольц возмущен скандальными словами Аббаса о Холокосте | Новости из Германии о Германии | DW | 17.08.2022

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Германия

Шольц возмущен скандальными словами Аббаса о Холокосте

Накануне Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с Шольцем обвинил Израиль в Холокосте по отношению к палестинцам. Шольц при этом промолчал и осудил слова палестинского лидера лишь позднее.

Пресс-конференция Махмуда Аббаса и Олафа Шольца в Берлине

Пресс-конференция Махмуда Аббаса и Олафа Шольца в Берлине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Sсholz) вновь резко раскритиковал слова президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, сравнившего действия Израиля в отношении палестинцев с Холокостом. "Я испытываю глубочайшее негодование из-за возмутительных высказываний палестинского президента Махмуда Аббаса. Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицания преступлений Холокоста", - написал Шольц в своем микроблоге в Twitter в среду, 17 августа.

Накануне Аббас в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем в Берлине обвинил Израиль в многократном Холокосте по отношению к палестинцам.  "Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах - 50 массовых расправ, 50 Холокостов", - сказал палестинский лидер.

Критика в адрес Шольца

До этого один из журналистов спросил Аббаса, не желает ли тот принести извинения по случаю 50-й годовщины со дня кровопролитного нападения палестинских террористов на израильскую сборную на Олимпиаде в Мюнхене, но Аббас не отреагировал на это.

Шольц на пресс-конференции никак не прокомментировал слова Аббаса о Холокосте, за что подвергся резкой критике со стороны оппозиции. Лишь вечером канцлер заявил в интервью газете Bild: "Именно для нас немцев любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема".

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    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


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