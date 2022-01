Комментарий: Резолюция ООН - четкий сигнал о недопустимости отрицания Холокоста

Резолюция против отрицания Холокоста, принятая в четверг, 20 января, Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, должна быть воспринята как историческая веха. Лишь однажды ранее в ООН поддержали резолюцию, предложенную Израилем: в 2005 году, когда день 27 января - дата освобождения концентрационного лагеря Освенцим - был назван международным Днем памяти жертв Холокоста. С тех пор Организация Объединенных Наций неоднократно подвергалась критике - потому что ни одна другая страна не становилась объектом такого количества осуждающих резолюций этой организации, как Израиль, в отношении которого их число больше, чем у Сирии, Северной Кореи и Ирана вместе взятых.

Переживших Шоа скоро уже не останется

Решающую роль играет тот факт, что резолюция ООН, а также взгляд докладчиков Генассамблеи фокусируются не только на прошлом, но и на настоящем и будущем.

Лиза Хенель

Один из самых выразительных тезисов резолюции звучит так: "Ignoring the historical facts of those terrible events increases the risk that they will be repeated" ("Игнорирование исторических фактов, относящихся к тем ужасным событиям, повышает риск их повторения"). Это очень точно выражает суть проблемы цифрового века, в котором процветают дезинформация, ложь и релятивизация.

Таким образом, резолюция отвечает реальности 21 века. Реальности, в которой, по всей видимости, нам придется обходиться без выживших в Холокосте; реальности, в которой отрицание Холокоста в соцсети Facebook процветает как сорняк, а молодежь все меньше и меньше знает о геноциде евреев Европы. Соответственно, резолюция призывает государства-члены ООН разработать образовательные программы и рекомендует для этих целей определение антисемитизма, данное Международной организацией по сотрудничеству в увековечении и изучении Холокоста (IHRA).

И это также поражает. Не раз определение IHRA критиковали представители культуры и искусства, утверждая, что оно допускает слишком мало критики в адрес Израиля. В результате борьба с антисемитизмом - особенно с направленным против Израиля, - стала практически невозможной, отчасти из-за смягчения определения IHRA. Теперь приверженность 114 государств-членов ООН определению IHRA должна усилить его, а значит, и усилить борьбу с антисемитизмом.

Вызовы настоящего

Резолюция принята в очень символичное время: в годовщину Ванзейской конференции, на которой планировался геноцид европейских евреев. Это мощный знак того, что спустя 80 лет после этого события страны всего мира обязуются не только признать это преступление и чтить память убитых, но и активно противостоять всем вызовам сегодняшнего дня, чтобы не допустить повторения подобного.

Между тем один из таких "вызовов" взял слово и во время дебатов: Иран был единственной страной в мировом сообществе, которая объяснила, почему она не согласна с инициативой, выдвинутой в ООН Израилем и Германией.

Для Организации Объединенных Наций резолюция должна стать призывом к действию, чтобы поставить на место страны, в которых антисемитизм является государственной политикой.

Автор: Лиза Хенель, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Лагерь смерти Освенцим Ворота с надписью "Труд освобождает" Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

Лагерь смерти Освенцим В одном из административных помещений Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

Лагерь смерти Освенцим В одной из камер Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

Лагерь смерти Освенцим Нашивки Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь Аушвиц 2 Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

Лагерь смерти Освенцим Внутри барака В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь смерти Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

Лагерь смерти Освенцим Рабский труд Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

Лагерь смерти Освенцим К "медикам" Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

Лагерь смерти Освенцим Прислуга Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

Лагерь смерти Освенцим Холокост Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

Лагерь смерти Освенцим Дорога смерти Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

Лагерь смерти Освенцим В музее В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

Лагерь смерти Освенцим Печи, в которых сжигали трупы В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

Лагерь смерти Освенцим Огромная территория Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

Лагерь смерти Освенцим Освобождение 27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

Лагерь смерти Освенцим Что было дальше После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

Лагерь смерти Освенцим Государственный музей Аушвиц-Биркенау В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

Лагерь смерти Освенцим Памятная плита Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти Освенцим Число жертв Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи. Автор: Дарья Брянцева