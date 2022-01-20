Комментарий: Резолюция ООН - четкий сигнал о недопустимости отрицания Холокоста

Резолюция против отрицания Холокоста, принятая в четверг, 20 января, Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, должна быть воспринята как историческая веха. Лишь однажды ранее в ООН поддержали резолюцию, предложенную Израилем: в 2005 году, когда день 27 января - дата освобождения концентрационного лагеря Освенцим - был назван международным Днем памяти жертв Холокоста. С тех пор Организация Объединенных Наций неоднократно подвергалась критике - потому что ни одна другая страна не становилась объектом такого количества осуждающих резолюций этой организации, как Израиль, в отношении которого их число больше, чем у Сирии, Северной Кореи и Ирана вместе взятых.
Переживших Шоа скоро уже не останется
Решающую роль играет тот факт, что резолюция ООН, а также взгляд докладчиков Генассамблеи фокусируются не только на прошлом, но и на настоящем и будущем.
Лиза Хенель
Один из самых выразительных тезисов резолюции звучит так: "Ignoring the historical facts of those terrible events increases the risk that they will be repeated" ("Игнорирование исторических фактов, относящихся к тем ужасным событиям, повышает риск их повторения"). Это очень точно выражает суть проблемы цифрового века, в котором процветают дезинформация, ложь и релятивизация.
Таким образом, резолюция отвечает реальности 21 века. Реальности, в которой, по всей видимости, нам придется обходиться без выживших в Холокосте; реальности, в которой отрицание Холокоста в соцсети Facebook процветает как сорняк, а молодежь все меньше и меньше знает о геноциде евреев Европы. Соответственно, резолюция призывает государства-члены ООН разработать образовательные программы и рекомендует для этих целей определение антисемитизма, данное Международной организацией по сотрудничеству в увековечении и изучении Холокоста (IHRA).
И это также поражает. Не раз определение IHRA критиковали представители культуры и искусства, утверждая, что оно допускает слишком мало критики в адрес Израиля. В результате борьба с антисемитизмом - особенно с направленным против Израиля, - стала практически невозможной, отчасти из-за смягчения определения IHRA. Теперь приверженность 114 государств-членов ООН определению IHRA должна усилить его, а значит, и усилить борьбу с антисемитизмом.
Вызовы настоящего
Резолюция принята в очень символичное время: в годовщину Ванзейской конференции, на которой планировался геноцид европейских евреев. Это мощный знак того, что спустя 80 лет после этого события страны всего мира обязуются не только признать это преступление и чтить память убитых, но и активно противостоять всем вызовам сегодняшнего дня, чтобы не допустить повторения подобного.
Между тем один из таких "вызовов" взял слово и во время дебатов: Иран был единственной страной в мировом сообществе, которая объяснила, почему она не согласна с инициативой, выдвинутой в ООН Израилем и Германией.
Для Организации Объединенных Наций резолюция должна стать призывом к действию, чтобы поставить на место страны, в которых антисемитизм является государственной политикой.
Автор: Лиза Хенель, обозреватель DW
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Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева