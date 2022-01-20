 Генассамблея ООН приняла резолюцию против отрицания Холокоста | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2022

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Мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию против отрицания Холокоста

Страны ООН поддержали внесенную Германией и Израилем резолюцию, которая отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события.

Генеральная ассамблея ООН

Генеральная ассамблея ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную совместно Германией и Израилем резолюцию, которая направлена против отрицания или фальсификации Холокоста. Документ в четверг, 20 января, поддержали 114 из 193 государств, против выступил только Иран.

Это решение демонстрирует, что "отрицание Холокоста является вопросом, по которому международное сообщество проявляет единство и говорит одним голосом", заявили главы МИД Германии и Израиля Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Яир Лапид. "Мы обязуемся сохранить память о жертвахи гарантировать, что ужасы прошлого никогда не повторятся", - говорится в их совместном заявлении.

Бербок и Лапид - против сравнений современных событий с Холокостом

Бербок и Лапид подчеркнули, что "очень обеспокоены резким ростом отрицания, фальсификации и ревизионизма Холокоста, а также нынешним феноменом проведения параллелей между современными политическими конфликтами и Холокостом". "Подобные сравнения являются извращением истории. Они несправедливы по отношению к мужчинам, женщинам и детям, которых лишили прав, преследовали и убили", - пояснили политики.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран заявили, что берут на себя ответственность "за сохранение и защиту исторических фактов Холокоста, который привел к убийству трети еврейского народа и представителей других меньшинств". "Холокостнавсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, фанатизма, расизма и предрассудков", - добавили они.

Риск повторения актов геноцида

В тексте резолюции отмечается, что память о преступлениях национал-социалистовимеет "ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида". При этом "игнорирование исторического факта тех ужасных событий повышает риск, что они повторятся", указывается далее.

Генассамблея ООН "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события", а также "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью", указывается далее. Кроме того, в документе отмечается "мужество и самоотверженность солдат, освобождавших нацистские концлагеря и лагеря смерти, а также тех, кто боролся против нацистов".

Принятие резолюции было приурочено к 80-летию Ванзейской конференции, на которой представители нацистского режима обсуждали "окончательное решение еврейского вопроса" - уничтожение еврейского населения Европы.

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    Автор: Сюзанне Кордс, Павел Мыльников


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