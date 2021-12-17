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Министр иностранных дел Германии с 8 декабря 2021 года. Первая женщина на посту главы МИД ФРГ.
Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была выдвинута кандидатом в канцлеры. По итогам парламентских выборов 2021 года "зеленым" не удалось набрать большинство голосов, однако они вошли в правительственную коалицию с социал-демократами и свободными демократами. Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и самой молодой главой германского МИДа. В кабинете Олафа Шольца Анналена Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".
По российскому проекту "Северный поток -2" высказались и новый канцлер Олаф Шольц, и новая глава МИД Германии Анналена Бербок. Традиционно у социал-демократов и "зеленых" разный взгляд на этот газопровод. Может ли это задержать запуск проекта?
У нового правительства ФРГ возникли вопросы к "Северному потоку-2". Новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сопредседатель партии "зеленых", заявила, что газопровод сейчас не соответствует европейскому законодательству. Но что скажет по этому поводу канцлер Олаф Шольц?