Министр иностранных дел Германии с 8 декабря 2021 года. Первая женщина на посту главы МИД ФРГ.

Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была выдвинута кандидатом в канцлеры. По итогам парламентских выборов 2021 года "зеленым" не удалось набрать большинство голосов, однако они вошли в правительственную коалицию с социал-демократами и свободными демократами. Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и самой молодой главой германского МИДа. В кабинете Олафа Шольца Анналена Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".