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Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии с 8 декабря 2021 года. Первая женщина на посту главы МИД ФРГ.

Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была выдвинута кандидатом в канцлеры. По итогам парламентских выборов 2021 года "зеленым" не удалось набрать большинство голосов, однако они вошли в правительственную коалицию с социал-демократами и свободными демократами. Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и самой молодой главой германского МИДа. В кабинете Олафа Шольца Анналена Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, nimmt an einem Treffen der „Stockholm Initiative“ zur nuklearen Abrüstung teil. Die 16 Staaten der Stockholm Initiative setzen sich seit 2019 für nukleare Abrüstung ein. Neben Deutschland, Spanien und Schweden gehören u.a. Japan, Kanada und Argentinien der Staatengruppe an.

Новая глава МИД ФРГ отправила своего представителя в Украину 17.12.2021

Госминистр в МИД Германии Тобиас Линднер прибыл 17 декабря в Киев, где встретится с министром иностранных дел Украины. Его визит является знаком солидарности Берлина, заявили в германском ведомстве.
Ein Polizist geht an der russischen Botschaft in Berlin-Mitte vorbei. Nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin gibt es eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie verfolgt den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien dahinterstecken. Die Bundesregierung wies zwei russische Diplomaten aus.

Германия высылает двух дипломатов РФ из-за убийства в парке Тиргартен 15.12.2021

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что убийство в Тиргартене является грубым нарушением суверенитета Германии.
27/09/2021 Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich in der Bundespressekonferenz zum Ausgang der Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ назвала скандальным приговор Тихановскому 14.12.2021

Белорусский блогер Сергей Тихановский был приговорен судом в Гомеле к 18 годам тюрьмы. Анналена Бербок раскритиковала этот вердикт, потребовав немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси.
Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, nimmt an einem Treffen der „Stockholm Initiative“ zur nuklearen Abrüstung teil. Die 16 Staaten der Stockholm Initiative setzen sich seit 2019 für nukleare Abrüstung ein. Neben Deutschland, Spanien und Schweden gehören u.a. Japan, Kanada und Argentinien der Staatengruppe an.

Главы МИД ФРГ и России обсудили ситуацию вокруг Украины 14.12.2021

Анналена Бербок довела до Сергея Лаврова однозначную позицию Германии по поводу того, что территориальная целостность Украины не должна пострадать. В свою очередь Москва потребовала "гарантий безопасности".
09.12.2021 German Foreign Minister Annalena Baerbock attends a joint news conference with French Foreign Minister after a meeting at the Quai d'Orsay in Paris, on December 9, 2021. (Photo by GONZALO FUENTES / POOL / AFP) (Photo by GONZALO FUENTES/POOL/AFP via Getty Images)

Глава МИД ФРГ призвала Москву и Киев вернуться за стол переговоров 14.12.2021

Анналена Бербок подчеркнула, что деэскалация ситуации является самым важным для безопасности Украины.  Она напомнила Москве, что агрессия против Киева будет иметь "огромные экономические и дипломатические последствия".
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

В ЕС разошлись во мнениях по СП-2 и ответу на агрессию РФ против Украины 13.12.2021

Среди стран ЕС нет единства по вопросу возможной остановки "Северного потока - 2" в случае усиления российской агрессии в отношении Украины.

К "Северному потоку -2" есть вопросы у нового правительства ФРГ 13.12.2021

По российскому проекту "Северный поток -2" высказались и новый канцлер Олаф Шольц, и новая глава МИД Германии Анналена Бербок. Традиционно у социал-демократов и "зеленых" разный взгляд на этот газопровод. Может ли это задержать запуск проекта?

"Северный поток-2" под ударом? Какую позицию займет новое правительство ФРГ. DW Новости (13.12.2021) 13.12.2021

У нового правительства ФРГ возникли вопросы к "Северному потоку-2". Новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сопредседатель партии "зеленых", заявила, что газопровод сейчас не соответствует европейскому законодательству. Но что скажет по этому поводу канцлер Олаф Шольц?
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Австрия призвала ввести "Северный поток - 2" в эксплуатацию 13.12.2021

Проект завершен и "теперь его необходимо использовать", заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Тем самым он возразил своей германской коллеге по должности Анналене Бербок.
27/09/2021 Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich in der Bundespressekonferenz zum Ausgang der Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ пока против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" 13.12.2021

Российский газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, заявила Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
Britain's Foreign Secretary Liz Truss, left, hosts a plenary session of the G7 summit of foreign and development ministers in Liverpool, England Sunday, Dec. 12, 2021. Foreign Secretary Liz Truss is hosting U.S. Secretary of State Antony Blinken and other Group of Seven counterparts for weekend talks in the northwest England port city of Liverpool as the wealthy nations club faces growing tensions with Russia, China and Iran. (Olivier Douliery/Pool via AP)

G7 предупредила Россию об "огромных последствиях" нападения на Украину 12.12.2021

Главы МИД стран "большой семерки" пообещали, что России "дорого обойдется" вторжение на украинскую территорию. Они призвали Москву к "деэскалации" у границ Украины.
ARCHIV - Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, aufgenommen am 10.11.2015 in Berlin. (zu dpa «Röttgen warnt vor Treffen Merkel-Trump: US-Rückzug stärkt China» vom 11.03.2017) Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Главу МИД ФРГ призвали занять четкую позицию по "Северному потоку-2" 12.12.2021

"Немыслимо, чтобы "Северный поток - 2" был введен в эксплуатацию, если Россия действительно нападет на Украину", - считает один из кандидатов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген.
British Foreign Secretary Liz Truss, U.S. Secretary of State Antony Blinken, French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, German Foreign Minister Annalena Baerbock, Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi, European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell Fontelles, Italian Foreign Minister Luigi Di Maio and Canadian Foreign Minister Melanie Joly pose for a family photo at the Museum of Liverpool during the G7 summit of foreign and development ministers in Liverpool, Britain December 11, 2021. Olivier Douliery/Pool via REUTERS

Страны G7 призывают Россию к переговорам с Украиной 11.12.2021

Глава МИД Германии рассказала о каналах взаимодействия с Россией по вопросам урегулирования ситуации в Украине.
German Foreign Minister Annalena Baerbock ,left, and her Polish counterpart Zbigniew Rau look at each other during a joint press conference in Warsaw, Poland, Friday, Dec. 10, 2021. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Глава МИД Германии призвала Польшу допустить гуманитарную помощь к мигрантам на границе 10.12.2021

Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Варшаву, побывав до этого в Париже и Брюсселе. Ее польский коллега по должности затронул вопрос о репарациях.
09.12.2021, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sitzt neben Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Большинство немцев ожидают от нового канцлера Шольца хорошей работы 10.12.2021

Более 75 процентов немецких избирателей считают, что Олаф Шольц будет хорошо справляться с обязанностями канцлера. Но в отношении новой главы МИД Анналены Бербок такого мнения придерживаются лишь 37 процентов опрошенных.
TOPSHOT - A Ukrainian serviceman stands guard at a position on the frontline with Russia backed separatists near small city of Marinka, Donetsk region on April 12, 2021. - Ukrainian soldiers have been killed in clashes with pro-Russia separatists in Ukraine's war-torn east, its military said on April 12, 2021, as Kiev again accused Moscow of massing tens of thousands of soldiers on its border. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Поможет ли ФРГ Киеву в конфликте с РФ? Что говорят в бундестаге 09.12.2021

Насколько серьезна военная угроза Украине со стороны России и может ли Берлин предотвратить эскалацию этого конфликта? DW - о результатах противоречивых дебатов в немецком парламенте.
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