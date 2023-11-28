Германия и вызовы двух войн: главное на форуме в Берлине

"2023-й - снова год кризисов: войны, терроризм, беженцы и изгнания, климатическая катастрофа, гуманитарная… Перечень можно легко продолжить. В мире, который сошел с рельсов и охвачен пламенем, некоторые испытывают искушение уйти в себя, переждать весь этот хаос. Но такой подход был бы фатальным. Если история нас хоть чему-то научила, то это тому, что ничего не делать, замкнуться, отвести глаза - не вариант. Рано или поздно кризисы тебя все равно настигнут".

С таким напутствием обратился к политикам и экспертам из разных стран член правления немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung) Томас Паульсен (Thomas Paulsen), открывая 28 ноября в Берлине ежегодную внешнеполитическую конференцию Berliner Forum Außenpolitik.

Бербок: Усама бен Ладен и "пузыри" социальных сетей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в своем выступлении на форуме обратила внимание на риск одностороннего и упрощенного подхода к тем или иным конфликтам в мире. И особенно тревожит ее тот факт, что конфликты, разгоревшиеся за тысячи километров от Германии, раскалывают и немецкое общество.

Анналена Бербок на форуме в Берлине Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

При этом усугубляют ситуацию "пузыри" социальных сетей, в ряде из которых, сказала Бербок, даже Усама бен Ладен представляется в образе борца с колониализмом: "Tiktok и Instagram превращаются в спирали укрепления собственной правоты, в параллельные миры односторонности".

Бербок имела в виду немецкое эхо конфликта на Ближнем Востоке, последствия войны Израиля против движения ХАМАС, признанного террористической организацией в США, ЕС, Германии и многих других странах Запада. "У каждого есть право, особенно в демократических странах, свободно высказывать свое мнение, - указала министр. - Но антисемитские лозунги и выражение ненависти к Израилю не являются мнениями. Тот, кто живет в Германии и ставит под вопрос право Израиля на существование или преуменьшает Холокост, получает от нас жесткий отпор".

Но столь же нетерпимым, по словам Бербок, должно быть в Германии и отношение к тем, кто огульно ставит под подозрение всех живущих здесь мусульман: "Мы не только должны противостоять антимусульманскому расизму, но и понимать, что отпор антимусульманскому расизму делает сильной нашу демократию".

Германия - посредник в конфликте на Ближнем Востоке?

Говоря об операции израильской армии в секторе Газа, Бербок подчеркнула, что Израиль не сможет чувствовать себя в безопасности, с одной стороны, до тех пор, пока не искоренен терроризм ХАМАС, а с другой - пока у палестинцев не будет перспективы на будущее.

Израильские солдаты в Газе, 22 ноября 2023 года Фото: Ronen Zvulun/Reuters

"Израиль не только имеет право, но и обязательство перед своими жителями защищаться в соответствие с нормами международного права от ужасного террористического нападения ХАМАС - как и любое другое государство, - заявила Бербок. - Но одновременно мы всегда в диалоге с Израилем однозначно говорим о необходимости последовательно избегать жертв среди мирного населения".

В перспективе Бербок видит разрешение ближневосточного кризиса в создании двух государств - палестинского наряду с Израилем, но говорить об этом, с ее точки зрения, необходимо уже сейчас. А роль посредника в этом процессе, считает министр, могла бы взять на себя Германия - как страна, "однозначно стоящая на стороне Израиля и пользующаяся доверием со стороны арабских государств".

Ландсбергис: Россия в состоянии войны с Западом

Говоря о различных международных кризисах, Анналена Бербок лишь вскользь затронула войну, которую Россия ведет против Украины. Зато ее коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис именно этот конфликт, считая его основополагающим в глобальном "поликризисе", поставил в центр своего выступления. Он уверен, что когда-нибудь историки назовут российское вторжение в Украину и реакцию Запада на него "поворотным моментом", изменившим ход событий в мире в последующие десятилетия.

Габриэлюс Ландсбергис на форуме в Берлине Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Надо быть абсолютно честным и отдавать себе отчет в том, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Даже если географически она ведется в Украине и украинцами, это все равно наша война, - говорил Ландсбергис. - Если Украина проиграет, проиграем мы все со всеми вытекающими последствиями. Если же Украина победит, то давайте представим себе, какие это откроет возможности от Беларуси до Южного Кавказа, от Западных Балкан до Африки".

Глава МИД Литвы сожалеет о том, что по прошествии почти двух лет войны России против Украины в некоторых странах Запада начинает ощущаться определенная усталость от происходящего, а новые кризисы и конфликты вытесняют эту войну из списка политических приоритетов.

При этом, считает Ландсбергис, у Запада есть средства обеспечить победу Украины: "Единственное, чего нам не хватает, это мужества признать, что речь идет не только о войне России против Украины, но и о борьбе с западным миром и демократией, которую Путин ведет с сообщниками, заинтересованными в глобальной нестабильности". Поэтому победа Украины, уверен литовский министр, жизненно важна не только для Литвы и Германии, но и для всего демократического мира.

Сколько надо тратить на оборону?

И возможности обеспечить такую победу у Запада есть. Для этого, указал министр, надо не только наращивать западные поставки вооружений Киеву, но и повышать собственный военный потенциал, поддерживать предприятия ВПК. То есть, продолжал Ландсбергис, значительно повышать расходы на оборону.

"2 процента ВВП на оборону - это уже прошлогодний снег. Чтобы восполнить дефицит инвестиций в этой сфере на протяжении многих лет, надо тратить больше, причем, быстро", - заявил министр иностранных дел Литвы и напомнил о том, что в годы холодной войны никого не смущали расходы западных стран на оборону в размере трех или четырех процентов ВВП. "А ведь сегодня ситуация в сфере обеспечения безопасности более нестабильная, чем тогда. Война уже идет, и налицо риск прямого военного столкновения в течение ближайших лет", - предупредил он.

Писториус: Германия должна уметь вести войну

Об этом говорил на берлинской форуме и министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) - автор вызвавшего острые споры недавнего тезиса о том, что Германия должна быть "способной воевать" (Kriegstüchtig). И он по-прежнему убежден в правильности именно такого выражения: "Kriegstüchtig означает, что мы должны уметь вести войну - подчеркну, оборонительную, - для того, чтобы у нас не возникло необходимости такую войну вести".

Борис Писториус во время визита в Киев 21 ноября 2023 года Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Причем речь идет не только о способностях бундесвера, но и всего общества, как украинского или израильского, подчеркнул Писториус и напомнил о временах холодной войны, когда военные учения и присутствие военных в публичном пространстве были в порядке вещей, а расходы на оборону составляли 3-4 процента ВВП. Вот и сейчас, по его словам, способность воевать, военное сдерживание должны быть настолько сильными, чтобы потенциальный агрессор трижды подумал, стоит ли нападать. "Во время холодной войны это сработало", - напомнил Писториус.

Отвечая на вопрос о наращивании и ускорении военной помощи Украине, глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что проблема не в политической воле и финансировании, а в возможностях предприятий ВПК. Они, например, по словам министра, не успевают так быстро наращивать производство артиллерийских снарядов, как это нужно Украине. Темпы оказания военной помощи, заявил Писториус, теперь зависят от индустрии, которая, добавил он, должна быть уверена в том, что инвестиции в новые производственные мощности окупятся.

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