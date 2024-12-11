МИД Германии озвучил условия поддержки Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) представила в среду, 11 декабря, план поддержки Сирии после свержения режима Башара Асада. Он состоит из восьми пунктов и условий, которые выдвигает Берлин для помощи Дамаску.

Первым и самым важным пунктом Бербок назвала мирную передачу власти. "Гражданское правительство, которое будет признано всеми сторонами, будет успешным только в том случае, если все меньшинства и политические группы будут за столом переговоров", - сказала она.

Внутрисирийский диалог без иностранного вмешательства

На втором месте - внутрисирийский диалог. По словам главы МИД ФРГ, он должен проходить в соответствии с резолюциями ООН и "реалиями на местах" без иностранного вмешательства, например, из Турции или Израиля. "Сирия не должна вновь стать пешкой в игре зарубежных государств", - сказала Бербок.

На третьем - уважение прав женщин, этнических и религиозных меньшинств со стороны исламистов из"Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Бербок заявила, что у Германии "пока нет прямого контакта" с группировкой, но в Берлине знают, что она была связана с "Аль-Каидой". "Мы будем судить о ХТШ по их действиям", - заявила министр.

Она также призвала как можно скорее преодолеть гуманитарный кризис и начать восстановление Сирии. Бербок заявила о высокой инфляции в стране на фоне политического кризиса, из-за чего дорожают основные продукты питания. Например, цены на хлеб взлетели на 900% за пару дней. Министр пообещала экстренную помощь от Германии на 8 млн евро.

Химическое оружие и беженцы

Еще одно условие Германии - подотчетность и справедливость новых властей Сирии. Бербок призвала юридически расследовать преступления режима Асада и наказать виновных, чтобы открыть путь к процессу примирения. Следующий пункт касается химического оружия режима Асада. Оно должно быть передано под международный контроль. Бербок завяила, что уже вынесла этот вопрос на заседание Организации по запрещению химического оружия.

Другие пункты плана касаются сохранения и развития каналов коммуникации между Германией и сторонами конфликта в Сирии. Для этого вводится должность специального координатора по Сирии. Этот пост займет депутат бундестага и госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер (Tobias Lindner) из партии "Союз 90/Зеленые". О сирийских беженцах в ФРГ Бербок сказала, что их возвращение на родину должно быть скоординировано с ООН и странами-партнерами Германии.